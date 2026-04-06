Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Nhật Dương

06/04/2026, 15:44

Bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Theo đó, người dân có thể sử dụng bản điện tử để xuất trình khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội hoặc khi đi khám chữa bệnh…

Ảnh minh họa.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người tham gia nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử bằng cách truy cập: Ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) mức độ 2; ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); hoặc hòm thư điện tử (email).

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử được dùng để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện thủ tục, người tham gia chỉ cần xuất trình sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử, không phải nộp hoặc xuất trình sổ giấy.

Đối với thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử, người tham gia sử dụng khi khám bệnh bệnh tại các cơ sở và làm căn cứ thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 09/2026/TT-BTC, khi người tham gia đã xuất trình sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử đúng theo hướng dẫn thì cơ quan, tổ chức, cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu thêm bản giấy.

Quy định này cho thấy sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử có giá trị sử dụng trong giải quyết chế độ bảo hiểm cũng như trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng phạm vi quyền lợi của người tham gia.

Từ ngày 13/2/2026, người tham gia cần chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng ứng dụng VssID để tiếp nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử khi thực hiện thủ tục liên quan.

Cách đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện online, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bước 3: Người tham gia kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bước 4: Người tham gia chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Bước 5: Nhận thông báo: Biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

Bước 6: Nhận Thông báo thời hạn trả sổ bảo hiểm xã hội.

Bước 7: Nhận sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử hoặc sổ bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Cách cập nhật bảo hiểm xã hội trên VNeID, bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng số định danh cá nhân.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục "Ví giấy tờ". Tiếp theo, chọn mục "Bảo hiểm xã hội".

Bước 3: Nhập mã số bảo hiểm xã hội: nhập đủ 10 ký tự số.

Tích chọn ô "Tôi muốn tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào tài khoản định danh điện tử".

Bước 4: Gửi yêu cầu tích hợp.

Sau khi gửi yêu cầu tích hợp thành công, công dân truy cập chức năng bảo hiểm xã hội để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

Đối với hồ sơ có tình trạng Cập nhật thất bại, công dân nhập Mã số bảo hiểm xã hội và ấn Gửi lại yêu cầu để thực hiện gửi lại yêu cầu tích hợp.

Người dân có thể tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID để sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Cách đóng bảo hiểm y tế online, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ như đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

Bước 3: Người mua bảo hiểm y tế online kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký đóng bảo hiểm y tế.

Bước 4: Người mua bảo hiểm y tế online chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Bước 5: Nhận biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

Bước 6: Nhận thông báo thời hạn trả thẻ bảo hiểm y tế hoặc thời hạn thẻ tiếp tục được sử dụng.

Bước 7: Nhận thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc thẻ bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Do có nợ xấu và không đủ điều kiện vay vốn, Phạm Văn Hảo đã thuê làm giả CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt hệ thống tra cứu tín dụng, từ đó lập hồ sơ vay tiền tại nhiều tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Hảo còn nhờ người khác đứng tên mua xe, thế chấp ngân hàng và đánh tráo giấy đăng ký xe thật – giả nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng...

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nỗ lực đưa tổng tỷ suất sinh đạt 1,6 con/phụ nữ vào năm 2030, Thành phố xác định chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển...

Sáng 6/4, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cùng Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2026 khoảng 1,06 triệu người, nhìn chung không biến động đáng kể so với quý trước và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cũng hầu như không thay đổi, cho thấy tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát, theo Cục Thống kê...

Việc xác thực định danh chủ quản hội nhóm và làm rõ trách nhiệm của người quản trị là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

