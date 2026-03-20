Chủ Nhật, 22/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Định hình Thủ đô trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn dài hạn, thể chế vượt trội

Hà Lê

20/03/2026, 07:49

Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác lập hệ quan điểm phát triển, mục tiêu dài hạn và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đưa Thủ đô trở thành trung tâm dẫn dắt phát triển quốc gia, vươn tầm khu vực và toàn cầu.

Vành đai 3 đi qua bán đảo Linh Đàm - tuyến đường giao thông huyết mạch nối trung tâm TP. Hà Nội với cửa ngõ phía nam - Ảnh: TTXVN

Nghị quyết thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt của Thủ đô Hà Nội với tư cách là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia; nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa, trí tuệ, nguồn lực của đất nước; trung tâm kiến tạo, định hình tư duy và mô hình phát triển mới. Hà Nội được xác định là hạt nhân kết nối vùng, động lực phát triển của cả nước và là cực tăng trưởng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Phát triển Thủ đô là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; trong đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô giữ vai trò trực tiếp, thường xuyên. Nghị quyết nhấn mạnh xây dựng Hà Nội theo định hướng “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại – Hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển; đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, coi “Văn hiến – Bản sắc – Sáng tạo” là giá trị cốt lõi và nguồn lực nội sinh.

Cùng với đó, Thủ đô được định hướng phát triển nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại, bao trùm; gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

QUY HOẠCH 100 NĂM, THỂ CHẾ ĐẶC THÙ VÀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

Nghị quyết đặt ra yêu cầu xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn dài hạn 100 năm, ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo. Phát triển Hà Nội gắn kết chặt chẽ với vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi phía Bắc, cũng như các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.

Định hướng quy hoạch chuyển từ “tĩnh” sang “động và mở”, ứng dụng dữ liệu số, mô phỏng đô thị thông minh, bảo đảm phát triển có căn cứ khoa học, minh bạch và hiệu quả lâu dài. Hạ tầng được xác định là trục xương sống của phát triển, ưu tiên đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông chiến lược, đặc biệt là đường sắt đô thị, giao thông công cộng khối lượng lớn và các kết nối liên vùng.

Một trọng tâm xuyên suốt là xác lập thể chế đặc thù, vượt trội cho Thủ đô; thực hiện phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Hà Nội được trao đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển; đồng thời được thí điểm các cơ chế, chính sách mới, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), từ đó tổng kết, nhân rộng.

Nghị quyết cũng xác lập mô hình quản trị Thủ đô thông minh, hiện đại, dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo; chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo phát triển, từ phân tán sang tích hợp, đồng bộ, từ ngắn hạn sang dài hạn.

MỤC TIÊU DÀI HẠN, TRỤ CỘT TĂNG TRƯỞNG VÀ LỘ TRÌNH ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG

Nghị quyết đề ra hệ mục tiêu theo các mốc thời gian cụ thể. Đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; có năng lực cạnh tranh cao, chính trị – xã hội ổn định; là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn; hình thành các trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế chất lượng cao; trung tâm tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo quan trọng ở tầm quốc gia và khu vực.

Đến năm 2045, Thủ đô trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nơi hội tụ tri thức và công nghệ; hạ tầng và quản trị đô thị hiện đại; chất lượng sống người dân ở mức cao. Tầm nhìn đến năm 2054 và 2065 hướng tới Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao, bền vững, thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Nghị quyết xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn lực văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao. Các ngành kinh tế thế mạnh được ưu tiên phát triển gồm tài chính – ngân hàng, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp số, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế đô thị và kinh tế ban đêm.

Song song với phát triển kinh tế, Nghị quyết nhấn mạnh phát triển toàn diện văn hóa, con người Thủ đô; bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến; gắn kết phát triển văn hóa với du lịch, giáo dục, công nghiệp văn hóa; nâng cao an sinh xã hội, phúc lợi, giảm nghèo bền vững, thu hẹp chênh lệch phát triển.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết; phát huy sự đồng thuận xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân.

Thành ủy Hà Nội phối hợp với các cơ quan Trung ương trong việc hoàn thiện Luật Thủ đô (mới), các quy hoạch, chiến lược, cơ chế, chính sách liên quan; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương trong vùng Thủ đô và các vùng liên kết tăng cường phối hợp, tạo sức mạnh tổng hợp cho phát triển Thủ đô và cả nước.

Nghị quyết 02-NQ/TW được xác định là khuôn khổ định hướng chiến lược, tạo nền tảng chính trị – pháp lý quan trọng để Hà Nội phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới, phát huy vai trò dẫn dắt và lan tỏa trong tiến trình phát triển quốc gia.

Hoàn thiện pháp lý, xác định rõ cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội

10:06, 19/03/2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quy hoạch Thủ đô phải lấy con người làm trung tâm

00:12, 15/03/2026

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với cử tri Thủ đô về các trụ cột phát triển

18:21, 26/02/2026

Từ khóa:

Nghị quyết phát triển Thủ đô Hà Nội Quy hoạch 100 năm Hà Nội Thủ đô Hà Nội 2035

Chủ đề:

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Đọc thêm

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng Công binh tinh, gọn, mạnh, hiện đại; giữ vững bản lĩnh chính trị, thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới, tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi” trong thời kỳ mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Trưa 22/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.

Tăng cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trong giai đoạn mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và hạ tầng, đồng thời cam kết bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư, củng cố niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam...

Bảo đảm nguồn cung, giữ ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh biến động quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu năng lượng trong bất kỳ tình huống nào, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô...

Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 20/3/2026 về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy