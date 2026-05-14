Định hình lại vị thế của NIC trong bối cảnh mới

14/05/2026, 16:14

Ngày 14/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC - Bộ Tài chính) cơ sở Hà Nội và Khu công nghệ cao Hoà Lạc nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế hoạt động, đưa NIC trở thành “đầu mối” thực hiện đổi mới sáng tạo trên cả nước…

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tại buổi làm việc tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hoà Lạc.

Được thành lập theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg năm 2019, NIC ra đời với sứ mệnh là đơn vị đầu mối quốc gia thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, NIC đã từng bước khẳng định vai trò hạt nhân, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia theo đúng kỳ vọng của Chính phủ.

Trung tâm đã thành công trong việc kết nối hiệu quả “bốn nhà”: Nhà nước, doanh nghiệp, viện trường và đội ngũ chuyên gia công nghệ. Đến nay, NIC đã thiết lập mạng lưới hợp tác sâu rộng với hơn 100 viện đào tạo và trường đại học trong và ngoài nước, trên 200 quỹ đầu tư và 60 trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, kết nối hơn 1.500 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ ươm tạo hơn 1.000 startup.

Đáng chú ý, NIC đã trở thành “điểm đến” của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như NVIDIA, Google, Meta, Samsung, Intel, và Qualcomm… Các doanh nghiệp này không chỉ đến để đầu tư mà còn phối hợp cùng NIC hình thành các trung tâm xuất sắc (CoE), trung tâm R&D, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu...

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của NIC trong 6 năm qua. Dù đạt được nhiều thành tựu, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những “nút thắt” đang cản trở NIC phát huy tối đa tiềm năng.

Một là, hạ tầng chưa đồng bộ. Tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa hoàn thiện, gây khó khăn trong việc thu hút chuyên gia và doanh nghiệp đến làm việc lâu dài.

Hai là, mô hình tổ chức chưa tương xứng. NIC hiện đang vận hành dưới hình thức đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Mô hình này được đánh giá là chưa thực sự phù hợp để NIC đóng vai trò cơ quan điều phối liên ngành cấp quốc gia cho các dự án lớn.

Ba là, cơ chế đãi ngộ. Việc thu hút và giữ chân 2.500 chuyên gia thuộc Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại 22 quốc gia vẫn gặp rào cản về cơ chế thù lao chưa linh hoạt.

Trước đó, Phó Thủ tướng đã có buổi thăm quan và làm việc tại NIC cơ sở Hà Nội.

Vì vậy, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên khoa học công nghệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh sự cần thiết phải định hình lại vị thế của NIC trong bối cảnh mới.

“Về lâu dài, cần xác định rõ cơ chế vận hành và vị thế pháp lý của đổi mới sáng tạo quốc gia. Phải xây dựng hành lang pháp lý chung để làm rõ mối quan hệ giữa NIC, các địa phương và Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng thời trao đủ thẩm quyền để NIC làm đầu mối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trên quy mô cả nước và quốc tế”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu đề án kiện toàn mô hình tổ chức của NIC với định hướng xây dựng NIC thành cơ quan thực thi đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, có vị thế pháp lý đủ mạnh để điều phối các hoạt động đổi mới sáng tạo liên ngành, liên vùng. Trong đó, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế (như mô hình của Israel, Hàn Quốc, Singapore) để đề xuất bổ sung chức năng hỗ trợ quản lý nhà nước cho NIC.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì, triển khai quyết liệt việc hoàn thiện hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Không chỉ là nhà xưởng, Hòa Lạc phải có các khu dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục tiêu chuẩn quốc tế để tạo môi trường sống chất lượng cho chuyên gia. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo nghiên cứu đầu tư ngay khu lưu trú tiện ích cho các chuyên gia làm việc tại đây.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 năm qua của NIC.

Khẳng định trí tuệ người Việt toàn cầu là nguồn tài nguyên vô giá, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương hàng năm phải có kế hoạch “đặt hàng” các bài toán thách thức quốc gia để NIC điều phối Mạng lưới tham gia giải quyết. Đồng thời, cần sớm hoàn thiện cơ chế đãi ngộ linh hoạt, phù hợp với thông lệ quốc tế để thu hút nhân tài.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao Bộ Tài chính có nhiệm vụ kết nối NIC là một địa chỉ đỏ trong danh mục xúc tiến đầu tư quốc gia, nhất là với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn và AI, trong các khuôn khổ hợp tác cấp cao, các diễn đàn kinh tế quốc tế.

đổi mới sáng tạo quốc gia NIC Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng Trung tâm đổi mới sáng tạo NIC

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.

Chính phủ cam kết đồng hành, lắng nghe và hành động cùng doanh nghiệp, đó là khẳng định của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, GS. TS. Hoàng Văn Cường đánh giá, sự kiện đã mở ra cơ hội đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI với cơ quan quản lý và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường.

Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Khu công nghiệp Hoàng Diệu tại phía Tây Hải Phòng do Tập đoàn Hoà Phát đầu tư có tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, dự kiến sẽ đón nhà đầu tư ngay trong quý 4/2026…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

