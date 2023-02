Đề xuất xây cầu Vàm Nao: An Giang cần chủ động cân đối nguồn vốn đầu tư

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 686/BGVT-KHĐT trả lời các kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang đề nghị sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu qua sông Vàm Nao thay thế bến phà Thuận Giang trên quốc lộ 80B và dự án xây dựng cầu qua sông Tiền nối hai huyện Tân Châu và Hồng Ngự thay thế phà Tân Châu - Hồng Ngự trên tuyến quốc lộ N1.

Đối với việc đầu tư xây dựng cầu thay phà Thuận Giang bắc qua sông Vàm Nao trên tuyến quốc lộ 80B, Bộ Giao thông vận tải cho biết theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ 942, 954 953 qua địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, An Giang thành quốc lộ 80B.

Quyết định này xác định: “Các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, 2 làn xe”.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang chủ động cân đối nguồn vốn để đầu tư nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, trong đó có công trình cầu bắc qua sông Vàm Nao nối huyện Chợ Mới với huyện Phú Tân; đồng thời trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về nội dung nêu trên theo thẩm quyền. Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện.

Phà Thuận Giang qua sông Vàm Nao là một trong mười bến phà hiện tại trên địa bàn tỉnh An Giang, thuộc quản lý của Công ty phà An Giang, gồm: Phà An Hòa, phà Ô Môi, phà Trà Ôn, phà Mương Ranh, phà Năng Gù, phà Châu Giang, phà Khánh Bình, phà Thuận Giang, phà Tân Châu và phà Tân An.

Về đầu tư xây dựng cầu qua sông Tiền nối hai huyện Tân Châu và Hồng Ngự thay thế phà Tân Châu - Hồng Ngự trên tuyến quốc lộ N1, Bộ Giao thông vận tải nêu rõ: Nguồn lực trong giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội, Chính phủ phân bổ cho Bộ Giao thông vận tải rất hạn hẹp và cần ưu tiên bố trí cho các dự án động lực, quan trọng quốc gia như dự án cao tốc Bắc Nam phía đông, hoàn thành các dự án đang bị dừng dãn tiến độ, trả nợ vốn ứng trước, trả nợ các dự án BT,…

Phà Thuận Giang là một trong mười bến phà trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang, Bộ Giao thông vận tải đã trình Chính phủ, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và hoàn chỉnh các thủ tục để phân cấp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 57,2 km có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 13.799 tỷ đồng.

Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Giao thông vận tải đã cân đối 1.671 tỷ đồng để đầu tư xây dựng tuyến nối quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên chưa thể bố trí được nguồn vốn để thực hiện việc đầu tư cầu Tân Châu - Hồng Ngự nhằm thay thế bến phà Tân Châu - Hồng Ngự.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ trong việc tìm kiếm nguồn vốn hợp pháp để sớm có phương án triển khai thực hiện công trình này.