Đề xuất các cơ sở thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính hàng năm
Nhĩ Anh
20/04/2026, 15:58
Các cơ sở thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở hằng năm (thay vì 2 năm/lần như hiện nay). Điều này nhằm đảm bảo đầy đủ số liệu theo thời gian phục vụ công tác quản lý, theo dõi, đánh giá phát thải khí nhà kính...
Đây là một trong những đề xuất mới về trách nhiệm kiểm kê
khí nhà kính cấp cơ sở trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Bảo vệ môi trường năm 2020 đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng lấy
ý kiến.
ĐẢM BẢO TÍNH LIÊN TỤC DỮ LIỆU PHỤC VỤ PHÂN BỔ, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN HẠN NGẠCH VÀ GIẢM PHÁT THẢI
Theo quy định, các cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục phải thực hiện
kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây
dựng, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu phát thải và gửi kết quả kiểm
kê khí nhà kính định kỳ 02 năm một lần đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước
ngày 01/12 của kỳ báo cáo để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020, Bộ Nông nghiệp
và Môi trường chỉ rõ quy định kỳ kiểm kê khí nhà kính các cấp theo quy định hiện
hành là hai năm một lần không đảm bảo tính liên tục, chính xác của số liệu, gây
khó khăn cho việc phân bổ, theo dõi, đánh giá thực hiện hạn ngạch phát thải khí
nhà kính và hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính tạo tín
chỉ carbon, thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính.
Về trách nhiệm kiểm kê khí nhà kính cấp tỉnh, lập, cập nhật
danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính,
hiện nay chưa có quy định về kiểm kê khí nhà kính cấp tỉnh, không tạo điều kiện
theo dõi, đánh giá phát thải khí nhà kính hoặc xây dựng kế hoạch giảm phát thải
khí nhà kính ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quy định hiện nay
giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các Bộ quản lý lĩnh vực xây dựng,
cập nhật danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí
nhà kính hai năm một lần trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chưa đảm bảo tính
thực tiễn, chính xác và việc phân cấp, phân quyền cho địa phương.
Về điều chỉnh trách nhiệm xác định, phân bổ hạn ngạch phát
thải khí nhà kính, quy định hiện hành đang giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là
cơ quan tổ chức phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho các cơ sở thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả những lĩnh vực không thuộc phạm vi quản lý
của Bộ.
Trong khi đó, các Bộ quản lý lĩnh vực mới nắm rõ nhất về công nghệ,
năng lực sản xuất và hiện trạng phát thải của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản
lý.
RÚT NGẮN CHU KỲ THỰC HIỆN HÀNG NĂM, PHÂN QUYỀN CHO CẤP TỈNH LẬP DANH MỤC CƠ SỞ PHÁT THẢI
Từ thực tế trên, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về ứng phó với
biến đổi khí hậu theo hướng tăng cường công tác quản lý phát thải và hiện đại
hóa các công cụ điều hành. Phân cấp cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành
tiêu chí đánh giá rủi ro và xác định dự án thích ứng.
Cùng với đó, chuyển dịch
quản lý từ “giảm nhẹ” sang “quản lý phát thải khí nhà kính” để bao quát toàn diện
chu kỳ từ kiểm kê khí nhà kính, giảm phát thải khí nhà kính đến thị trường
carbon.
Đáng chú ý, về quy trình kiểm kê khí nhà kính được cải cách mạnh mẽ khi đề xuất rút ngắn chu kỳ xuống thực hiện hàng năm (thay vì 02 năm/lần) và thực hiện trực tuyến, gắn liền với việc phân quyền cho UBND cấp tỉnh lập danh mục cơ sở phát thải trên địa bàn, đồng thời bổ sung trách nhiệm kiểm kê cấp tỉnh.
Các chuyên gia phân tích, xu hướng hiện nay không triển khai
kiểm kê khí nhà kính 2 năm/lần mà thực hiện hàng năm. Để giảm thiểu áp lực, khó
khăn cho doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ ban hành hệ thống báo cáo khí nhà
kính trực tuyến.
Cụ thể, theo dự thảo luật, cơ sở phát thải khí nhà kính thuộc danh mục
phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí nhà
kính cấp cơ sở hàng năm, cập nhật thông tin, số liệu phát thải khí nhà kính
trên hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính quốc gia trực tuyến trước ngày 31/3
của năm sau năm kiểm kê.
Kết quả kiểm kê khí nhà kính của các cơ sở phát thải được
phân bổ hạn ngạch phải được đơn vị thẩm định độc lập xác nhận, cập nhật kết quả
đã xác nhận trên Hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính quốc gia trực tuyến.
Đặc biệt, Nhà nước khuyến khích các cơ sở phát thải khí nhà
kính không thuộc danh mục phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính triển khai kiểm
kê khí nhà kính hàng năm, cập nhật thông tin, số liệu phát thải trên hệ thống
báo cáo phát thải khí nhà kính quốc gia trực tuyến.
Theo danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (cập nhật) tại Quyết định số 13/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có 2.166 cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.
Cũng theo dự thảo luật, các Bộ quản lý lĩnh vực có trách nhiệm
thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp ngành, lĩnh vực định kỳ hằng năm, cập nhật
thông tin, số liệu phát thải khí nhà kính trên hệ thống báo cáo phát thải khí
nhà kính quốc gia trực tuyến trước ngày 30/6 của năm tiếp theo liền kề.
Cùng với
đó đề xuất đóng góp giảm phát thải khí nhà kính trong phạm vi quản lý gửi Bộ
Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, xây dựng Đóng góp do quốc gia tự quyết định,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hướng dẫn quy định kỹ thuật về kiểm kê;
đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm phát thải khí nhà kính trong phạm vi quản lý.
Đối với UBND cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện kiểm kê khí
nhà kính cấp tỉnh định kỳ hằng năm, cập nhật thông tin, số liệu phát thải khí
nhà kính trên hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính quốc gia trực tuyến trước
ngày 30/6 của năm tiếp theo liền kề.
UBND cấp tỉnh cũng có trách nhiệm xây dựng danh mục các cơ sở phát thải khí
nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn, ban hành trước ngày
31/12 hằng năm…
Thúc đẩy chuyển dịch năng lượng châu Á thông qua đào tạo
Trung Quốc vươn lên số 1 thế giới về công suất điện hạt nhân
Với tổng công suất đạt 125 triệu kW, bao gồm cả các tổ máy đang vận hành và đã được phê duyệt xây dựng, Trung Quốc vươn lên vị trí số 1 toàn cầu, đồng thời được dự báo sẽ vượt Mỹ trước năm 2030 để trở thành quốc gia có công suất điện hạt nhân lớn nhất thế giới…
Nghệ An: "Kẹt" mặt bằng, dự án chống ngập hơn 4.500 tỷ đồng áp lực tiến độ
Dự án hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu quy mô lớn tại Nghệ An đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, song điểm nghẽn mặt bằng và tái định cư đang trở thành rào cản, tạo áp lực lớn về tiến độ...
NASA muốn "thoát" điện mặt trời, đưa lò phản ứng hạt nhân lên Mặt Trăng
Không còn chỉ dựa vào năng lượng mặt trời, NASA đang thúc đẩy kế hoạch triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng vào năm 2030 nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định cho các căn cứ lâu dài - bước đi chiến lược trong cuộc đua không gian mới…
