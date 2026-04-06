Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử
Nhật Dương
06/04/2026, 15:44
Bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Theo đó, người dân có thể sử dụng bản điện tử để xuất trình khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội hoặc khi đi khám chữa bệnh…
Cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người tham
gia nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử bằng cách
truy cập: Ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) mức độ 2; ứng dụng Bảo hiểm
xã hội số (VssID); hoặc hòm thư điện tử (email).
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sổ bảo hiểm xã hội
bản điện tử được dùng để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất
nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện thủ tục, người tham gia chỉ cần
xuất trình sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử, không phải nộp hoặc xuất trình sổ giấy.
Đối với thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử, người tham gia sử
dụng khi khám bệnh bệnh tại các cơ sở và làm
căn cứ thanh toán chi phí khám chữa bệnh.
Căn cứ theo quy định tại Thông tư
09/2026/TT-BTC, khi người tham gia đã xuất trình sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản
điện tử đúng theo hướng dẫn thì cơ quan, tổ chức, cơ sở khám chữa bệnh không được
yêu cầu thêm bản giấy.
Quy định này cho thấy sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử có giá trị sử dụng trong giải quyết chế độ bảo hiểm cũng như
trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo
đúng phạm vi quyền lợi của người tham gia.
Từ ngày 13/2/2026, người tham gia cần chủ động
đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2, hoặc sử dụng ứng dụng VssID để tiếp
nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử khi thực hiện thủ tục
liên quan.
Cách đăng ký bảo hiểm xã hội tự nguyện online, người dân có thể đăng ký tham gia bảo hiểm y tế trực tuyến
thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:
Bước 2: Lựa chọn dịch vụ như đăng ký đóng, cấp
thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.
Bước 3: Người mua bảo hiểm y tế online kê khai
thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký
đóng bảo hiểm y tế.
Bước 4: Người mua bảo hiểm y tế online chọn
thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.
Bước 5: Nhận biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống
ngân hàng/trung gian thanh toán.
Bước 6: Nhận thông báo thời hạn trả thẻ bảo hiểm
y tế hoặc thời hạn thẻ tiếp tục được sử dụng.
Bước 7: Nhận thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc
thẻ bản giấy theo phương thức đã đăng ký.
