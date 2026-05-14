Định hình lại vị thế của NIC trong bối cảnh mới

Ngày 14/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC - Bộ Tài chính) cơ sở Hà Nội và Khu công nghệ cao Hoà Lạc nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế hoạt động, đưa NIC trở thành “đầu mối” thực hiện đổi mới sáng tạo trên cả nước…
Được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg năm 2019, NIC
ra đời với sứ mệnh là đơn vị đầu mối quốc gia thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng
tạo và khởi nghiệp. Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng
định vai trò hạt nhân, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia theo đúng
kỳ vọng của Chính phủ.
Trung tâm đã thành công trong việc kết nối hiệu quả “bốn nhà”:
Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và đội ngũ chuyên gia công nghệ. Đến nay,
NIC đã thiết lập mạng lưới hợp tác sâu rộng với hơn 100 viện đào tạo và trường
đại học trong và ngoài nước, trên 200 quỹ đầu tư và 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới
sáng tạo, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ ươm tạo hơn
1.000 startup.
Đáng chú ý, NIC đã trở thành “điểm đến” của các tập đoàn
công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel, và
Qualcomm… Các doanh nghiệp này không chỉ đến để đầu tư mà còn phối hợp cùng NIC
hình thành các trung tâm xuất sắc (CoE), trung tâm R&D, giúp doanh nghiệp
Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh
giá cao những kết quả đạt được của NIC trong 6 năm qua. Dù đạt được nhiều thành
tựu, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những “nút thắt” đang cản trở NIC
phát huy tối đa tiềm năng.
Một là, hạ tầng chưa đồng bộ. Tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc,
hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa hoàn thiện, gây khó khăn trong việc thu hút
chuyên gia và doanh nghiệp đến làm việc lâu dài.
Hai là, mô hình tổ chức chưa tương xứng. NIC hiện đang vận
hành dưới hình thức đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ chi thường xuyên và chi đầu
tư. Mô hình này được đánh giá là chưa thực sự phù hợp để NIC đóng vai trò cơ
quan điều phối liên ngành cấp quốc gia cho các dự án lớn.
Ba là, cơ chế đãi ngộ. Việc thu hút và giữ chân 2.500 chuyên
gia thuộc Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại 22 quốc gia vẫn gặp rào cản về
cơ chế thù lao chưa linh hoạt.
Vì vậy, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên
khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh sự cần thiết phải định
hình lại vị thế của NIC trong bối cảnh mới.
“Về lâu dài, cần xác định rõ cơ chế vận hành và vị thế pháp
lý của đổi mới sáng tạo quốc gia. Phải xây dựng hành lang pháp lý chung để làm
rõ mối quan hệ giữa NIC, các địa phương và Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời
trao đủ thẩm quyền để NIC làm đầu mối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên quy mô cả
nước và quốc tế”, Phó Thủ tướng nêu rõ.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ
nghiên cứu đề án kiện toàn mô hình tổ
chức của NIC với định hướng xây dựng NIC thành cơ quan thực thi đổi mới
sáng tạo cấp quốc gia, có vị thế
pháp lý đủ mạnh để điều phối các hoạt động đổi mới sáng tạo liên ngành, liên vùng. Trong đó, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế (như mô hình
của Israel, Hàn Quốc, Singapore) để đề xuất bổ sung chức năng hỗ trợ quản lý
nhà nước cho NIC.
Cùng với đó, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chủ
trì, triển khai quyết liệt việc hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Không
chỉ là nhà xưởng, Hòa Lạc phải có các khu dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục
tiêu chuẩn quốc tế để tạo môi trường sống chất lượng cho chuyên gia. Phó Thủ tướng
cũng chỉ đạo nghiên cứu đầu tư ngay khu lưu trú tiện ích cho các chuyên gia làm
việc tại đây.
Khẳng định trí tuệ người Việt toàn cầu là nguồn tài nguyên
vô giá, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương hàng năm phải có kế hoạch
“đặt hàng” các bài toán thách thức quốc gia để NIC điều phối Mạng lưới tham gia
giải quyết. Đồng thời, cần sớm hoàn thiện cơ chế đãi ngộ linh hoạt, phù hợp với
thông lệ quốc tế để thu hút nhân tài.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại
giao và Bộ Tài chính có
nhiệm vụ kết nối NIC là một “địa chỉ đỏ” trong danh mục xúc tiến đầu tư quốc gia, nhất là với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và AI,
trong các khuôn khổ hợp tác cấp cao, các diễn đàn kinh tế quốc tế.
Nâng cấp chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam, nhìn từ câu chuyện “hợp lực” giữa Intel và Fab 9
22:50, 13/05/2026
Việt Nam cần định hình chiến lược FDI hiệu quả cho giai đoạn phát triển mới
17:08, 13/05/2026
Kết nối và hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước: Chìa khóa cho “FDI thế hệ mới”
Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp
Chính phủ cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.
GS. TS. Hoàng Văn Cường: VCF tăng cường kết nối Chính phủ - Địa phương - Đối tác quốc tế, doanh nghiệp
Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, GS. TS. Hoàng Văn Cường đánh giá, sự kiện đã mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.
25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Hải Phòng khởi công Khu công nghiệp Hoàng Diệu gần 3.400 tỷ đồng
Khu công nghiệp Hoàng Diệu tại phía Tây Hải Phòng do Tập đoàn Hoà Phát đầu tư có tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, dự kiến sẽ đón nhà đầu tư ngay trong quý 4/2026…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: