Đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án: Tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng, hoặc tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng....

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Trong đó, Bộ này đề xuất 2 phương án tăng mức trợ cấp, áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Đối tượng dự kiến được điều chỉnh là cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1/7/2026, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án.

Phương án 1: Tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026. Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 tính theo công thức sau:

Theo dự thảo Thông tư, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc, bao gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại từ ngày 1/7/2026 được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3.857.500 đồng/tháng.

Phương án 2: Tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1/7/2026 tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 là mức trợ cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 8/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc (3,5 triệu đồng/tháng).

Từ ngày 1/7/2026, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên, mà những người này có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, đối với những người có mức hưởng trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng; với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng thì được tăng lên bằng 3,8 triệu đồng.

Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo diện thụ hưởng ở phương án 2, gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại từ ngày 1/7/2026 được hưởng mức trợ cấp hằng tháng là 3,8 triệu đồng/tháng.

Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết hiện mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng hiện nay là 3,5 triệu đồng/tháng, thực hiện từ ngày 1/7/2024.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP vẫn còn thấp, chưa theo kịp tốc độ tăng giá sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và chi phí y tế, sinh hoạt ngày càng cao, khiến đời sống người hưởng trợ cấp vẫn còn khó khăn.

Vì vậy, để hướng dẫn kịp thời việc thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, Bộ Nội vụ xây dựng Thông tư của Bộ trưởng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, để thay thế Thông tư số 8/2024/TT-BNV.