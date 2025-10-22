Đề xuất viên chức có thể điều hành doanh nghiệp

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) trình Quốc hội đề xuất mở rộng quyền của viên chức. Theo đó, cho phép họ được ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm, hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác...

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 22/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Viên chức (sửa đổi).

TẠO CƠ CHẾ LIÊN THÔNG NGUỒN LỰC GIỮA KHU VỰC CÔNG VÀ TƯ

Trình bày Tờ trình dự án Luật Viên chức (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ quan điểm xây dựng dự án Luật là quán triệt, thể chế hóa đầy đủ các Nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, bổ sung cơ chế mới để hoàn thiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Cùng với đó, tạo sự liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư gắn với thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh cơ chế phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 Chương, 43 Điều (giảm 19 Điều so với Luật hiện hành), tập trung vào các một số nội dung cơ bản.

Thứ nhất, đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm. Trong đó, đổi mới công tác tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: thi tuyển và xét tuyển; bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức.

Mở rộng quyền của viên chức cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm, hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác, đồng bộ với các luật chuyên ngành về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, xác định vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm 3 nhóm: (i) Vị trí việc làm quản lý; (ii) Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; (iii) Vị trí việc làm hỗ trợ. Thể chế hóa chủ trương, chính sách khuyến khích viên chức đổi mới sáng tạo; bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ hai, tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ ba, đổi mới cơ chế đánh giá viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ Nhân dân và xã hội.

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TUYỂN DỤNG

Báo cáo thẩm tra dự án Luật Viên chức (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Ủy ban tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Viên chức với các lý do được nêu tại các Tờ trình của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, báo cáo thẩm tra dự án Luật. Ảnh: Quochoi.vn.

Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu để thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng về đơn vị sự nghiệp và viên chức trong đơn vị sự nghiệp; tiếp tục rà soát các quy định của dự thảo luật với các luật hiện hành và dự thảo luật, nghị quyết khác có liên quan đang trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Nhiều ý kiến trong Ủy ban tán thành quy định về chính sách phát triển đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 5). Theo đó, đây là nội dung kế thừa Luật Viên chức hiện hành và là cơ sở để Chính phủ ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, nếu không quy định nội dung này trong Luật thì không có cơ sở để Chính phủ quy định cụ thể, trong khi chưa xây dựng được Luật chung điều chỉnh về đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tạo ra khoảng trống pháp lý về vấn đề này. Một số ý kiến đề nghị không quy định về đơn vị sự nghiệp công lập tại dự thảo Luật.

Về đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức theo vị trí việc làm, Ủy ban cơ bản tán thành với việc chuyển đổi phương thức quản lý viên chức theo vị trí việc làm để phù hợp với xu thế cải cách khu vực công hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Ngoài ra, Ủy ban cũng tán thành quy định tại Điều 13 về việc viên chức được ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không trái với thoả thuận tại hợp đồng làm việc và pháp luật không cấm. Việc này nhằm tận dụng năng lực, kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức để đóng góp cho xã hội, tăng thu nhập chính đáng cho viên chức.

Về hợp đồng làm việc đối với viên chức (Điều 20), Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát các quy định đặc thù của hợp đồng làm việc đối với viên chức, đặc biệt là nội dung khác với Bộ luật Lao động để quy định ngay tại dự thảo Luật, làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết.

Đồng thời, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, vì quy định này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền làm việc của công dân theo quy định của Hiến pháp, cần quy định cụ thể tại Luật.