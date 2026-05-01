Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

DHG bổ nhiệm lãnh đạo mới, chốt cổ tức 50% cho năm 2025

Hà Anh

01/05/2026, 08:14

DHG thông báo bổ nhiệm ông Osamu Fujimori - Tổng giám đốc điều hành, người được ủy quyền công bố thông tin giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Chuỗi Cung ứng, người được ủy quyền công bố thông tin, từ ngày 1/5-31/12/2026.

Sơ đồ giá cổ phiếu DHG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, DHG thông báo bổ nhiệm ông Osamu Fujimori - Tổng giám đốc điều hành, Người được ủy quyền công bố thông tin giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Chuỗi Cung ứng, Người được ủy quyền công bố thông tin, từ ngày 1/5-31/12/2026.

DHG cho biết lý do việc điều chỉnh và thay thế chức danh "Tổng giám đốc điều hành" thành "Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính và Chuỗi Cung ứng" để phù hợp với cơ cấu quản trị chung, đồng thời kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Theo thông tin trên VSD, ngày 12/5 tới đây, DHG sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng). Ngày thanh toán là ngày 28/5/2025.

Như vậy, với hơn 130,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hậu Giang dự kiến chi gần 653 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, cổ đông lớn nhất là Taisho Pharmaceutical (Nhật Bản), đang nắm hơn 51% vốn, sẽ nhận khoảng 333 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), sở hữu hơn 43% cổ phần, dự kiến thu về khoảng 280 tỷ đồng.

Trước đó, DHG đã thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 100% bằng tiền mặt, tương đương hơn 1.307 tỷ đồng, dự kiến chi trả thành 2 đợt là tháng 5 và tháng 9.

Năm 2026, DHG lên kế hoạch doanh thu đạt 5.530 tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.007 tỷ đồng; cổ tức 7%, trích Quỹ khen thưởng phúc lợi là 3%/lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Đáng chú ý là trong phần trả lời cổ đông về việc hiện công ty chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và giải pháp của công ty là gì? DHG cho biết công ty đã rà soát và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và đợi quyết định của cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện theo. Taisho và SCIC mong muốn tiếp tục duy trì tư cách công ty đại chúng nhằm đảm bảo tính minh bạch, uy tín trên thị trường và quyền lợi của cổ đông.

SCIC cũng đã trao đổi với cơ quan quản lý để tìm hướng xử lý phù hợp. Đồng thời, Công ty cũng đang nghiên cứu các giải pháp như chia cổ phiếu thưởng hoặc các phương án tương tự để gia tăng tỷ lệ cổ đông nhỏ lẻ, qua đó cải thiện điều kiện đáp ứng quy định.

Kết thúc quý 1/2026, DHG ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.198 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế tăng 18% lên 347 tỷ và lợi nhuận sau thuế tăng 19% lên 316 tỷ đồng. Nguyên nhân là trong quý 1/2026, doanh thu thuần đạt 1.198 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu tiếp tục duy trì theo hướng tích cực, trong đó mảng thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp được cải thiện và chi phí tài chính giảm mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Do đó, lợi nhuận trước thuế tăng 18% và lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với cùng kỳ.

