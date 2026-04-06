Đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 kết nối Hà Tĩnh - Huế

Gia Huy

06/04/2026, 21:40

Một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự kiến sẽ được mở rộng lên 4 làn xe và triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029...

5 đoạn tuyến tránh trên Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự kiện được mở rộng lên 4 làn xe.

Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung vừa trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 (QL1) qua địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế.

Theo đơn vị này, tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực trên cơ bản đã được đầu tư hoàn thiện với quy mô 4 làn xe, phù hợp Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số đoạn tuyến tránh chỉ có quy mô 2 làn xe, chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực thông hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ thực tế đó, Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng 5 đoạn tuyến tránh trên Quốc lộ 1, kéo dài từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế bao gồm: Tuyến tránh TP. Hà Tĩnh (cũ), đoạn Km 0+000 - Km 16+326, dài hơn 16 km; Tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (cũ), đoạn Km 560+830 - Km 589+660 QL1, dài gần 29 km.

Tuyến qua Khu kinh tế Vũng Áng, đoạn Km 560+830 - Km 586+970 QL1, dài hơn 25 km; Tuyến tránh cầu Hiền Lương (Quảng Trị), đoạn Km 729+820 - Km 741+600 QL1, dài gần 12 km; Tuyến tránh TP. Huế, đoạn Km 0+000 - Km 35+873, dài gần 36 km.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư cho việc nâng cấp, mở rộng 5 đoạn tuyến khoảng 9.632 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029, trong đó năm 2026 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; từ năm 2027 đến 2029 tổ chức thi công và hoàn thành.

Ban Quản lý dự án Đường bộ miền Trung cho rằng việc đầu tư nâng cấp các đoạn tuyến lên quy mô 4 làn xe là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực nội thị đã được bàn giao cho địa phương quản lý và chuyển thành đường đô thị. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực thông hành, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn bảo đảm tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tổng thể của toàn tuyến.

Đề xuất mở rộng Quốc lộ 1 từ Quảng Trị đến Vĩnh Long lên quy mô 4 làn xe

Ninh Bình: Khơi thông "điểm nghẽn" tại các dự án giao thông trọng điểm

Thái Nguyên "bật đèn xanh" cho dự án cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên

KDI Holdings định hình hành trình 10 năm qua 3 trục giá trị

KDI Holdings định hình hành trình 10 năm qua 3 trục giá trị

Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm, chuỗi hoạt động 10 năm của KDI Holdings cho thấy doanh nghiệp đang từng bước định hình cách tiếp cận phát triển trong giai đoạn mới – nơi con người trở thành điểm chạm thương hiệu, trải nghiệm là trung tâm kiến tạo điểm đến và yếu tố bền vững được đặt như một nguyên tắc cốt lõi trong toàn bộ hệ sinh thái.

Bcons Center City mở ra cơ hội đầu tư an toàn, tối ưu dòng tiền

Bcons Center City mở ra cơ hội đầu tư an toàn, tối ưu dòng tiền

Trong bối cảnh thị trường tài chính – bất động sản liên tục biến động, xu hướng lựa chọn kênh đầu tư của nhà đầu tư đang có sự dịch chuyển rõ rệt theo hướng an toàn và bền vững hơn. Các tiêu chí cốt lõi được ưu tiên bao gồm khả năng bảo toàn giá trị tài sản, tạo dòng tiền ổn định và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Hải Phòng phân quyền giải quyết thủ tục đất cho cấp xã

Hải Phòng phân quyền giải quyết thủ tục đất cho cấp xã

Hải Phòng xem xét triển khai phân cấp phân quyền thủ tục về lĩnh vực đất đai từ cấp huyện về cho chính quyền cấp xã…

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh phê duyệt quy hoạch 1/500 trung tâm hành chính tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm chính trị - hành chính - văn hóa tại Thủ Thiêm với quy mô 33 ha, dự kiến phục vụ khoảng 15.000 người...

Hiến kế Luật Đô thị đặc biệt tạo đột phá cho TP.HCM

Hiến kế Luật Đô thị đặc biệt tạo đột phá cho TP.HCM

Luật Đô thị đặc biệt được các chuyên gia nhận định là bước đi tất yếu, nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, mở rộng không gian phát triển và giúp TP.Hồ Chí Minh tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó củng cố vai trò đầu tàu kinh tế trong giai đoạn mới....

