Điện Máy Xanh hoàn tất thương vụ IPO lịch sử và thu về hơn 13.315 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng lên 12.677 tỷ đồng

Ngày 1/7/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) công bố Nghị quyết số 14/NQ/HĐQT/ĐMX-2026, thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sau khi kết thúc thời gian thanh toán. Tổng số lượng cổ phiếu được phân phối thành công là 166.438.500 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 93% khối lượng chào bán.
Trong quá trình hoàn tất phân phối, Hội đồng quản trị DMX đã có nghị quyết phân phối tiếp một phần trong số 13.386.900 cổ phiếu không chào bán hết. Theo đó, ông Robert Alan Willett, Thành viên Hội đồng quản trị, đã đăng ký mua 325.000 cổ phiếu với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị là 26 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phiếu của ông Willett sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
Với mức giá IPO là 80.000 đồng/cp tổng giá trị huy động thương vụ IPO DMX thực tế đạt hơn 13.315 tỷ đồng (hơn 506 triệu USD). Việc hoàn thành đợt IPO giúp DMX tăng vốn điều lệ từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng. Với quy mô này, DMX sẽ giữ vững vị trí công ty bán lẻ CE/ICT có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.
Kết quả đợt chào bán cho thấy DMX là một trong những thương vụ thu hút sự quan tâm lớn nhất trên thị trường chứng khoán, khi có sự góp mặt từ gần 30 nhà đầu tư tổ chức đại diện cho gần 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, bên cạnh gần 2.600 nhà đầu tư cá nhân. Nhóm định chế tài chính này đã hấp thụ tới 90% tổng khối lượng chào bán; trong đó, dòng vốn tổ chức nước ngoài giữ vai trò chủ đạo khi chiếm 73%, và tổ chức trong nước chiếm 17%.
Với 90% khối lượng mua thuộc về các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư dài hạn, cơ cấu cổ đông của DMX có thể xem là chất lượng cao. Điều này không chỉ phản ánh niềm tin dài hạn của nhà đầu tư tổ chức vào doanh nghiệp, mà còn giảm thiểu áp lực bán chốt lời ngắn hạn sau khi cổ phiếu chính thức chào sàn. Sau đợt IPO, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di Động (mã chứng khoán MWG) sẽ nắm giữ gần 86% vốn điều lệ của DMX.
Đây là kết quả đáng ghi nhận bởi quy mô thương vụ lớn hơn nửa tỷ USD nhưng rơi vào thời điểm diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi. Đặc biệt là áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng rõ nét trong giai đoạn này, song dòng tiền lớn quốc tế vẫn quyết định giải ngân vào DMX.
Nền tảng cho đợt IPO thành công là kết quả kinh doanh tăng trưởng ổn định của Điện Máy Xanh. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 2 tỷ USD (54.644 tỷ đồng), tăng 33% so với cùng kỳ, hoàn thành 45% kế hoạch cả năm chỉ sau 5/12 chặng đường.
Toàn bộ tăng trưởng đến từ chiều sâu khai thác với SSSG duy trì 33% trong khi không mở thêm cửa hàng mới tại Việt Nam trong kỳ. Tại Indonesia, Erablue đạt 245 cửa hàng với doanh thu tăng 93% so với cùng kỳ.
Với đà tăng trưởng này, DMX đang trên lộ trình vượt kế hoạch năm 2026 khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng trưởng lần lượt 30% và 50%, tạo nền tảng để thực hiện cam kết cổ tức 4.000 đồng/cổ phiếu ngay sau khi niêm yết, tương đương tỷ suất lợi tức 5% trên giá IPO.
Kết quả của DMX đánh dấu việc hoàn tất thương vụ IPO tỷ đô đầu tiên của năm 2026, mở đường cho cổ phiếu DMX chính thức giao dịch trên HOSE vào tháng 08/2026. Với vốn điều lệ dẫn đầu ngành (12.677 tỷ đồng), cơ cấu cổ đông chất lượng, cùng mức định giá P/E hấp dẫn, DMX có đủ tiêu chí để sớm gia nhập các rổ chỉ số vốn hóa lớn như VN30.
Hành trình IPO không kết thúc ở việc huy động vốn, mà mở ra một giai đoạn mới: thu hút dòng tiền của nhà đầu tư khi cổ phiếu chính thức giao dịch trên sàn, đặc biệt là các quỹ ETF trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu nâng hạng thị trường. Sự xuất hiện của DMX trên HOSE sẽ bổ sung một blue-chip chất lượng cao, tạo tiền đề vững chắc cho hành trình định giá lại (re-rating) và tối ưu hóa giá trị dài hạn cho cổ đông.
Yếu tố thanh khoản vẫn ở nền thấp, thị trường cần thời gian thẩm thấu, đánh giá tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tiễn các biện pháp của Chính phủ.
Biểu đồ kỹ thuật giá vàng gần đây xuất hiện một dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng một số chuyên gia chỉ ra rằng lịch sử cho thấy giá kim loại quý này vẫn có nhiều cơ hội tăng trở lại...
Trong tháng 6 vừa qua, giá cổ phiếu nhóm công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ Magnificent 7 giảm mạnh, khiến tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm này “bốc hơi” khoảng 2,3 nghìn tỷ USD...
Thị trường đã khởi sắc đáng kể trong phiên hôm nay dù thanh khoản thậm chí giảm nhẹ gần 3% so với hôm qua. Thanh khoản kém không phải là tín hiệu xấu trong tình huống thị trường đang trải qua nhịp “test cung” kéo dài.
Dù VN-Index chiều nay còn yếu hơn phiên sáng nhưng thị trường lại tích cực hơn đáng kể. Độ rộng xác nhận đà tăng ào ạt dù thanh khoản lại sụt giảm. Đây là hiệu ứng của áp lực bán giảm mạnh.
Ngày 22/6/2026, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 303,5 km và tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1.315.256 tỷ đồng, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.
Sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được khai trương sáng ngày 29/6/2026 tại trụ sở Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...