Các “cá mập” đẩy mạnh giải ngân trong tháng 6, tiền mặt giảm đáng kể

Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam đạt khoảng 263,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3,7 nghìn tỷ đồng so với tháng 5/2026 (-1,4%) và giảm 19,8 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2025 (-7%), theo số liệu từ FiinTrade.

Đà suy giảm tập trung hoàn toàn ở nhóm quỹ cổ phiếu (-4,4% so với cuối năm 2025) và quỹ trái phiếu (-4,6%), đồng thời diễn ra ở cả ba loại hình gồm quỹ mở (-1,9%), quỹ đóng (-14,3%) và quỹ hoán đổi danh mục (ETF) (-7,7%).

Diễn biến này phản ánh tác động của thị trường tăng điểm nhưng thiếu độ rộng, khi có 314/402 cổ phiếu có diễn biến kém hơn VN-Index, cùng với áp lực rút ròng kéo dài khi 21 quỹ bị rút vốn liên tiếp trong 6 tháng. Bên cạnh đó, hiệu suất đầu tư chưa tạo được lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với kênh tiền gửi cũng khiến dòng vốn chưa quay trở lại nhóm quỹ trái phiếu.

So với mức đỉnh vào cuối tháng 8/2025, quy mô NAV đã giảm 12,4%, tương đương khoảng 37,2 nghìn tỷ đồng, cho thấy giá trị tài sản ròng vẫn chịu tác động kép từ hiệu suất danh mục đầu tư kém tích cực và xu hướng rút ròng kéo dài. Điều này cũng hàm ý việc áp lực rút ròng hạ nhiệt mới chỉ giúp giảm sức ép trong ngắn hạn, chưa đủ để tạo ra sự phục hồi rõ nét về quy mô NAV.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị rút ròng của các quỹ đầu tư đạt gần 20,2 nghìn tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ và tương đương 58,3% quy mô rút ròng của cả năm 2025. Trong đó, quỹ cổ phiếu bị rút ròng gần 13,3 nghìn tỷ đồng (-6,6% so với cùng kỳ), trong khi quỹ trái phiếu đảo chiều sang trạng thái rút ròng 7,3 nghìn tỷ đồng, từ mức vào ròng nhẹ 221 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong quý II/2026, các quỹ đầu tư bị rút ròng gần 6 nghìn tỷ đồng, giảm 57,9% so với quý I (khoảng 14,2 nghìn tỷ đồng) và đánh dấu quý rút ròng thứ sáu liên tiếp. Áp lực rút ròng giảm ở cả quỹ cổ phiếu (-66,6% so với quý trước) và quỹ trái phiếu (-28,9%), trong khi quỹ cân bằng ghi nhận vào ròng nhẹ khoảng 106,1 tỷ đồng (-57,1%).

Riêng với quỹ cổ phiếu, giá trị rút ròng giảm xuống còn hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, giảm 66,6% so với quý trước và 58,7% so với cùng kỳ. Xu hướng này ghi nhận ở cả quỹ đóng (-86,2% so với quý trước và -43,8% so với cùng kỳ) và quỹ ETF (-14,3% so với quý trước và -47,5% so với cùng kỳ). Riêng tháng 6/2026, nhóm quỹ cổ phiếu bị rút ròng khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng (-38% so với tháng trước), nổi bật là nhóm quỹ ETF với mức giảm 65,6%.

Việc áp lực rút ròng hạ nhiệt trong quý II và tháng 6 chưa phản ánh sự đảo chiều của xu hướng khi các động lực rút vốn vẫn còn hiện hữu.

Cụ thể, dòng vốn toàn cầu vẫn có xu hướng rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi quy mô nhỏ, trong khi chương trình mua lại cổ phiếu của VEIL và kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 9/2026 có thể tiếp tục thúc đẩy hoạt động cơ cấu danh mục, khiến dòng vốn vào nhóm quỹ đóng và quỹ ETF tiếp tục biến động mạnh trong quý III.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, quỹ trái phiếu bị rút ròng khoảng 7,3 nghìn tỷ đồng, vượt giá trị rút ròng của cả năm 2025 (hơn 4 nghìn tỷ đồng). Áp lực rút vốn tiếp tục tập trung ở các quỹ quy mô lớn, đặc biệt là TCBF với giá trị rút ròng hơn 4,8 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 65% tổng giá trị rút ròng của toàn nhóm. Điều này khiến NAV của quỹ TCBF chỉ còn hơn 5,2 nghìn tỷ đồng, giảm 46,9% so với cuối năm 2025, dù hiệu suất vẫn đạt 3,59%.

Trong tháng 6/2026, xu hướng tăng giải ngân quay trở lại ở nhóm quỹ mở cổ phiếu sau khi các quỹ tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng 5. Có 21/37 quỹ ghi nhận giảm tỷ trọng tiền mặt, cao hơn mức 18/37 quỹ của tháng trước, cho thấy tâm lý phòng thủ đã giảm bớt dù thị trường vẫn phân hóa và VN-Index giảm nhẹ.

Phần lớn các quỹ mở cổ phiếu có quy mô NAV lớn (từ 1,6 - 8,8 nghìn tỷ đồng) đều giảm tỷ trọng tiền mặt trong tháng 6/2026. Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.

Trong khi đó, xu hướng gia tăng tỷ trọng tiền mặt chủ yếu ghi nhận ở các quỹ có NAV dưới 1 nghìn tỷ đồng, ngoại trừ EVESG (NAV 2,6 nghìn tỷ đồng) và SSI-SCA (1,4 nghìn tỷ đồng).

Nhóm ngân hàng (ACB, OCB, BID, VCB) tiếp tục được các quỹ mua ròng trong tháng 6/2026. Nổi bật là ACB, với 54 quỹ tham gia mua. Lực cầu chủ yếu đến từ quỹ đóng VEIL (mua ròng 12,7 triệu cổ phiếu), quỹ mở VFMVSF (8,7 triệu cổ phiếu) và quỹ ETF DCVFMVN Diamond (5 triệu cổ phiếu).

Cổ phiếu VND cũng được các quỹ mua ròng trở lại trong tháng 6/2026 sau ba tháng liên tiếp bị bán ròng. Bên mua chủ yếu là các quỹ mở VFMVSF, DCDS và EVESG.

POW là cổ phiếu đáng chú ý khi được các quỹ mua ròng tháng thứ ba liên tiếp, bao gồm các quỹ mở DCDS, TCSME và quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam.

Ở chiều ngược lại, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong tháng 6/2026 sau khi được các quỹ mua ròng liên tiếp trong bốn tháng trước đó. Bên bán gồm quỹ mở PYN Elite (khoảng 9,4 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 68,7% tổng khối lượng quỹ này mua ròng trong tháng 5) cùng các quỹ ETF ngoại Fubon FTSE Vietnam và VanEck Vietnam ETF.

Nhóm bất động sản (NVL, VHM) cũng nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh. Trong đó, áp lực bán tại NVL chủ yếu đến từ các quỹ mở DCDS (khoảng 6 triệu cổ phiếu) và VNDAF (2,3 triệu cổ phiếu).

Nhóm chứng khoán (SHS, VIX) tiếp tục bị bán ra. Đáng chú ý, PYN Elite bán ròng SHS tháng thứ hai liên tiếp, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu tại SHS xuống 7,13%, từ mức 8,21% vào tháng 4/2026.