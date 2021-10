"Điệp viên" kiếm tiền giỏi nhất Daniel Craig: Sẽ cho đi tất cả

Nam diễn viên thủ vai 007 sẽ nhận ngôi sao vào thứ Tư, ngày 6/10, và là diễn viên James Bond thứ tư nhận được vinh dự này. Đó sẽ là ngôi sao thứ 2.704 trên Đại lộ Danh vọng, được đặt cạnh 007 khác: Roger Moore, tọa lạc tại số 7007 Đại lộ Hollywood.

Vượt xa những ngôi sao trẻ đắt giá trên màn ảnh, Daniel Craig, ở độ tuổi ngũ tuần vẫn giữ phong độ đỉnh cao, trở thành ngôi sao điện ảnh được trả lương cao nhất thế giới năm nay.

Tin vui liên tiếp đến. Sau nhiều trì hoãn do dịch bệnh, "No Time To Die" trong 2 ngày cuối tuần ra mắt đã trở thành bộ phim lập kỷ lục doanh thu trong đại dịch với 112,9 triệu USD, kỳ vọng thu về 1 tỷ đô la.

Daniel Craig trong bộ phim "No Time To Die" - bộ phim cuối cùng anh thủ vai điệp viên James Bond.

Trước đó, với mức 2.500 đô la đó là vé vào cửa để xem trước tập phim James Bond mới. Giá vé VIP thậm chí cao gấp 10 lần, lên tới 25.000 đô la trong sự kiện được tổ chức vào ngày 29/09 tại Monaco nhân đêm gala gây quỹ từ thiện. Suất chiếu phim đặc biệt này đã không còn chỗ ngồi do đây là bộ phim James Bond cuối cùng với ngôi sao Daniel Craig trong vai điệp viên 007.

Sau vai diễn để đời 007, nam tài tử cũng đã nhận về 100 triệu USD khi nhận lời tiếp tục xuất hiện trong hai phần phim tiếp theo của "Knives Out". Phần phim gốc ra mắt hồi năm 2019 từng được chiếu ngoài rạp, nhưng một hãng phim trực tuyến đã chi ra hơn 450 triệu USD để được độc quyền chiếu hai phần phim tiếp theo trên nền tảng của họ.

Trung bình mỗi năm, tài tử này tham gia 2 bộ phim, thế nhưng, với khối tài sản đồ sộ do chăm chỉ kiếm được, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ngôi sao đình đám của loạt phim James Bond tiết lộ quan điểm của anh là sẽ từ bỏ hoặc quyên góp tài sản của mình trước khi qua đời.

Daniel Craig cho rằng việc giàu có nhờ thừa kế "chẳng có gì thú vị", vì vậy, nam tài tử sẽ không để lại tài sản cho các con của mình, kể cả cô con gái 2 tuổi bé nhỏ mà ngôi sao người Anh có với người vợ hiện tại, Rachel Weisz. "Tôi từng được nghe một câu ngạn ngữ rằng nếu một người khi chết đi vẫn là người giàu có, vậy thì người đó đã thất bại rồi," Daniel Craig tâm sự. "Đã có rất nhiều tỷ phú giàu có cam kết sẽ để lại toàn bộ tài sản hay một phần tài sản cho hoạt động từ thiện. Bản thân tôi cũng không muốn để lại nhiều tiền cho con cái mình. Tôi nghĩ việc nghiễm nhiên được thừa hưởng một gia sản và giàu có nhờ thừa kế chẳng có gì hấp dẫn cả".

Dù trên phim nam diễn viên thể hiện rất đạt sự tỉnh táo, cứng rắn đúng chất điệp viên, nhưng Daniel Craig tự nhận rằng mình kỳ thực là một người đàn ông mềm yếu, dễ bị mủi lòng. Daniel từng chia sẻ: "Ngoài đời thực tôi không muốn hóa thân thành nhân vật nào cả, tôi thừa nhận mình là người giàu cảm xúc và có thể rơi nước mắt vì nhiều chuyện. Chỉ cần một đoạn quảng cáo cảm động cũng có thể khiến tôi rơi nước mắt..."

“Tôi nghĩ tỷ phú người Mỹ Andrew Carnegie hôm nay tuyên bố làm từ thiện 11 tỷ USD cho thấy ông ấy giàu có thế nào nhưng tôi cá là ông ấy sẽ giữ lại một phần cho mình rồi. Tôi không muốn để lại toàn bộ tài sản cho các con. Quan điểm của tôi là sẽ cho đi tất cả trước khi mình qua đời".