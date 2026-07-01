Điện Máy Xanh hoàn tất thương vụ IPO lịch sử và thu về hơn 13.315 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên 12.677 tỷ đồng

Điện Máy Xanh đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), huy động thành công hơn 13.315 tỷ đồng. Thương vụ này chính thức đưa vốn điều lệ của Điện Máy Xanh lên hơn 12.677 tỷ đồng, củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu ngành bán lẻ điện thoại - điện máy (CE/ICT) về quy mô vốn lớn nhất trên thị trường Việt Nam.

Nền tảng hạ tầng vững chắc và độ phủ thương hiệu rộng khắp là lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp Điện Máy Xanh duy trì thế thượng phong trong ngành bán lẻ. Ảnh: DMX.

Ngày 1/7/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) công bố Nghị quyết số 14/NQ/HĐQT/ĐMX-2026, thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sau khi kết thúc thời gian thanh toán. Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối thành công là 166.438.500 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 93% khối lượng chào bán.

Trong quá trình hoàn tất phân phối, Hội đồng quản trị DMX đã có nghị quyết phân phối tiếp một phần trong số 13.386.900 cổ phiếu không chào bán hết. Theo đó, ông Robert Alan Willett, Thành viên Hội đồng quản trị, đã đăng ký mua 325.000 cổ phiếu với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị là 26 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu của ông Willett sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.

Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cp tổng giá trị huy động thương vụ IPO DMX thực tế đạt hơn 13.315 tỷ đồng (hơn 506 triệu USD). Việc hoàn thành đợt IPO giúp DMX tăng vốn điều lệ từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng. Với quy mô này, DMX sẽ giữ vững vị trí công ty bán lẻ CE/ICT có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

Kết quả đợt chào bán cho thấy DMX là một trong những thương vụ thu hút sự quan tâm lớn nhất trên thị trường chứng khoán, khi có sự góp mặt từ gần 30 nhà đầu tư tổ chức đại diện cho gần 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, bên cạnh gần 2.600 nhà đầu tư cá nhân. Nhóm định chế tài chính này đã hấp thụ tới 90% tổng khối lượng chào bán; trong đó, dòng vốn tổ chức nước ngoài giữ vai trò chủ đạo khi chiếm 73%, và tổ chức trong nước chiếm 17%.

Với 90% khối lượng mua thuộc về các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư dài hạn, cơ cấu cổ đông của DMX có thể xem là chất lượng cao. Điều này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của nhà đầu tư tổ chức vào doanh nghiệp, mà còn giảm thiểu áp lực bán chốt lời ngắn hạn sau khi cổ phiếu chính thức chào sàn. Sau đợt IPO, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (mã chứng khoán MWG) sẽ nắm giữ gần 86% vốn điều lệ của DMX.

Đây là kết quả đáng ghi nhận bởi quy mô thương vụ lớn hơn nửa tỷ USD nhưng rơi vào thời điểm diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi. Đặc biệt là áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng rõ nét trong giai đoạn này, song dòng tiền lớn quốc tế vẫn quyết định giải ngân vào DMX.

Định hướng chiến lược nhạy bén của đội ngũ điều hành là bệ phóng vững chắc đưa doanh nghiệp vươn tầm trên thị trường tài chính chuyên nghiệp. Ảnh: DMX.

Nền tảng cho đợt IPO thành công là kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định của Điện Máy Xanh. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 2 tỷ USD (54.644 tỷ đồng), tăng 33% so với cùng kỳ, hoàn thành 45% kế hoạch cả năm chỉ sau 5/12 chặng đường.

Toàn bộ tăng trưởng đến từ chiều sâu khai thác với SSSG duy trì 33% trong khi không mở thêm cửa hàng mới tại Việt Nam trong kỳ. Tại Indonesia, Erablue đạt 245 cửa hàng với doanh thu tăng 93% so với cùng kỳ.

Với đà tăng trưởng này, DMX đang trên lộ trình vượt kế hoạch năm 2026 khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng lần lượt 30% và 50%, tạo nền tảng để thực hiện cam kết cổ tức 4.000 đồng/cổ phiếu ngay sau khi niêm yết, tương đương tỷ suất lợi tức 5% trên giá IPO.

Chất lượng phục vụ chuẩn mực và năng lực tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng giúp chuỗi kích cầu mua sắm hiệu quả trên từng điểm bán. Ảnh: DMX.

Kết quả của DMX đánh dấu việc hoàn tất thương vụ IPO tỷ đô đầu tiên của năm 2026, mở đường cho cổ phiếu DMX chính thức giao dịch trên HOSE vào tháng 08/2026. Với vốn điều lệ dẫn đầu ngành (12.677 tỷ đồng), cơ cấu cổ đông chất lượng, cùng mức định giá P/E hấp dẫn, DMX có đủ tiêu chí để sớm gia nhập các rổ chỉ số vốn hóa lớn như VN30.

Hành trình IPO không kết thúc ở việc huy động vốn, mà mở ra một giai đoạn mới: thu hút dòng tiền của nhà đầu tư khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên sàn, đặc biệt là các quỹ ETF trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng thị trường. Sự xuất hiện của DMX trên HOSE sẽ bổ sung một blue-chip chất lượng cao, tạo tiền đề vững chắc cho hành trình định giá lại (re-rating) và tối ưu hóa giá trị dài hạn cho cổ đông.