Nhà đâu tư cá nhân bất ngờ bán ròng mạnh trong phiên tăng bùng nổ

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 460,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 555,0 tỷ đồng.

Việc FED giữ nguyên lãi suất đã tạo cú hích đáng kể cho tâm lý nhà đầu tư trong nước. Cùng với đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang ghi nhận nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng tích cực, trở thành động lực giúp dòng tiền quay trở lại thị trường.

Nhờ sự cộng hưởng của các yếu tố này, VN-Index bứt phá gần 40 điểm, đóng cửa tại 1.744,66 điểm, với độ rộng thị trường áp đảo khi có 277 mã tăng so với chỉ 58 mã giảm. Đây là phiên tăng điểm có tính lan tỏa cao, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Động lực dẫn dắt đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh khả quan. Hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần như VRE, VIX, GEX, KSV, chủ yếu nhờ bức tranh lợi nhuận quý II khởi sắc với nhiều mức tăng trưởng kỷ lục.

Nhóm ngân hàng cũng lấy lại vai trò dẫn dắt sau giai đoạn điều chỉnh, trong đó khối ngân hàng quốc doanh hưởng lợi từ Thông tư 22 mới ban hành với BID tăng 5,08%, VCB tăng 3,48% và CTG tăng 3,75%. Hiệu ứng tích cực nhanh chóng lan sang các ngân hàng thương mại khi TCB tăng 3,17%, VPB tăng 2,67% và SHB tăng hơn 4%.

Nhóm chứng khoán đồng loạt khởi sắc nhờ kỳ vọng thanh khoản thị trường cải thiện. Bên cạnh VIX tăng kịch trần, SSI tăng 3,23%, VND tăng gần 4% và VCI tăng hơn 3%, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại các cổ phiếu có độ nhạy cao với xu hướng thị trường.

Ở nhóm bất động sản, VRE tăng hết biên độ, VHM tăng 5,64%, trong khi phần lớn cổ phiếu cùng ngành đều duy trì sắc xanh, phản ánh sự cải thiện đáng kể của lực cầu. Các nhóm tiêu dùng và bán lẻ cũng bứt phá với VPL, MWG, VNM, MCH, MSN, nhờ kết quả kinh doanh quý II tích cực. Trong đó, VHM, BID, TCB, VIC và MCH là những cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của VN-Index.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền không chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu dẫn dắt mà lan tỏa trên diện rộng, chỉ còn lác đác một số mã giảm như MSB và VJC.

Thanh khoản ba sàn đạt 21.400 tỷ đồng, cho thấy lực cầu đã cải thiện rõ rệt. Đồng thời, khối ngoại đảo chiều mua ròng 669,0 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 648,3 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, VNM, MSN, FPT, GMD, MCH, LPB, VHM, PNJ, VND.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: TCB, ACB, NVL, GEX, VIX, EIB, MSB, DGW, MBB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 460,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 555,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, ACB, TCB, NVL, VIX, MSB, VPB, HCM, KDH, MBB.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 13/18 ngành, chủ yếu là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Top bán ròng có: VIC, VNM, MSN, MCH, VSC, BSR, FPT, ORS, VCB.

Tự doanh bán ròng 190,5 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ bán ròng 257,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 2/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: VCB, TCB, VHM, SSI, FUESSVFL, MSN, VPB, BID, MBB, VIX.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIC, HPG, MCH, LPB, MWG, STB, VNM, VJC, FPT, VTP.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 27,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 163,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có: SHB, VHM, PNJ, ACB, BID, HDB, HCM, SSI, GMD, VPB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, VSC, MCH, VRE, GEX, BSR, ORS, TCB, PVT, CTG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 3.709,1 tỷ đồng, tăng 36,0%, chiếm 17,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý nhất ở HAH với 306,3 tỷ đồng được cá nhân trong nước trao tay nhau và 350 tỷ đồng được cá nhân trong nước mua từ tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận giữa cá nhân trong nước và tổ chức trong nước còn xuất hiện ở các mã EIB, HDB, SHB, FPT, HCM...

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Ngân hàng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi, Điện, Nuôi trồng nông sản và hải sản; trong khi giảm ở Bất động sản, Thép, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Dầu khí, Hóa chất, Hàng cá nhân, Dịch vụ hàng không.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.