Đề xuất tăng trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc
Thu Hằng
08/04/2026, 11:28
Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án: Tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng, hoặc tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng....
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Thông
tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường,
thị trấn già yếu đã nghỉ việc.
Trong đó, Bộ này đề xuất 2 phương án tăng mức trợ cấp, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Đối tượng dự kiến được điều chỉnh là cán
bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP của Hội
đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã, và Quyết định số 111-HĐBT của
Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với
cán bộ xã, phường.
Bộ Nội vụ đề xuất từ ngày 1/7/2026, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp
đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án.
Phương án 1: Tăng thêm 4,5% và
200.000 đồng/tháng trên mức trợ cấp hằng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026. Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ
ngày 1/7/2026 tính theo công thức
sau:
Theo dự thảo Thông tư, cán bộ xã già yếu
đã nghỉ việc, bao gồm:
Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ
tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân
dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại từ ngày 1/7/2026 được hưởng mức trợ cấp hằng tháng
là 3.857.500 đồng/tháng.
Phương án 2: Tăng thêm 8% trên mức
trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2026 đối với các đối tượng.
Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng
từ ngày 1/7/2026 tính theo công thức
sau:
Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm
tháng 6/2026 là mức trợ
cấp quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 8/2024/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội
vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường,
thị trấn già yếu đã nghỉ việc (3,5 triệu đồng/tháng).
Từ ngày 1/7/2026, sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ
xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên, mà những người này có mức trợ cấp được hưởng
thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng
thêm.
Cụ thể, đối với những người có mức hưởng
trợ cấp hằng tháng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng; với những người có mức hưởng
từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng thì được tăng lên bằng 3,8 triệu
đồng.
Cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo diện thụ hưởng ở phương án 2,
gồm: Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó
Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng
nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại từ ngày 1/7/2026 được hưởng mức trợ cấp hằng tháng
là 3,8 triệu đồng/tháng.
Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết hiện
mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ
cấp hằng tháng hiện nay là 3,5 triệu đồng/tháng, thực hiện từ ngày 1/7/2024.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng
theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP vẫn còn thấp, chưa theo kịp tốc độ tăng giá
sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và chi phí y tế, sinh hoạt ngày
càng cao, khiến đời sống người hưởng trợ cấp vẫn còn khó khăn.
Vì vậy, để hướng dẫn kịp thời việc
thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn
già yếu đã nghỉ việc; đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống
pháp luật, Bộ Nội vụ
xây dựng Thông tư của Bộ trưởng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng
tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc, để thay thế Thông tư số 8/2024/TT-BNV.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: