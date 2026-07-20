Bán tháo đồng loạt, VN-Index “phá đáy”

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm cực mạnh sáng nay khiến VN-Index bốc hơi 1,85%, hoàn toàn xuyên thủng vùng đáy ngắn hạn hồi tháng 6 vừa qua. Số mã đỏ nhiều gấp 7 lần số xanh, trong đó 43% cổ phiếu của VN-Index bốc hơi quá 2% giá trị.

Từ góc độ thanh khoản, những cổ phiếu giao dịch lớn nhất sáng nay đều giảm rất sâu.

Để mất 33,07 điểm còn 1754,38 điểm, VN-Index hoàn toàn xuyên thủng đáy tháng 6/2026, thậm chí xuống thấp cả đáy ngày 16/7 hay đường MA200 ngày ở 1772 điểm. Đây là tín hiệu kỹ thuật rất bất lợi dù vẫn còn phiên chiều để thị trường “sửa sai”!

Thị trường rất kém ngay từ đầu, lúc 9h30 độ rộng chỉ số chỉ có 16 mã tăng/163 mã giảm. Đến 10h30 còn 68 mã tăng/215 mã giảm, lúc 11h là 60 mã tăng/235 mã giảm và kết phiên là 40 mã tăng/274 mã giảm.

VN-Index vẫn còn khá may mắn khi hai cổ phiếu trụ lớn nhất là VIC và VHM chưa quá tệ. VIC mới giảm nhẹ 0,32%, VHM giảm 0,64%. Hai mã này dao động rất hẹp trong phiên dù thanh khoản khá cao, cho thấy có yếu tố đỡ giá. Hiệu quả dễ thấy nhất là tránh cho VN-Index một cú sốc điểm số.

Nhóm ngân hàng đang là tác nhân chính “điều hướng” chỉ số. 6 cổ phiếu lớn nhất nhóm này đều giảm sâu: VCB giảm 2,74%, BID giảm 2,84%, CTG giảm 3,13%, TCB giảm 2,86%, VPB giảm 2,13% và MBB giảm 2,11%. Đây cũng là 6 cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index. Cổ phiếu duy nhất xanh là GAS, tăng 0,26%.

Toàn bộ 27 cổ phiếu ngân hàng trên các sàn cũng chỉ sót lại LPB đang tăng nhẹ 0,19%, nhưng tới 24 mã giảm quá 1%, trong đó 18 mã giảm vượt 2%. Yếu nhất đang là TPB giảm 3,95%, KLB giảm 3,9%, OCB giảm 3,7%, EIB giảm 3,7%, SHB giảm 3,56%, VBB giảm 3,4% và CTG giảm 3,13%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Ảnh hưởng của nhóm ngân hàng khiến VN30-Index cũng giảm 1,74%. Dù vậy đại đa số các blue-chips khác cũng đang đỏ, độ rộng rổ này chỉ có 4 mã tăng và 26 mã giảm. 14 mã đang giảm từ 2% trở lên trong khi ngoài GAS, các mã xanh là SAB, BSR, LPB đều không đáng kể.

Thanh khoản rổ VN30 đã tăng vọt hơn 53% so với sáng phiên trước. Tuy giá trị tuyệt đối khoảng 4.041 tỷ đồng là không lớn nhưng biên độ giảm giá sâu xác nhận dòng tiền bắt đáy quá kém. Thống kê cũng cho thấy 20 cổ phiếu nhóm này đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư bán ngay trên giá thấp nhất. Thực tế này cũng phù hợp với trạng thái chốt ở điểm thấp nhất phiên sáng của cả VN-Index lẫn VN30-Index.

Với phần còn lại của thị trường, tình hình cũng rất tệ. 147 cổ phiếu tương đương 43% số mã trong VN-Index có giao dịch sáng nay – đang giảm quá 2%. Đây là biên độ thiệt hại rất nặng nề. Chỉ riêng giao dịch nhóm này đã chiếm gần 71% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE (chưa bao gồm thỏa thuận).

Một điểm “vớt vát” là thị trường chưa đến nỗi sàn cả loạt. 6 cổ phiếu đang giảm hết biên độ là DXG, ACC, TNT, CTS, GIL thì đều ít quan trọng. Tuy nhiên ở nhóm thanh khoản cao nhất thì cả loạt mã đang rơi cực mạnh: HPG giảm 4,12%, SSI giảm 4,54%, VIX giảm 5,82%, SHB giảm 3,56%, GEX giảm 6%, CTG giảm 3,13%, MSN giảm 3,24%, VCI giảm 5,41%, VCG giảm 6,55%, VND giảm 4,76%, PNJ giảm 4,88%. Các cổ phiếu này đều đã khớp lệnh trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng chọn thế “phòng thủ” khi chỉ giải ngân cực yếu 390 tỷ đồng trên HoSE. May mắn phía bán cũng khá nhẹ với 639 tỷ đồng. Không nhiều cổ phiếu bị bán lớn: VCB -73,4 tỷ, VPB -23,7 tỷ, TCB -22,4 tỷ, HPG -21,9 tỷ, VRE -21,5 tỷ, GEX -20 tỷ là đáng kể nhất. Phía mua ròng có MWG +33,4 tỷ, VIC +25,4 tỷ, VNM +18,6 tỷ.

Việc VN-Index bị ép thủng vùng hỗ trợ ngắn hạn đang là tín hiệu bất lợi nhất. Về mặt kỹ thuật khi ngưỡng này bị bẻ gãy, các dự phóng có thể chỉ ra các ngưỡng hỗ trợ mới khá sâu, ví dụ khu vực 1700 điểm – 1720 điểm.