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Đề xuất giảm mạnh đối tượng phải có giấy phép môi trường, đánh giá tác động môi trường ĐTM

H Hằng Anh

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đề xuất cắt giảm mạnh đối tượng phải Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), bổ sung nhiều đối tượng được miễn ĐTM và giảm đối tượng phải có Giấy phép môi trường…

Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đề xuất giảm đối tượng phải ĐTM, bổ sung thêm nhiều đối tượng được miễn ĐTM. Ảnh minh họa: Ánh Dương
Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đề xuất giảm đối tượng phải ĐTM, bổ sung thêm nhiều đối tượng được miễn ĐTM. Ảnh minh họa: Ánh Dương

Cụ thể, về đánh giá sơ bộ tác động môi trường, ĐTM, theo tờ trình, dự thảo luật đã giảm từ 3 xuống 2 nhóm tiêu chí môi trường và giao Chính phủ quy định chi tiết; đơn giản hóa phân loại dự án từ 4 xuống 3 nhóm ; cắt giảm mạnh đối tượng phải ĐTM, bổ sung thêm nhiều đối tượng được miễn ĐTM và chuyển một số đối tượng sang đăng ký môi trường.

Cùng với đó đơn giản hóa nội dung báo cáo và trình tự thẩm định ĐTM, phân định rõ thẩm quyền thẩm định; giao Chính phủ quy định phạm vi, hiệu lực của quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM để tránh chồng chéo với các công cụ quản lý khác. Dự thảo luật cũng cụ thể hóa đánh giá sơ bộ tác động môi trường, tập trung vào việc lựa chọn địa điểm và tính khả thi, hiệu quả của dự án.

Đối với tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư, dư thảo quy định gồm 2 nhóm.

Thứ nhất, loại hình dự án đầu tư gắn với công suất hoặc quy mô hoặc lưu lượng nước thải, khí thải xả ra môi trường; loại khoáng sản đối với dự án khai thác khoáng sản;

Dự thảo luật đã giảm từ 3 xuống 2 nhóm tiêu chí môi trường và giao Chính phủ quy định chi tiết; đơn giản hóa phân loại dự án từ 4 xuống 3 nhóm.
Dự thảo luật đã giảm từ 3 xuống 2 nhóm tiêu chí môi trường và giao Chính phủ quy định chi tiết; đơn giản hóa phân loại dự án từ 4 xuống 3 nhóm.

Thứ hai, yếu tố nhạy cảm về môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư là mức độ chiếm dụng đất, đất có mặt nước, biển tại các khu vực: rừng đặc dụng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới, vùng đất ngập nước quan trọng.

Việc chiếm dụng đất, đất có mặt nước, biển tại các khu vực quy định tại điểm này là hoạt động sử dụng đất, đất có mặt nước, biển tại các khu vực này hoặc hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu vực: khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, khu bảo tồn thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển, di sản thiên nhiên thế giới, vùng đất ngập nước quan trọng theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hoạt động chuyển mục đích sử dụng rừng tại các khu vực: rừng đặc dụng, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Căn cứ tiêu chí về môi trường quy định trên, dự án đầu tư được phân thành nhóm I, II và III. Dự án đầu tư nhóm I là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao. Dự án đầu tư nhóm II là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường,. Dự án đầu tư nhóm III là dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường (không phải thực hiện ĐTM, không phải có Giấy phép môi trường mà chỉ thực hiện đăng ký môi trường.

Dự thảo cũng cắt giảm mạnh đối tượng phải có Giấy phép môi trường theo hướng chấp nhận rủi ro có kiểm soát, chuyển từ “tiền kiểm” sang tăng cường “hậu kiểm”; đơn giản hóa nội dung, hồ sơ cấp phép, kéo dài thời hạn Giấy phép môi trường đối với một số đối tượng và phân quyền cấp phép cho địa phương.

Về đăng ký môi trường, chuyển mạnh các đối tượng từ phải thực hiện ĐTM, phải có Giấy phép môi trường sang đăng ký môi trường; làm rõ trách nhiệm của chủ dự án, cơ sở sau đăng ký và giao Chính phủ quy định thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận.

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