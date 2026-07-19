Xu thế dòng tiền: Đáy chưa “thủng”, nhưng cần thận trọng với kịch bản xấu

Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.

VN-Index đang trụ lại quanh đường MA200 ngày.

VN-Index chốt tuần bằng một phiên giảm xuống mức 1787,45 điểm. Sau phiên đảo chiều tích cực ngày 16/7, thị trường đã có duy trì được quán tính và đặc biệt là thanh khoản sụt giảm mạnh ngay lập tức. Điều này cho thấy niềm tin vẫn rất yếu, hàm ý dòng tiền chưa thực sự tham gia mạnh mẽ và nhịp bật tăng là phản ứng kỹ thuật bình thường trong pha điều chỉnh.

Các chuyên gia vẫn cho rằng thị trường đang thử thách vùng hỗ trợ quan trọng, việc VN-Index duy trì được trên đường MA200 ngày về mặt kỹ thuật là tốt. Tuy nhiên thị trường vẫn cần thời gian và kịch bản xấu phá vỡ vùng hỗ trợ này vẫn có thể xảy ra. Các mốc 1720-1700 điểm vẫn có thể bị chạm tới.

Với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 vẫn tích cực, nhịp điều chỉnh kéo dài ở cổ phiếu đang giúp mức định giá dự phóng ngày càng trở nên rẻ hơn. Các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư nhiều tiền mặt vẫn có thể thực hiện mua để đầu tư dài hạn tại nhiều cổ phiếu chất lượng. Dù vậy trong ngắn hạn thị trường vẫn có rủi ro.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index đã điều chỉnh tới ngưỡng mong đợi của anh chị trong tuần trước, quanh mốc 1770 điểm tương ứng với MA(200) và thấp nhất tới 1757 điểm. Thị trường phục hồi tốt phiên ngày 16/7 nhưng lại suy yếu trong phiên cuối tuần và để mất mốc 1800 điểm với thanh khoản rất kém. Liệu ngưỡng hỗ trợ này đã xác nhận đáy đủ tin cậy?

Nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ quanh MA200 (dưới hẳn ngưỡng 1760 điểm), tín hiệu kỹ thuật sẽ trở nên tiêu cực hơn và nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục mở rộng. Khi đó, khu vực 1700 điểm sẽ là vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo, đồng thời cũng là mốc tâm lý quan trọng của thị trường.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường có tuần thứ 3 liên tiếp giảm điểm với áp lực bán gia tăng mạnh hơn, trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi căng thẳng ở Trung Đông gia tăng trở lại. Kết tuần VN-Index giảm -2,24% về mức 1787,45 điểm, trên giá trung bình 200 phiên quanh 1770 điểm. Trong khi VN30 kết tuần giảm -1,99% về mức 1931,65 điểm, dưới kháng cự quanh 1960 điểm, tương ứng giá trung bình 200 phiên.

Có thể nhận thấy VN30 sau khi không giữ được vùng hỗ trợ tương ứng giá trung bình 200 phiên đã suy yếu hơn và tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Như vậy với VN-Index vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng tương ứng giá trung bình 200 phiên, quanh mốc 1770 điểm, đây cũng là vùng giá thấp nhất tháng 6/2026 chưa phải là hỗ trợ xác nhận đáy đủ tin cậy khi chỉ số VN30 cũng không giữ được vùng hỗ trợ tương ứng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi còn khá sớm để khẳng định khu vực 1770–1800 điểm đã trở thành vùng đáy đủ tin cậy. Việc VN-Index bật tăng từ MA200 ngày cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện tại vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, đà phục hồi chưa được xác nhận khi chỉ số nhanh chóng suy yếu trở lại, lực cầu đã không duy trì được sắc xanh, trong khi thanh khoản cũng giảm về mức thấp. Điều này cho thấy dòng tiền chưa thực sự tham gia mạnh mẽ và nhịp bật tăng là phản ứng kỹ thuật bình thường trong pha điều chỉnh.

Để xác nhận thị trường đã tạo đáy, theo tôi vẫn cần thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về thanh khoản cũng như độ rộng thị trường cải thiện theo hướng tích cực, cùng số lượng cổ phiếu vượt được kháng cự gia tăng. Khi các điều kiện này chưa xuất hiện, khả năng VN-Index quay lại kiểm định vùng hỗ trợ MA200 vẫn ở mức cao. Thậm chí, nếu lực cầu tiếp tục suy yếu, vùng hỗ trợ này vẫn có khả năng bị phá vỡ.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thị trường đã trải qua 4 phiên liên tiếp giằng co kiểm tra mốc hỗ trợ 1770-1780 điểm. Phiên giao dịch 16/7 chỉ số VN-index biến động mạnh, phục hồi hơn 40 điểm từ đáy 1757, và kỳ vọng thị trường sẽ có phiên đóng nên tuần tích cực, tiếp tục lên điểm vượt qua 1815. Tuy nhiên, phiên giao dịch cuối tuần cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư, tâm lý chiến yếu, VN-Index để mất mốc 1800 với thanh khoản, dòng tiền thấp, rủi ro ngắn hạn vẫn hiển hiện.

Do đó ngưỡng hỗ trợ này chưa xác nhận đáy ngắn hạn. Tuần mới 20-24/7, VN-Index biến động trong khoảng 1770-1815 điểm và vượt qua 1815 thị trường sẽ giao dịch tích cực hơn, đáy ngắn hạn sẽ dần lộ rõ.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Phiên giao dịch 16/7 lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh tại MA200 (vùng 1780 điểm), giúp VN-Index đảo chiều tăng hơn 20 điểm với thanh khoản vượt bình quân 20 phiên, là tín hiệu tích cực cho khả năng tạo đáy ngắn hạn. Tuy nhiên, việc chỉ số suy yếu trở lại ngay trong phiên cuối tuần, để mất mốc 1800 điểm nhưng lại đi kèm thanh khoản rất kém, cho thấy nhịp hồi vừa qua chưa đủ bền để xác nhận đáy — thanh khoản thấp phản ánh dòng tiền bắt đáy chưa thực sự mạnh và lan tỏa, hơn là tín hiệu bên mua áp đảo bên bán. Nhà đầu tư nên chờ chỉ số vượt qua vùng kháng cự gần (1805-1820 điểm) đi kèm sự cải thiện về thanh khoản để tăng độ tin cậy của nhịp đảo chiều.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong kịch bản xấu nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ hiện tại thì tín hiệu kỹ thuật sẽ trở nên tiêu cực. Anh chị đánh giá xác suất xảy ra kịch bản này thế nào, ngưỡng hỗ trợ nào mới phù hợp?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Xác suất của kịch bản này đã gia tăng so với vài tuần trước khi xu hướng ngắn hạn vẫn chưa cho thấy nhiều cải thiện. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, dòng tiền chưa quay trở lại rõ rệt và độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm cho thấy lực cầu còn khá dè dặt. Những yếu tố này khiến vùng hỗ trợ hiện tại tiếp tục đối mặt với áp lực kiểm định.

Nếu VN-Index đánh mất vùng hỗ trợ quanh MA200 (dưới hẳn ngưỡng 1760 điểm), tín hiệu kỹ thuật sẽ trở nên tiêu cực hơn và nhịp điều chỉnh có thể tiếp tục mở rộng. Khi đó, khu vực 1700 điểm sẽ là vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo, đồng thời cũng là mốc tâm lý quan trọng của thị trường.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Tuần mới, VN-Index biến động trong biên 1770-1815 điểm, mất mốc 1770 áp lực cung sẽ gia tăng trong khi lực cầu yếu khiến tín hiệu kỹ thuật sẽ trở nên tiêu cực. Mốc 1720 cũng phải tính tới, thậm chí kịch bản xấu nhất chỉ số có thể lùi về 1650 khi đóng tuần mất hỗ trợ MA(200). Thị trường sẽ còn một phiên rũ cung nữa.

Tuy nhiên, nếu quan sát chỉ báo kỹ thuật của nhóm cổ phiếu họ VIN group/ nhóm ngân hàng/ Cổ phiếu trụ FPT, VNM, MSN… khả năng phục hồi lên điểm tiếp của nhóm này là khả quan nên tôi đánh giá xác suất để mất 1770 điểm tuần tới là thấp.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Vùng hỗ trợ chỉ được xác nhận phá vỡ khi có xác nhận 3 yếu tố: chỉ số đóng cửa dưới ngưỡng hỗ trợ và kèm thanh khoản tăng đột biến và số mã giảm áp đảo trên diện rộng. Nếu điều này xảy ra trong 1-2 phiên tới, xác suất sẽ tăng đáng kể. Kể từ sau giai đoạn tháng 3/2026, VN-Index thường tạo đáy sau khi đã giảm dưới các vùng hỗ trợ như MA200, nên kịch bản thủng sâu hơn không thể loại trừ nếu thiếu chất xúc tác mới. Hiện tại, ngưỡng hỗ trợ gần nhất cần theo dõi là vùng 1750 điểm - mốc hỗ trợ tâm lý, đặc biệt nếu thị trường diễn biến tiêu cực đi kèm thanh khoản lớn.

Trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp, tâm lý nhà đầu tư kém lạc quan và áp lực dư nợ margin vẫn hiện hữu. Nhà đầu tư ở thời điểm hiện nay cũng nên ưu tiên quản trị rủi ro trước khi gia tăng mạnh tỉ trọng đầu tư. Nên chờ xu hướng thị trường chung cải thiện, dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư cải thiện.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ hiện tại thì tín hiệu kỹ thuật sẽ trở nên kém tích cực hơn. Trong trường hợp này VN-Index có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1750 điểm. Đây là vùng giá cân bằng của thị trường hiện nay, dựa trên mức định lượng các chỉ số định giá cơ bản của thị trường tương đương các thời điểm khủng hoảng trước đây.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhịp điều chỉnh từ đầu tháng 7 tới nay khá nhẹ, VN-Index giảm chưa tới 5% nhưng đa số cổ phiếu giảm rất nhiều, bất kể chất lượng cơ bản tốt hay xấu. Nhiều phân tích cũng chỉ rõ mức định giá thị trường nếu không tính nhóm trụ Vingoup thì đang ở mức thấp trong khi kết quả kinh doanh quý 2/2026 dự báo vẫn tích cực ở nhiều cổ phiếu, điều đó đồng nghĩa mức định giá nếu tính đến lợi nhuận quý 2 thì còn thấp hơn nữa. Liệu có thể đầu tư dài hạn vào những cổ phiếu dạng này? Anh chị có thể gợi ý những cổ phiếu tiềm năng?

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Hiện nhiều cổ phiếu có giá điều chỉnh mạnh, giá hiện tại còn thấp hơn nhiều so với khi VN-Index ở vùng 1300 điểm bất kể nhiều cổ phiếu có cơ bản tốt. Điều này cho thấy lực cầu/ dòng tiền hiện tại khá yếu, niềm tin về thị trường là không có, nhà đầu tư quá chán nản lúc này.

Nếu VN-Index trụ vững, tạo nền quanh vùng 1760-1840 điểm, thì thị trường sẽ có lực cầu bắt đáy, mua nắm dài hạn với giá mua hợp lý. Cá nhân tôi quan tâm tới nhóm cổ phiếu ngân hàng (ACB/TCB/BID…), nhóm chứng khoán (SSI, VND, HCM, CTS…), cổ phiếu trụ VNM quanh vùng giá 56-58; FPT quanh 65; GVR quanh 28.5…

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng đây là giai đoạn phù hợp để xem xét đầu tư dài hạn, nhưng cần chọn lọc các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và tăng trưởng trong dài hạn. Dù VN-Index chỉ điều chỉnh chưa tới 5%, nhưng nhiều cổ phiếu đã giảm sâu, qua đó đưa định giá của không ít doanh nghiệp cơ bản tốt về vùng hấp dẫn. Nếu kết quả kinh doanh quý 2/2026 tiếp tục tăng trưởng tích cực, mức định giá dự phóng sẽ còn thấp hơn.

Nhà đầu tư có thể tham khảo các cơ hội đầu tư trong báo cáo chiến lược 2H2026 của KBSV như: MWG, MSN; ACB, MBB, TCB; HPG; GMD,.... Tuy nhiên, nên giải ngân từng phần, tập trung vào triển vọng riêng của từng doanh nghiệp và xác định thời gian nắm giữ trung, dài hạn thay vì kỳ vọng thị trường phục hồi đồng loạt trong ngắn hạn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn hơn sau nhịp điều chỉnh. Tuy nhiên, yếu tố khiến dòng tiền thận trọng đến nay vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn (địa chính trị, chi phí vốn, thuế quan sắp trở lại ...). Khi tâm lý thị trường và xu hướng chung chưa cải thiện, định giá thấp một mình chưa đủ để trở thành động lực thu hút dòng tiền quay trở lại.

Ở giai đoạn hiện tại, thị trường cần một chất xúc tác đủ mạnh để thay đổi cục diện. Việc giải ngân khi xu hướng điều chỉnh vẫn chi phối đồng nghĩa với rủi ro khó xác định đâu là vùng đáy phù hợp. Vì vậy, tôi vẫn ưu tiên chờ tín hiệu xác nhận thị trường đã hình thành vùng cân bằng và dòng tiền quay trở lại rõ ràng hơn. Khi xu hướng chung được cải thiện, cơ hội sẽ mở rộng theo kiểu “nước lên thuyền lên”, thay vì chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ. Hiện nay, phần lớn nhóm ngành vẫn có diễn biến suy yếu khá tương đồng do đà tăng thiếu tính lan tỏa, trong khi thị trường vẫn phụ thuộc nhiều vào một số cổ phiếu trụ và những câu chuyện riêng.

Nếu quan sát chỉ báo kỹ thuật của nhóm cổ phiếu họ VIN group/ nhóm ngân hàng/ Cổ phiếu trụ FPT, VNM, MSN… khả năng phục hồi lên điểm tiếp của nhóm này là khả quan nên tôi đánh giá xác suất để mất 1770 điểm tuần tới là thấp.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Ở thời điểm VN-Index bán mạnh về 1757 điểm, vốn hóa toàn thị trường nếu không tính đến nhóm Vin Group khoảng 300 tỷ USD, với các mức định giá cơ bản như P/E khoảng 10,7. Đây là mức tương ứng các thời điểm khủng hoảng trong lịch sử. Nhiều mã cũng chịu áp lực bán mạnh về vùng giá bán trung dài hạn, tương đương các thời điểm khủng hoảng. Do đó khi áp lực bán, áp lực giải chấp giảm sẽ dần phục hồi trở lại dựa trên triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà đầu tư kiểm soát rủi ro tốt, có thể xem xét theo dõi các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng.

Tuy nhiên trong bối cảnh thanh khoản ở mức thấp, tâm lý nhà đầu tư kém lạc quan và áp lực dư nợ margin vẫn hiện hữu. Nhà đầu tư ở thời điểm hiện nay cũng nên ưu tiên quản trị rủi ro trước khi gia tăng mạnh tỉ trọng đầu tư. Nên chờ xu hướng thị trường chung cải thiện, dòng tiền và tâm lý nhà đầu tư cải thiện. Cá nhân tôi hay theo dõi các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, có nền tảng cơ bản tốt, tài chính vững mạnh, vay nợ thấp và khi vốn hóa thị trường đang ở mức hấp dẫn khi so sánh với vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong lần trao đổi trước anh chị cũng chờ đợi và khá thận trọng về quy mô margin quý 2/2026. Theo dự báo của anh chị liệu trạng thái margin có cao? Liệu thị trường có phản ứng tiêu cực với con số này?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Dữ liệu bước đầu cho thấy dư nợ margin quý 2/2026 nhiều khả năng tiếp tục lập đỉnh mới. Cuối quý 1, tổng dư nợ cho vay toàn thị trường đã đạt khoảng 415.000–424.000 tỷ đồng. Sang quý 2, dư nợ margin có thể hạ nhiệt vì xu hướng thận trọng vì điều kiện thị trường không thuận lợi. Phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến giá cổ phiếu và thanh khoản trong thời gian tới nhiều hơn là bị ảnh hưởng bởi số liệu margin.

Nên giải ngân từng phần, tập trung vào triển vọng riêng của từng doanh nghiệp và xác định thời gian nắm giữ trung, dài hạn thay vì kỳ vọng thị trường phục hồi đồng loạt trong ngắn hạn.

Ông Trần Long Huân - Giám đốc Cao cấp Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Margin hiện vẫn khá cao nhưng tại sao thanh khoản/dòng tiền vào thị trường lại khá thấp, yếu? Có ý kiến cho rằng, nhiều tổ chức, “tay to” tìm đến nguồn vốn vay từ các công ty chứng khoán, cầm cố cổ phiếu vay “deal”, dùng tiền vay cho hoạt động kinh doanh khác ngoài thị trường chứng khoán. Tiền vay không được đẩy ngược lại thị trường chứng khoán nên thị trường đoạn này giao dịch vật vờ, yếu. Tôi cho rằng rủi ro sẽ tăng cao khi các khoản vay lớn này trạm ngưỡng “call”. Hiện thị trường mới xảy ra call margin nhỏ lẻ. Thị trường sẽ chịu áp lực margin lớn khi VN-Index để mất mốc 1770 điểm.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Hiện nay một số công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2026, qua đó sơ bộ có thể thấy dư nợ ký quỹ của các công ty công bố báo cáo tiếp tục tăng. Hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực. Như TCX tại ngày 30/6/2026, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 51,5 nghìn tỷ đồng, tăng 52% so với quý 2/2025 và thuộc nhóm cao hàng đầu thị trường. Hay dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của MBS tại thời điểm 30/6/2026 đạt 16.828 tỷ, tăng mạnh 1.300 tỷ so với cuối qúy 1…

Điều này có thể cho thấy, số liệu tổng dự nợ ký quỹ của toàn thị trường cuối quý 2 sẽ tiếp tục tăng so với cùng kỳ và so với cuối quý 1/2026. Điều này cũng đã gây áp lực lên thị trường hiện nay, khi nhiều cổ phiếu đã chịu áp lực bán mạnh trong các tuần vừa qua.