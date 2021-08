DIC Corp: 96% lượng cổ phiếu ESOP phát cho lãnh đạo và người nhà, giá bằng một nửa trên sàn

Theo thông tin từ Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG), trong tổng số 15 triệu cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành giá 15.000 đồng/cổ phiếu, đã có 129 lao động mua tổng 5,42 triệu cổ phiếu, tương ứng với 36,16% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, số tiền đã thu được 81,3 tỷ đồng.

Trong đó, người nội bộ và liên quan đã mua 4.850.000 cổ phiếu. Cụ thể, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường đã mua 2,5 triệu cổ phiếu ESOP, nâng tỷ lệ sở hữu lên 9,71%. Ông Cường còn là con trai của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT DIG. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc DIC Corp, cũng là con của ông Tuấn, đã mua vào 1,44 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,82%.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Chuyên viên Ban Quản lý dự án BR-VT, em ruột của ông Tuấn cũng đã mua vào 7.000 cổ phiếu ESOP trong thời gian từ 20/8 đến 25/8.

Ông Hoàng Văn Tăng, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc mua vào 763,2 triệu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu lên 0,18%. Ba Phó Tổng giám đốc còn lại cũng mua vào tổng cộng 416.000 cổ phiếu. Vợ Tổng giám đốc bà Phạm Thị Bích Vân cũng mua vào 4.500 cổ phiếu. Kế toán trưởng, Phó Chánh văn phòng, Thành viên Ban Thư ký cũng đã mua lượng lớn cổ phiếu ESOP.

Người nội bộ và liên quan đã mua 4.850.000 cổ phiếu ESOP trong đợt phát hành đầu tiên.

Đối với 9,57 triệu cổ phiếu ESOP còn lại chưa có ai mua, tương ứng với 76,84% số cổ phiếu dự kiến phát hành, DIC Corp thông qua chủ trương bán hết cho bà Nguyễn Thị Thanh Huyền vẫn với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu, chưa bằng một nửa so với thị giá trên sàn 33.700 đồng/cổ phiếu. Sau khi hoàn tất mua ngày 31/8, bà Huyền sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại DIG lên 3,07% vốn điều lệ.

Như vậy, trong tổng số 15 triệu cổ phiếu ESOP phát hành cho cán bộ công nhân viên chức, ban lãnh đạo và người nhà đã mua 14,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với 96% lượng cổ phiếu ESOP.

Trước đó, DIC Corp thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty mục đích nhằm tạo sự gắn bó lâu dài cho cán bộ công nhân viên tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm. Tạo động lực để người lao động cố gắng hoàn thành nghiệm vụ, bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Diễn biến cổ phiếu DIG Corp.

Cổ phiếu DIG của Tổng công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng tăng không ngừng nghỉ từ ngày 22/7 đến 19/8, với tốc độ tăng trưởng 59% trong vòng chưa đầy một tháng, đạt đỉnh 34.800 đồng vào ngày 19/8. Trong suốt giai đoạn này, nhiều cổ đông lớn và lãnh đạo ồ ạt bán ra cổ phiếu DIG.

Phó Tổng giám đốc DIG Corp ông Trần Văn Đạt sau khi mua vào cổ phiếu ESOP giá 15.000 đồng/cổ phiếu, mới đây cũng đăng ký bán 2.500 cổ phiếu thông qua giao dịch khớp lệnh, thời gian thực hiện từ 27/8 đến 25/9. Ước tính ông Đạt thu về 84 tỷ đồng.

Ngày 10/8, Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân cũng đã bán ra 5,5 triệu cổ phiếu DIG. Ngày 12/8, Thiên Tân tiếp tục bán ra hơn 6,2 triệu cổ phiếu DIG, giảm tỷ lệ sở hữu ban đầu từ 20,15% xuống còn 16,83%. Ước tính, cổ đông Thiên Tân có thể đã thu về khoảng 369 tỷ đồng sau khi chốt lời cổ phiếu DIG vùng đỉnh.

Cổ đông lớn nhất của DIG là Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam trong những phiên gần đây cũng ồ ạt bán ra giảm tỷ lệ sở hữu. Tính trước ngày 16/8, Him Lam nắm 87,1 triệu cổ phiếu DIG, tương đương với tỷ lệ sở hữu 21,25%. Ngày 16/8, Him Lam bán ra 3,7 triệu cổ phiếu DIG, ngày 17/8 bán ra 6,28 triệu cổ phiếu. Ngày 19, 20/8 tiếp tục bán ra 3,35 triệu cổ phiếu. Trong ba ngày 23, 26 và 27/8 bán 5,2 triệu cổ phiếu. Như vậy, sau nhiều lần giao dịch, Him Lam giảm tỷ lệ sở hữu về còn 16,7%. Ước tính, Him Lam đã thu về khoảng 600 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi DIG.