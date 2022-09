Đề nghị Nhật Bản miễn thuế cư trú cho lao động Việt Nam

Sáng 5/9 tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam đến thăm và làm việc với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản.

Tiếp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sang thăm và làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản Kato Katsunobu khẳng định, phía Nhật Bản luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam trên mọi lĩnh vực, trong đó lĩnh vực tiếp nhận thực tập sinh, lao động kỹ năng đặc định và kỹ sư là lĩnh vực ưu tiên quan trọng.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã rất kiên quyết trong việc xử lý đối với các doanh nghiệp, nghiệp đoàn vi phạm các quy định tiếp nhận thực tập sinh, nhất là đối với các hành vi bạo hành người lao động nước ngoài, không đảm bảo điều kiện làm việc. “Bộ chúng tôi đã áp dụng biện pháp mạnh đó là rút giấy phép, đình chỉ việc tiếp nhận tu nghiệp sinh đối với doanh nghiệp vi phạm, bạo hành tu nghiệp sinh Việt Năm vừa qua”, Bộ trưởng Kato Katsunobu nhấn mạnh.

Tại hội đàm giữa hai Bộ, hai bên nhất trí mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc trong thời gian tới. Ảnh - MOLISA.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực an toàn lao động, an sinh xã hội và đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, hiện nay Nhật Bản là một trong những thị trường lao động ngoài nước được nhiều lao động Việt Nam ưa thích do có điều kiện làm việc tốt, mức thu nhập ổn định.

Đến nay đã có trên 370.000 thực tập sinh trong tổng số gần 500.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Nhật Bản. Trong 15 nước phái cử thực tập sinh đến Nhật Bản làm việc thì Việt Nam là nước đứng đầu cả về số lượng thực tập sinh tiếp nhận hàng năm và tổng số đang làm việc đã phản ánh lên điều đó.

Tuy nhiên, để việc hợp tác giữa hai bên đạt kết quả cao hơn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Bộ trưởng Kato Katsunobu báo cáo Chính phủ Nhật Bản để cùng thống nhất đề xuất một số nội dung có tính đột phá như: Mở rộng thêm các ngành nghề tiếp nhận nhân lực Việt Nam, nhất là đối với các lĩnh vực mà Nhật Bản thiếu hụt như dịch vụ nhà hành khách sạn, lái xe buýt…

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị phía Nhật Bản đẩy mạnh việc tiếp nhận nhân lực chất lượng có kỹ thuật, chuyên môn, kỹ năng và tay nghề cao hướng đến tương lai trở thành cầu nối phát triển các lĩnh vực ngành nghề công nghiệp, dịch vụ…giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị phía Nhật Bản xem xét việc miễn thuế cư trú, thuế thu nhập cho thực tập sinh Việt Nam như phía Nhật Bản đang áp dụng cho một số nước phái cử khác.

Thống nhất với những đề xuất từ Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Kato Katsunobu ghi nhận và cho biết sẽ báo cáo Chính phủ. Đồng thời, tiến hành phối hợp với các Bộ liên quan của Nhật Bản sớm xem xét việc mở rộng ngành nghề tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam, trao đổi với Bộ Tài chính về đề xuất liên quan đến miễn thuế cư trú và thuế thu nhập cho lao động Việt Nam sang làm việc.