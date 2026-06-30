Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất Ngân hàng Thế giới tăng cường hợp tác phát triển Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia

Ngân hàng Thế giới (World Bank - WB) hiện là một trong những đối tác hàng đầu trong tài trợ và tư vấn chính sách phát triển hạ tầng, cải cách kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Việt Nam...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm việc với bà Mariam J. Sherma, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào - Ảnh: MST.

Ngày 29/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác trọng tâm với Ngân hàng Thế giới nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng nghiên cứu quốc gia, hoàn thiện cơ chế vận hành phòng thí nghiệm, thu hút nhân tài, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và xây dựng mô hình Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57, trong đó tập trung phát triển hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia, nâng cao năng lực nghiên cứu và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Trên cơ sở các trụ cột hỗ trợ do Ngân hàng Thế giới đề xuất, Bộ trưởng cho rằng hai bên có thể tăng cường hợp tác theo các định hướng sau.

Một là, nâng cao năng lực hạ tầng nghiên cứu quốc gia, hoàn thiện mô hình quản trị, quy chế vận hành và cơ chế chia sẻ, đồng sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm dùng chung.

Hai là, phối hợp phát triển các nền tảng đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường, gắn kết viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các startup trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên như công nghiệp sinh học, vật liệu mới, bán dẫn.

Ba là, hợp tác tư vấn thiết kế mô hình cơ chế tài chính, học hỏi kinh nghiệm quốc tế với Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, trong đó chú trọng mô hình đồng đầu tư, quản trị rủi ro, cơ chế chấp nhận rủi ro và thoái vốn.

Bốn là, tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, thu hút chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc trong và ngoài nước tham gia dẫn dắt, vận hành các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu quốc gia.

Bà Mariam J. Sherma, Giám đốc Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết Ngân hàng Thế giới mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, kết nối khu vực tư nhân và nghiên cứu các công cụ tài chính phù hợp.

Bà cũng cho biết WB sẽ hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng nguồn nhân tài công nghệ cao và các nhóm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên; thương mại hóa công nghệ; thiết kế giải pháp tài chính, ...

Bà nhấn mạnh các nội dung hợp tác về phát triển nhân tài, hạ tầng nghiên cứu, kết nối doanh nghiệp và tài chính cho đổi mới sáng tạo có tính bổ trợ lẫn nhau, góp phần tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi ở cấp kỹ thuật, xác định đầu mối phối hợp và nghiên cứu các nội dung hợp tác cụ thể, hướng tới xây dựng nền tảng hợp tác thực chất giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Ngân hàng Thế giới trong thời gian tới.