Đề xuất hỗ trợ tiền xe, thuê nhà cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về cơ sở 2 làm việc

Thu Hằng

24/04/2026, 16:29

Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ "chi phí thu hút" từ 11,6 - 15,6 triệu đồng/tháng; tiền thuê nhà tối đa 2,5 triệu đồng/tháng cho y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức về cơ sở 2 làm việc. Thời gian hỗ trợ trong 3 năm...

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Bộ Y tế.
Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Bộ Y tế.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sớm đi vào hoạt động.

Tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù để tạo động lực khuyến khích người về làm việc và bảo đảm khả năng thu hút, giữ chân đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao tại 2 bệnh viện.

Theo đó, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác đào tạo theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với từng nhóm đối tượng và vị trí việc làm, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu chuyên môn tại bệnh viện cơ sở 2. Ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 161 tỷ đồng để chi đào tạo.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Y tế cho biết hiện nay, công tác đào tạo nhân lực cho bệnh viện cơ sở 2 chủ yếu từ nguồn kinh phí tự cân đối, tạo áp lực lớn trong bối cảnh nguồn thu chưa ổn định và vẫn phải bảo đảm các khoản chi thường xuyên.

Trong khi đó, đào tạo nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để bảo đảm chất lượng chuyên môn tại bệnh viện cơ sở 2 tương đương bệnh viện cơ sở 1, đặc biệt đối với đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề xuất hỗ trợ chi phí thuê nhà cho cán bộ, viên chức luân phiên từ Hà Nội đến Ninh Bình để làm việc; chi phí vận chuyển, đi lại giữa 2 cơ sở; chi phí thu hút nhân lực tại bệnh viện cơ sở 2 cho giai đoạn 2026-2028.

Cụ thể, chi phí thuê nhà lưu trú với mức hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/tháng/người; chi phí vận chuyển, đi lại giữa 2 cơ sở (cơ sở tại Hà Nội và cơ sở tại Ninh Bình); mức chi phí hỗ trợ thuê xe đi lại hằng ngày 3,6 triệu đồng/1 xe/1 ngày.

Chi phí thu hút nhân lực tại cơ sở 2 cho giai đoạn 2026-2028. Mức chi thu hút dựa trên trình độ đại học, vị trí việc làm bằng mức lương và các khoản phụ cấp theo lương, trích nộp bảo hiểm trung bình theo mức lương hiện được hưởng của cơ sở 1 cho mỗi viên chức, người lao động khoảng từ 11,6 - 15,6 triệu đồng/người/tháng. Số đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 992,7 tỷ đồng trong 3 năm.

Theo lý giải của Bộ Y tế, trong giai đoạn đầu vận hành bệnh viện cơ sở 2, số lượng viên chức, người lao động thường trực và lưu trú dài ngày lớn, trong khi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế. Vì vậy, cần hỗ trợ chi phí nhà ở để bảo đảm đời sống và ổn định nhân lực, nhất là đối với lực lượng luân chuyển làm việc theo hình thức đi về cuối tuần.

Bên cạnh đó, do khoảng cách xa, nhu cầu đi lại thường xuyên giữa hai cơ sở làm phát sinh chi phí lớn, vượt khả năng tự chi trả của người lao động, vì thế cần có cơ chế nhà nước hỗ trợ chi phí vận chuyển; hai bệnh viện quyết toán theo hóa đơn, chứng từ thực tế.

Trong giai đoạn đầu vận hành bệnh viện cơ sở 2, lượng người bệnh chưa ổn định, nguồn thu chưa đủ chi trả thu nhập thường xuyên. Vì vậy, việc chi khoản thu hút nhân lực là cần thiết để viên chức, người lao động yên tâm công tác khi phải làm việc xa nhà, đi lại nhiều, chi phí sinh hoạt còn khó khăn.

Khoản hỗ trợ này vừa bảo đảm công bằng giữa hai cơ sở, vừa giúp bệnh viện duy trì đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu vận hành và nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế dự kiến tổng đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150,4 tỷ đồng trong 3 năm.

Nghiên cứu cơ chế đặc thù về nhân lực cho cơ sở 2 của các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

16:09, 26/02/2026

Nghiên cứu cơ chế đặc thù về nhân lực cho cơ sở 2 của các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Khánh thành phần xây dựng công trình Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

10:45, 19/12/2025

Khánh thành phần xây dựng công trình Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

Chuẩn bị sẵn nhân lực để vận hành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

08:11, 26/11/2025

Chuẩn bị sẵn nhân lực để vận hành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

Không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế

Không được đánh đổi an toàn của người lao động lấy sản lượng và tăng trưởng kinh tế

Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2026...

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Quốc hội bãi bỏ ngưỡng 500 triệu đồng chịu thuế đối với hộ kinh doanh

Với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, chính thức bỏ quy định về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng làm căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh. Việc điều chỉnh theo hướng linh hoạt, dự kiến nâng lên khoảng 1 tỷ đồng, nhằm phù hợp thực tiễn, hỗ trợ hộ kinh doanh và đảm bảo cân đối ngân sách…

Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công

Chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm chế định luật sư công

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy có 467/484 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công...

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Thêm một đối tượng được tăng trợ cấp hằng tháng từ 1/7

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung thêm nhóm người không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thuộc diện điều chỉnh tăng trợ cấp thêm 8%, cùng kỳ tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 năm nay...

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Hơn 1,3 triệu người đang hưởng lương hưu dưới 10 triệu đồng/tháng

Số liệu thống kê của cơ quan Bảo hiểm xã hội cho thấy hiện phần lớn người nghỉ hưu có mức hưởng dưới mức bình quân, phổ biến từ mức 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng...

