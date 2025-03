Đến lượt MSN, FPT “gánh” điểm, thanh khoản tiếp tục “dò đáy”

Sự sôi động cục bộ từ vài cổ phiếu như MSN, FPT không thay đổi được cục diện giao dịch uể oải của toàn thị trường sáng nay. Diễn biến đảo trụ không hoàn toàn thành công vì vốn hóa của nhóm tăng hạn chế, trong khi thanh khoản tổng thể sụt giảm nghiêm trọng.

MSN là tâm điểm của phiên này khi nhà đầu tư từ nhiều ngày qua đã cố gắng săn tìm “ứng cử viên” sẽ thay thế các trụ VIC, VHM và nhóm ngân hàng. MSN đột biến thanh khoản rất sớm và có nhịp tăng bùng nổ tới 3,51% chỉ trong khoảng 15 phút đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục. Áp lực bán sau đó khiến giá lùi lại nhưng chốt phiên MSN vẫn tăng 2,64%, là blue-chips mạnh nhất rổ VN30.

Giao dịch sôi động cả hai chiều giúp MSN có phiên hiếm hoi vươn lên tranh chấp vị trí dẫn đầu thị trường về thanh khoản. Chỉ riêng sáng nay cổ phiếu này đã cao nhất 6 phiên với gần 5,76 triệu cổ trị giá 402,9 tỷ đồng. Khối ngoại mua vào hơn 709 ngàn đơn vị chiếm khoảng 12,8% tổng thanh khoản. Giá trị mua ròng đạt 51,4 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Điều hơi đáng tiếc là vốn hóa của MSN còn khá thấp, đứng thứ 15 trong VN-Index nên tác động điểm số hạn chế, chỉ được 0,5 điểm.

Thanh khoản mạnh mẽ và giá đi lên bất ngờ cho thấy xu hướng xoay vòng dòng tiền trong nhóm cổ phiếu blue-chips vốn có khả năng nâng đỡ chỉ số. MSN thuộc nhóm khởi động chậm nhất rổ VN30, từ đầu tháng 3 tới nay tăng chưa tới 3% trong khi như VIC đã tăng hơn 38%. Tuy nhiên việc xuất phát chậm của MSN lại đang là lợi thế vì nhà đầu tư khá ngần ngại mua thêm ở các cổ phiếu đã tăng quá nhanh.

FPT sáng nay cũng phục hồi mạnh mẽ nhưng ở dạng khác so với các trụ. Cổ phiếu này hôm qua phá đáy ngắn hạn và sáng nay hồi tăng 1,3% và kiểm định lại đáy đó. Dòng tiền vào FPT khá mạnh, thanh khoản đạt 3,59 triệu cổ tương đương 440,8 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Tuy nhiên mức thanh khoản này so với các phiên trước gần đây thì vẫn còn kém nhiều. Lợi thế của FPT là vốn hóa lớn hơn hẳn so với MSN (đứng thứ 7 sàn HoSE) nên kéo được gần 0,6 điểm cho VN-Index.

Ngoài MSN và FPT, GVR cũng khá mạnh khi tăng 1,45%, BVH tăng 1,92%. Ngoài FPT, 3 cổ phiếu còn lại khó có thể coi là trụ, nhưng trong bối cảnh các mã lớn thuộc Top 10 vốn hóa đều kém, đây là sự bổ sung kịp thời. BID giảm 0,63%, CTG giảm 0,72%, VHM giảm 0,97%, VIC, GAS tham chiếu nên sức ép cũng không quá lớn và các cổ phiếu tầm trung vẫn có thể cân bằng lại được. VN-Index nhờ đó tăng nhẹ 0,22 điểm dù có tới 250 mã tăng/141 mã tăng. VN30-Index tăng 1,47 điểm (+0,11%) với 12 mã tăng/12 mã giảm.

Phần còn lại của thị trường giao dịch giằng co trên nền thanh khoản thấp. Dù số lượng cổ phiếu giảm giá nhiều hơn hẳn, nhưng biên độ giảm vẫn trong tầm dao động thông thường. Cụ thể, HoSE chỉ có 52 mã giảm quá 1% và chỉ 7 mã trong số này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. DXG giảm 1,21% với 44,6 tỷ; PNJ giảm 1,39% với 41,8 tỷ; PDR giảm 1,52% với 39,2 tỷ; TCH giảm 1,37% với 38,9 tỷ; VTP giảm 1,56% với 38,2 tỷ; VHC giảm 1,38% với 28,8 tỷ; GMD giảm 1,02% với 15,1 tỷ là những cổ phiếu đáng kể nhất.

Ở phía tăng, giao dịch sôi động nhất chỉ tụ lại ở khoảng 13 cổ phiếu với thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên trong đó vẫn có 5 mã sôi động nhất giao dịch vượt mức trăm tỷ đồng là FPT, MSN, SHB, VND và HDC.

Như vậy tổng thể đại đa số cổ phiếu sáng nay xanh đỏ trong biên độ hẹp và nhà đầu tư thiệt hại không nhiều. Mặt khác, thanh khoản HoSE giảm gần 14% so với sáng hôm qua chỉ đạt gần 5.739 tỷ đồng, tiếp tục “tìm đáy”. Thanh khoản thấp, giá dao động hẹp phản ánh tình trạng cân bằng cung cầu và bên bán có nhỉnh hơn nhưng không đủ mạnh để chiếm ưu thế.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch cân bằng với mức bán ròng không đáng kể 20,1 tỷ đồng trên HoSE. Quy mô bán ra của khối này chỉ là 682,2 tỷ đồng, thấp nhất 5 tuần. FPT chỉ bị bán ròng khoảng 13 tỷ đồng nhưng TPB vẫn là -78,3 tỷ. Ngoài ra chỉ còn DBC -37,8 tỷ, SAB -20,3 tỷ là đáng kể. Phía mua ròng có MSN +51,4 tỷ, VCI +42,4 tỷ, SHB +37,8 tỷ, VND +36,8 tỷ, VRE +20,5 tỷ.