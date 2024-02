Đề xuất điều chỉnh vạch sơn phân làn tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thông tin từ Khu Quản lý Đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị đã cơ bản hoàn thành rà soát hiện trường, tình hình tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Cam Lộ.

Cụ thể, đoàn công tác rà soát tình hình tổ chức giao thông, báo hiệu đường bộ và công trình an toàn giao thông trên tuyến. Đặc biệt, đoàn tập trung kiểm tra, đánh giá toàn bộ hệ thống vạch sơn tim đường tại các đoạn cao tốc 2 làn, bao gồm cả đoạn tim đường dạng nét liền (cấm vượt) và dạng nét đứt (cho phép vượt).

Trên cơ sở đó, tính toán các vị trí phù hợp có đoạn đường thẳng, tầm nhìn phù hợp để nghiên cứu đề xuất sang dạng nét đứt.

Đồng thời, rà soát hệ thống biển báo hiệu đường độ, vạch sơn kẻ đường, hạng mục an toàn giao thông khác tại các nút giao, đoạn chuyển tiếp từ 2 làn sang 4 làn và từ 4 làn trở về 2 làn. Qua đó, nghiên cứu bổ sung tiêu dẫn hướng, đinh phản quang, bổ sung báo hiệu đường bộ, rà soát điều chỉnh vị trí, nội dung biển báo hiệu.

Ngoài ra, đoàn tập trung rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông, rà soát toàn bộ kết cấu hạ tầng dự án để điều chỉnh, bổ sung khắc phục các tồn tại có thể phát sinh trong quá trình khai thác, nghiên cứu điều chỉnh tốc độ khai thác thấp hơn thiết kế và phù hợp với thực tế, nhằm tăng cường an toàn giao thông.

Để nâng cao an toàn giao thông, năng lực khai thác dự án thành phần đầu tư đoạn Cam Lộ - La Sơn, Cục Đường bộ Việt Nam trình Bộ Giao thông vận tải cho phép điều chỉnh vạch sơn phân làn giữa dải lề gia cố với làn đường xe chạy từ vạch sơn nét liền thành vạch sơn nét đứt.

Đồng thời nghiên cứu phương án thu hẹp lề gia cố để mở rộng làn xe cơ giới… Các đề xuất này đang được đơn vị chức năng, đoàn công tác tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng cùng các điều chỉnh, bổ sung giải pháp nâng cao an toàn giao thông cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Trước đó, triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về biện pháp khắc phục bất cập, bảo đảm an toàn giao thông của tuyến Cam Lộ - La Sơn và tuyến cao tốc 2 làn xe khác, Cục Đường bộ Việt Nam đã họp khẩn các đơn vị chức năng để tổ chức, đảm bảo giao thông trên tuyến; tổ chức Đoàn công tác vào hiện trường và chỉ đạo loạt giải pháp rà soát, điều chỉnh, bổ sung nâng cao an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày 21/2 vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18/2 khiến 3 người tử vong.

Tại cuộc họp trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đề nghị Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương tiếp tục, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm ra vào cao tốc; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, quy định của pháp luật về an toàn giao thông liên quan các lỗi thường xuyên xảy ra trên cao tốc hiện nay như chạy quá tốc độ, lấn đường, vượt xe không đúng quy định. Ông Hải cũng nhấn mạnh, đối với các phương án về điều chỉnh hạ tầng không phải mất nhiều thời gian về xin cấp thủ tục, vốn cần phải được triển khai ngay; những bất cập nào xử lý được thì phải xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn.