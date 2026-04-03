Ninh Bình: Khơi thông “điểm nghẽn” tại các dự án giao thông trọng điểm
Thiên Anh
03/04/2026, 11:00
Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng tại Ninh Bình đang đối mặt với áp lực giải phóng mặt bằng kéo dài, khan hiếm cát san lấp và chậm trễ tái định cư. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn yêu cầu các địa phương phải đi trước một bước về hạ tầng và không để vài hộ dân làm ảnh hưởng tiến độ chung.
Dự án tuyến đường huyện
nối từ đê tả Đáy đến đường 57B (Ý Yên) vốn 363,5 tỷ đồng đã đạt 75% khối lượng
thi công. Trên tuyến chính dài 5,6 km, nhà thầu đã thảm bê tông nhựa được gần 4
km. Tuy nhiên, chỉ với 284 mét đất còn vướng tại xã Yên Hồng và Yên Bằng cũ,
toàn bộ tiến độ bị chững lại do 14 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, trong đó 9 hộ
đang chờ tái định cư tại khu OM9. Ban Quản lý dự án kiến nghị huyện Ý Yên làm
chủ đầu tư hạ tầng tái định cư, quyết tâm hoàn thành dự án vào 30/9/2026.
Đường trục trung tâm
Hải Hậu (vốn 741,8 tỷ đồng) dài 4,2 km nối Quốc lộ 21 đến đầu cầu Yên Định. Thi
công giai đoạn 1 mới đạt 60% dù nền đường và cấp phối đã đạt 65 85%. Nghịch lý
là dù 390 hộ đã nhận tiền, công trình vẫn kẹt bởi đúng 2 hộ: một hộ chưa đồng ý
bồi thường nhà từ đường tại xã Hải Hậu, một hộ kiến nghị đất tái định cư tại xã
Xuân Trường.
Dự án trục T4 (gần
4.000 tỷ đồng) với 6 làn xe, nền rộng 54m, dài 16 km qua 4 xã đang lúng túng vì
việc chuyển giao chủ đầu tư từ Ban Quản lý phát triển đô thị sang Trung tâm
Phát triển quỹ đất tỉnh chưa hoàn tất, dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý thu hồi
117,58 ha đất dù đã cắm mốc và họp dân xong 41 thôn.
Khan hiếm cát san lấp
đang trở thành điểm nghẽn thầm lặng. Dự án Ý Yên ghi nhận thiếu cát ảnh hưởng đến
đắp nền và cấp phối. Dự án Hải Hậu dù đạt 65 85% khối lượng đắp cát nhưng phần
còn lại phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài với giá biến động tăng. Riêng trục
T4, nhu cầu cát lên tới hàng triệu mét khối, nếu không có kế hoạch dài hạn,
nguy cơ đứt gãy nguồn cung rất lớn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn yêu cầu
các chủ đầu tư dự báo nhu cầu theo tháng, nghiên cứu giải pháp thay thế như đất
đồi, cát nhân tạo từ đá nghiền, tận dụng nạo vét kênh mương để giảm phụ thuộc
vào cát tự nhiên đang cạn kiệt.
Trước các điểm nghẽn,
ông Nguyễn Cao Sơn đưa ra ba giải pháp hành động.
Thứ nhất, về tái định cư: với phương châm dành điều
tốt nhất cho dân, hạ tầng 5 khu tái định cư phải đi trước một bước, hoàn thiện
đường, điện, nước trước khi thu hồi đất ở. Sở Tài chính được giao bố trí vốn
ngay trong tuần. Công tác di dời nghĩa trang cần tính thời điểm phù hợp như dịp
thanh minh.
Thứ hai, về cưỡng chế: với các hộ đã được vận động
đầy đủ chính sách nhưng cố tình không chấp hành, chính quyền địa phương rà soát
hồ sơ và thực hiện cưỡng chế đúng luật, không để vài hộ dân làm ảnh hưởng tiến
độ chung. Chủ đầu tư phải chọn nhà thầu có năng lực thực sự.
Thứ ba, về vốn và kỹ thuật: kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2026 cần bổ sung kịp thời, đặc biệt 1.113 tỷ đồng cho giải phóng mặt bằng
trục T4. Các dự án mới phải mời chủ quản hạ tầng (điện, nước, viễn thông) vào
cuộc từ khâu kiểm đếm để tránh vướng sau khi bàn giao mặt bằng. Lộ trình cụ thể:
hoàn thành thông báo thu hồi đất trong tháng 4/2026, thu hồi xong đất nông nghiệp
bàn giao cho nhà thầu vào tháng 6/2026, hoàn thành thu hồi đất ở vào
31/12/2026. Mục tiêu hoàn thành các trục dọc lớn, gồm T4, vào năm 2028.
Ninh Bình "đánh thức" tiềm năng các khu du lịch biển
16:24, 16/03/2026
Ninh Bình: Tổng thu hoạt động du lịch trong 2 tháng đầu năm 2026 ước đạt gần 5.837 tỷ đồng
15:46, 03/03/2026
Ninh Bình sắp có khu thương mại dịch vụ hơn 575 tỷ đồng
15:44, 02/03/2026
Đọc thêm
Mạng lưới cảng cạn quốc gia có thêm 2 cảng mới tại phía Nam
Với việc bổ sung 2 cảng cạn mới tại TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh, tổng số cảng cạn trên cả nước đã được nâng lên 19...
Đồng Nai đề xuất phối hợp cung ứng vật liệu xây dựng cho dự án Vành đai 3, Vành đai 4
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ đá xây dựng phục vụ các dự án đường Vành đai 3, Vành đai 4 trên địa bàn thành phố trong năm 2026...
Mở rộng dư địa phát triển cho công trình xanh, đô thị xanh và giao thông xanh
Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên phát triển các công trình xanh, đô thị xanh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phục vụ phương tiện giao thông điện...
TP.Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị
Kế hoạch đặt ra lộ trình cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ. Trong đó, việc hoàn thiện hồ sơ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố và trình Bộ Xây dựng thẩm định được xác định là nhiệm vụ cấp bách, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2026...
Thái Nguyên “bật đèn xanh” cho dự án cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên
Theo Nghị quyết vừa được tỉnh Thái Nguyên thông qua, dự án có tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 120 km, đi qua địa phận 2 tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: