Đề xuất giãn thời hạn nộp thuế tối đa 5 tháng trong năm 2026
Hoàng Sơn
19/06/2026, 15:20
Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời hạn nộp một số loại thuế và tiền thuê đất trong năm 2026 với tổng quy mô ước tính khoảng 125.000 tỷ đồng. Giải pháp này nhằm tạo thêm dư địa tài chính cho doanh nghiệp và người dân, qua đó góp phần duy trì đà phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...
Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Nghị định trình Chính phủ, trong
đó tập trung vào việc kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
Động thái
này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm bớt áp lực tài chính, hỗ trợ dòng tiền và tạo
điều kiện cho doanh nghiệp cũng như người dân duy trì hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.
Bộ Tài chính
cho biết phương án gia hạn được xây dựng trên cơ sở phù hợp với
chu kỳ kê khai thuế của năm 2026, đồng thời tuân thủ định hướng điều hành đã
được Chính phủ nêu tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2026.
Theo đó, Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu và đề
xuất giải pháp gia hạn với thời gian tối đa 5 tháng. Tuy nhiên, toàn bộ số thuế
phát sinh vẫn phải hoàn tất nghĩa vụ nộp trước ngày 31/12/2026 nhằm đảm bảo
không gây xáo trộn cân đối ngân sách.
Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, các khoản phát
sinh trong tháng 5/2026 sẽ được lùi hạn nộp đến ngày 20/11/2026, trong khi các
tháng tiếp theo từ tháng 6 đến tháng 9 được phép nộp chậm đến ngày 21/12/2026.
Với hình thức kê khai theo quý, kỳ quý II được kéo dài thời hạn đến ngày
2/11/2026, trong khi quý III/2026 được gia hạn đến ngày 31/12/2026.
Cách thức áp dụng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp
tương tự, khi thời hạn nộp của quý II/2026 và quý III/2026 được gia hạn lần lượt đến ngày 2/11/2026 và 31/12/2026.
Đối
với thuế thu nhập cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh, lộ trình gia hạn cũng
được thiết kế đồng bộ với thuế giá trị gia tăng nhằm đảm bảo thuận lợi trong
thực hiện.
Đối với nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, chính
sách dự kiến cho phép gia hạn 50% số tiền thuê đất phải nộp trong kỳ đầu năm
2026, với thời điểm chậm nhất là ngày 2/11/2026.
Tổng quy mô các khoản được
giãn nộp theo dự thảo ước đạt khoảng 125.000 tỷ đồng, căn cứ trên kịch bản tăng
thu ngân sách khoảng 10%, Bộ Tài chính
nhấn mạnh.
Tính đến ngày 06/01/2025, số thuế tiêu thụ đặc biệt được gia hạn trong năm 2022 và 2023 nộp đủ 100% vào ngân sách nhà nước. Đối với tiền thuê đất, năm 2022 tỉ lệ thu hồi số được gia hạn đạt 99,2% và năm 2023 đạt 98,2%. Đối với các khoản thuế còn lại, tỉ lệ thu hồi số được gia hạn trong năm 2022 đạt 99,4% và năm 2023 đạt 97,9%.
(Tờ trình của Bộ Tài chính)
Theo số
liệu từ Bộ Tài chính, thực tế cho thấy hiệu quả của chính sách
gia hạn khá rõ nét, không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn tạm thời để xoay xở hoạt động, chính sách còn góp phần duy trì nhịp độ sản xuất và phục hồi kinh tế mà không làm ảnh hưởng đến kế hoạch thu ngân sách đã được phê duyệt.
Cụ thể, năm 2023, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn đạt
hơn 95.000 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 83.000 tỷ đồng và năm 2025 gần 115.000 tỷ
đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ các khoản được nộp bù sau gia hạn luôn ở mức rất cao,
nhiều sắc thuế đạt gần 100%, cho thấy đây chủ yếu là biện pháp giãn thời gian
nộp chứ không làm thất thu ngân sách.
Bộ Tài chính đánh giá trong bối cảnh hiện
nay, dù các chỉ số kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ ổn định, nền kinh tế vẫn đang
chịu sức ép từ nhiều phía như nhu cầu thị trường yếu, nhập siêu gia tăng và tốc
độ thu ngân sách chậm lại. Cùng với đó là những rủi ro từ biến đổi khí hậu,
thiên tai và những hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính chưa được xử lý
triệt để.
Dự báo trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức
tạp, khó lường, có thể tác động tiêu cực đến tăng trưởng toàn cầu và trong
nước. Vì vậy, việc tiếp tục áp dụng chính sách gia hạn nghĩa vụ tài chính được
xem là một trong những công cụ cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế, vừa tạo dư địa
cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh
tế, đồng thời vẫn đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước theo đúng thẩm quyền của
Chính phủ, Bộ Tài chính nhấn mạnh.
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