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Các ETF tiếp tục rút ròng ồ ạt khỏi Việt Nam do hiệu suất đầu tư yếu

T Thu Minh

Tính từ đầu tháng 7/2026, quy mô rút ròng của các quỹ ETF đạt 819 tỷ đồng, tăng 98,6% so với tháng 6/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, giảm 65,9% so với năm 2025.

Các ETF tiếp tục rút ròng ồ ạt khỏi Việt Nam do hiệu suất đầu tư yếu

Trong tuần 13–17/7/2026, nhóm quỹ ETF bị rút ròng 309,4 tỷ đồng, tăng 36,2% so với mức 227,2 tỷ đồng của tuần trước, theo thống kê từ FiinTrade. 

Trong đó, VanEck Vietnam ETF chịu áp lực rút ròng lớn nhất với giá trị hơn 278 tỷ đồng. Fubon FTSE Vietnam ETF và MAFM VNDIAMOND ETF lần lượt bị rút ròng 68,4 tỷ đồng và 18,7 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VFM VN30 ETF vào ròng 31,0 tỷ đồng, tiếp theo là VFMVN Diamond ETF với 24,0 tỷ đồng và CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF với 12,0 tỷ đồng.

Các quỹ ETF còn lại không ghi nhận biến động đáng chú ý trong tuần qua.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DR): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 420 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN30), tương đương 14,9 tỷ đồng. Đồng thời, 100 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND) cũng bị bán ròng, tương ứng 3,5 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 7/2026, quy mô rút ròng của các quỹ ETF đạt 819 tỷ đồng, tăng 98,6% so với tháng 6/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, giảm 65,9% so với năm 2025.

Tính đến ngày 17/7/2026, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ ETF, chỉ tính phần phân bổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đạt khoảng 56,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,5% so với cuối năm 2025.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ETF bán ròng mạnh nhất các mã VHM, VCB, MSN và MCH, chủ yếu đến từ VanEck Vietnam ETF.

Riêng trong ngày 20/7/2026, Fubon FTSE Vietnam ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền cũng như không phát sinh giao dịch mua hoặc bán.

Trong khi đó, VFM VN30 ETF bị rút ròng gần 7 tỷ đồng, VFMVN Diamond ETF vào ròng hơn 3 tỷ đồng, còn VFM VNMIDCAP ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền.

Các ETF rút ròng khi hiệu suất ngày càng suy yếu.  Hiệu suất suy yếu xuất hiện ở cả ba loại hình quỹ cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm 2026, với 37/53 quỹ mở, 16/27 quỹ ETF và 3/6 quỹ đóng ghi nhận hiệu suất âm.

Chỉ một số ít quỹ duy trì được hiệu suất dương trong quý II và nửa đầu năm 2026, nổi bật là EVESG, Fubon FTSE Vietnam ETF và Xtrackers Vietnam ETF. Điểm chung của các quỹ này là danh mục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, STB - những mã có diễn biến tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong quý 2/2026, giá trị rút ròng của nhóm quỹ cổ phiếu giảm xuống còn hơn 3,3 nghìn tỷ đồng, tương ứng giảm 66,6% so với quý trước (QoQ) và 58,7% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Xu hướng này ghi nhận ở cả quỹ đóng (giảm 86,2% QoQ và 43,8% YoY) và quỹ ETF (giảm 14,3% QoQ và 47,5% YoY).

Riêng tháng 6/2026, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận giá trị rút ròng khoảng 1,2 nghìn tỷ đồng, giảm 38% so với tháng trước (MoM), trong đó nhóm quỹ ETF nổi bật với mức rút ròng giảm 65,6%.

Tuy nhiên, việc áp lực rút ròng hạ nhiệt trong quý 2 và tháng 6 chưa phản ánh sự đảo chiều của xu hướng, do các yếu tố dẫn đến rút ròng vẫn hiện hữu. Cụ thể, dòng vốn toàn cầu vẫn có xu hướng rút khỏi các thị trường cận biên và các thị trường mới nổi quy mô nhỏ.

Bên cạnh đó, chương trình mua lại cổ phiếu của VEIL và kỳ đánh giá nâng hạng của FTSE Russell vào tháng 9/2026 có thể tiếp tục thúc đẩy hoạt động cơ cấu danh mục, khiến dòng vốn vào nhóm quỹ đóng và ETF duy trì biến động mạnh trong quý 3.

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