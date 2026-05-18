Trang chủ Kinh tế xanh

Giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, chặn vi phạm

Tùng Dương

18/05/2026, 15:52

Việc giám sát nhằm phát hiện các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước; thực hiện hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng giá hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon…

Thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch cho công tác giám sát, phù hợp với đặc thù quản lý liên ngành giữa cơ quan quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đơn vị vận hành hệ thống giao dịch của thị trường carbon trong nước, phù hợp với lộ trình phát triển và yêu cầu quản lý trong thời gian tới.
Thông tư vừa được Bộ Tài chính ban hành đã hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon và chế độ báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động sàn giao dịch carbon trong nước.

Thông tư nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý về giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước đưa vào vận hành thị trường carbon trong nước theo lộ trình quy định tại Nghị định 06 của Chính phủ, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 119 ngày 09/06/2025 và Nghị định 29 ngày 19/01/2026 của Chính phủ về sàn giao dịch carbon trong nước. Các Nghị định này đã quy định rõ lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường carbon trong nước.

Theo đó, việc trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon được thực hiện trên sàn giao dịch tín chỉ carbon trong nước thông qua hệ thống giao dịch carbon, có sự liên thông với hệ thống đăng ký quốc gia. Điều này đặt ra yêu cầu xây dựng một cơ chế giám sát giao dịch đồng bộ, minh bạch và hiệu quả, góp phần bảo đảm thị trường vận hành an toàn, hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Việc ban hành hướng dẫn giám sát giao dịch là bước đi quan trọng trong lộ trình hình thành và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam
Thông tư này quy định rõ nguyên tắc tổ chức, nội dung và phương thức giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước, qua đó thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, minh bạch cho công tác giám sát, phù hợp với đặc thù quản lý liên ngành giữa cơ quan quản lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đơn vị vận hành hệ thống giao dịch của thị trường carbon trong nước, đồng thời phù hợp với lộ trình phát triển và yêu cầu quản lý trong thời gian tới.

Về nội dung giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của Sở giao dịch chứng khoán, Thông tư quy định Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thực hiện giám sát nhằm phát hiện các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước, bao gồm 2 nội dung chính:

Thứ nhất, thực hiện hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước.

Thứ hai, các hành vi vi phạm khác về giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước theo quy định của pháp luật.

Thông tư quy định trách nhiệm của đối tượng giám sát giao dịch, chủ thể giám sát giao dịch (Sở Giao dịch Chứng khoán, các thành viên giao dịch), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, thành viên lưu ký cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam phải thực hiện báo cáo định kỳ (quý, năm) về tình hình giao dịch, hoạt động lưu ký, thanh toán giao dịch, kết quả giám sát giao dịch, giám sát thành viên giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định chế độ báo cáo đột xuất và theo yêu cầu để đáp ứng kịp thời công tác quản lý Nhà nước. VNX có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo giám sát giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện. Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo giám sát thành viên lưu ký có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến tình hình lưu ký, thanh toán giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn carbon trong nước trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện.

Việc ban hành khung hướng dẫn giám sát giao dịch được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình hình thành và vận hành thị trường carbon tại Việt Nam. Đây là công cụ hỗ trợ thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời mở ra một kênh tài chính mới, góp phần thu hút, thúc đẩy dòng vốn xanh; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước xu thế chuyển đổi xanh hiện nay.

Nghị định 119/2025/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 17 Nghị định 06/2022/NĐ-CP về lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường carbon trong nước. Theo đó, giai đoạn đến hết năm 2028, Việt Nam thiết lập Hệ thống đăng ký quốc gia; xây dựng, tổ chức vận hành thí điểm Sàn giao dịch carbon trong nước; triển khai cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon trong nước; triển khai các hoạt động tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về phát triển thị trường carbon.

Giai đoạn từ năm 2029, xây dựng và thực hiện cơ chế đấu giá hạn ngạch phát thải khí nhà kính; hoàn thiện quy định quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon; quy định pháp luật về tổ chức, quản lý, vận hành thị trường carbon trong nước và tham gia thị trường carbon thế giới.

22 địa phương triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt giảm phát thải

Triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, trong năm 2026, ngành trồng trọt sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải (MRV) và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc.

Hydro xanh đang được Đức và Nhật Bản xem là một trong những trụ cột chiến lược cho quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon. Trong bối cảnh xe điện pin đang chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu, hai nền kinh tế công nghiệp hàng đầu thế giới vẫn kiên trì thúc đẩy công nghệ pin nhiên liệu hydro như một giải pháp bổ sung cho giao thông vận tải và công nghiệp nặng…

Trong khi nhiều quốc gia đang đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài khơi như một trụ cột quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng, chính quyền Tổng thống Donald Trump lại đang tìm cách kìm hãm lĩnh vực này tại Mỹ bằng hàng loạt biện pháp hạn chế dự án và ưu tiên mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch…

Brazil đang đạt được những tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát phá rừng Amazon, với tỷ lệ phá rừng dự kiến xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một mối đe dọa khác đang gia tăng nhanh hơn và âm thầm hơn: suy thoái rừng, có thể làm suy yếu nghiêm trọng hệ sinh thái lớn nhất hành tinh trong những thập kỷ tới…

Thành phố Hà Nội dự kiến một số mức hỗ trợ bằng tiền cho người dân khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện, từ 5-20 triệu đồng tùy từng đối tượng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

