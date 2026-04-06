Đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 kết nối Hà Tĩnh - Huế

Một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự kiến sẽ được mở rộng lên 4 làn xe và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029...

Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung vừa trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 (QL1) qua địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế.

Theo đơn vị này, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực trên cơ bản đã được đầu tư hoàn thiện với quy mô 4 làn xe, phù hợp Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đoạn tuyến tránh chỉ có quy mô 2 làn xe, chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực thông hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ thực tế đó, Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng 5 đoạn tuyến tránh trên Quốc lộ 1, kéo dài từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế bao gồm: Tuyến tránh TP. Hà Tĩnh (cũ), đoạn Km 0+000 - Km 16+326, dài hơn 16 km; Tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), đoạn Km 560+830 - Km 589+660 QL1, dài gần 29 km.

Tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng, đoạn Km 560+830 - Km 586+970 QL1, dài hơn 25 km; Tuyến tránh cầu Hiền Lương (Quảng Trị), đoạn Km 729+820 - Km 741+600 QL1, dài gần 12 km; Tuyến tránh TP. Huế, đoạn Km 0+000 - Km 35+873, dài gần 36 km.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư cho việc nâng cấp, mở rộng 5 đoạn tuyến khoảng 9.632 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029, trong đó năm 2026 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; từ năm 2027 đến 2029 tổ chức thi công và hoàn thành.

Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung cho rằng việc đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến lên quy mô 4 làn xe là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực nội thị đã được bàn giao cho địa phương quản lý và chuyển thành đường đô thị. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn bảo đảm tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tổng thể của toàn tuyến.