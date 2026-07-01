Đề xuất phụ cấp nghề đến 70% cho người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất mức phụ cấp 70% đối với những người thực hiện nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ lò phản ứng hạt nhân... công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực này...

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Dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước đề xuất mức phụ cấp từ 30% đến 70% đối với công chức, viên chức và người lao động hợp đồng thuộc các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực này.

Đối với cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia, dự thảo đề xuất mức phụ cấp ưu đãi 70% đối với người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ như thẩm định an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân; cấp phép; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hợp tác quốc tế; quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử; hỗ trợ kỹ thuật; ứng phó sự cố; bảo đảm hạ tầng thông tin và đào tạo chuyên môn.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với người làm công tác hành chính và vận hành, cập nhật nền tảng số và mức 30% áp dụng đối với người thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, dự thảo đề xuất mức phụ cấp 70% cho người thực hiện nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân, công nghệ nhiên liệu và vật liệu hạt nhân, công nghệ lò phản ứng hạt nhân; nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải phóng xạ; giảng dạy các chuyên ngành liên quan; thực hiện phân tích, ghi đo bức xạ, đánh giá an toàn bức xạ, quan trắc phóng xạ môi trường và hợp tác quốc tế.

Người làm công tác hành chính, quản lý khoa học và công nghệ, quản lý dự án công trình hạt nhân được hưởng mức phụ cấp 50%. Người làm công tác hỗ trợ, phục vụ được hưởng mức 30%.

Đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan thuộc bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về năng lượng nguyên tử, dự thảo đề xuất mức phụ cấp 70% đối với người chuyên trách quản lý hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân, quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử.

Mức phụ cấp 30% đối với người được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực này nhưng không thuộc diện chuyên trách.

Dự thảo cũng quy định cách tính phụ cấp đối với người hưởng lương theo hệ số lương và người hưởng lương theo thỏa thuận. Trường hợp trong tháng có thời gian không được hưởng phụ cấp theo quy định thì mức phụ cấp được tính tương ứng với số ngày thực tế được hưởng.

Về thời gian được tính hưởng phụ cấp, công chức, viên chức và người lao động vẫn được giữ nguyên chế độ phụ cấp khi đi học cao học, nghiên cứu sinh; đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng trong nước hoặc nước ngoài; hoặc được phân công làm công việc khác không trực tiếp thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử liên tục từ 6 tháng trở lên.

Theo dự thảo, phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu sự nghiệp của đơn vị tùy theo loại hình đơn vị.

Trường hợp một người đồng thời thuộc diện hưởng nhiều mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo Nghị định thì chỉ được hưởng một mức phụ cấp cao nhất.

Trong thời gian biệt phái, công chức, viên chức thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định vẫn do cơ quan, đơn vị cử đi biệt phái chi trả phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp. Việc hưởng phụ cấp được thực hiện như sau.

Trường hợp được biệt phái đến cơ quan, đơn vị có mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp cao hơn hoặc thấp hơn nơi đang công tác thì được hưởng mức phụ cấp cao hơn.

Trường hợp được biệt phái đến cơ quan, đơn vị không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này thì tiếp tục được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị cử đi biệt phái.