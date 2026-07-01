Đô thị đồng bộ trong chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

Không gian phát triển mở rộng, công nghiệp, logistics và hạ tầng liên vùng cùng tăng tốc đang đưa Vĩnh Long bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong chu kỳ phát triển mới, Vĩnh Long cần thêm những khu đô thị đồng bộ, hiện đại.

Song, để những động lực kinh tế ấy chuyển hóa thành sức bật dài hạn, địa phương không chỉ cần hạ tầng giao thông mà còn cần những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, đủ khả năng đáp ứng chuẩn sống và nhu cầu phát triển của một nền kinh tế đang thay đổi.

CHU KỲ PHÁT TRIỂN MỚI CẦN NHỮNG KHU ĐÔ THỊ “THẾ HỆ MỚI”

Một khảo sát thị trường thực hiện đầu năm 2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) cho thấy, khi bước vào giai đoạn mới, các dự án BĐS đang dần chuyển từ mô hình đơn chức năng sang mô hình đô thị tích hợp. Thay vì chỉ tập trung vào nhà ở, các dự án “thế hệ mới” ưu tiên kết hợp đầy đủ thương mại, dịch vụ, giáo dục, lưu trú, vui chơi giải trí và không gian công cộng, tạo nên một hệ sinh thái đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, làm việc và kinh doanh.

Từ Cần Thơ đến Đồng Tháp hay khu vực cửa ngõ phía Nam TP.HCM, mô hình đô thị tích hợp đang dần trở thành lựa chọn của nhiều địa phương trong quá trình mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Điểm đáng chú ý là phía sau những mô hình đô thị này thường là sự tham gia của các chủ đầu tư có năng lực. Không chỉ mang đến nguồn lực tài chính, họ còn đem theo tư duy quy hoạch hiện đại, chuẩn mực vận hành và khả năng thu hút các thương hiệu thương mại, lưu trú, giáo dục... góp phần tạo nên sức sống cho khu đô thị.

Đặt trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là Vĩnh Long đang đứng ở đâu trong xu hướng chuyển dịch này?

Khảo sát thực tế cho thấy, địa phương này đang có những thay đổi đáng chú ý về cơ cấu nhu cầu. Bên cạnh nhóm khách hàng truyền thống là người dân địa phương và người quê gốc Vĩnh Long, thị trường ngày càng thu hút thêm đội ngũ cán bộ, quản lý, chủ doanh nghiệp và chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Vĩnh Long nhìn qua cầu Mỹ Thuận 2. (Ảnh: Hoàng Anh).

Đặc biệt, sau sáp nhập, khu vực trung tâm hành chính mới ghi nhận gần 1.900 cán bộ phát sinh nhu cầu nhà ở trong khi quỹ nhà công vụ chưa đáp ứng đủ. Nhóm khách hàng này ưu tiên các sản phẩm đã hoàn thiện, pháp lý rõ ràng và có thể đưa vào sử dụng ngay.

Tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung trên thị trường Vĩnh Long phần lớn là đất ở, nhà phố và các sản phẩm chuyển nhượng từ những dự án đã triển khai trước đây. Số lượng khu đô thị quy mô lớn còn khá hạn chế. Khi cơ cấu khách hàng, nhu cầu thị trường cùng hạ tầng, quy hoạch và quy mô nền kinh tế đồng thời chuyển dịch, cách tiếp cận hiện nay bắt đầu bộc lộ những giới hạn. Thị trường không chỉ cần thêm nguồn cung mà cần những khu đô thị được quy hoạch bài bản, tích hợp đồng bộ để đáp ứng yêu cầu mới.

Đằng sau sự thay đổi về nhu cầu ấy là những chuyển động đáng chú ý của kinh tế, hạ tầng và không gian phát triển mà Vĩnh Long đang trải qua trong những năm gần đây.

NHỮNG ĐỘNG LỰC PHÍA SAU SỰ CHUYỂN DỊCH

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và xuất khẩu đều ghi nhận kết quả tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt 10.697 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất - kinh doanh tiếp tục được mở rộng với 1.355 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký gần 5.000 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và triển khai nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, tạo thêm dư địa kết nối và mở rộng không gian phát triển.

Sau sáp nhập, Vĩnh Long đang sở hữu nhiều sức bật lớn. (Ảnh: Hoàng Anh).

Cơ cấu tăng trưởng của Vĩnh Long đang chuyển dịch rõ nét, với công nghiệp và xuất khẩu ngày càng giữ vai trò chủ đạo. Xu hướng phát triển tiếp tục được củng cố bởi chiến lược phát triển công nghiệp quy mô lớn. Hiện Vĩnh Long có 5 khu công nghiệp và 9 cụm công nghiệp đang hoạt động; theo quy hoạch đến năm 2030, địa phương sẽ mở rộng lên 13 khu công nghiệp và 30 cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó, mạng lưới hạ tầng liên vùng tiếp tục được hoàn thiện, từng bước đưa Vĩnh Long trở thành một điểm kết nối quan trọng trong mạng lưới liên kết của ĐBSCL như: Tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, quốc lộ 53, cầu Đình Khao được khởi công...

Đặc biệt, việc mở rộng địa giới hành chính từ năm 2025 đã đưa Vĩnh Long trở thành địa phương sở hữu đồng thời lợi thế về công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển và logistics. Sự thay đổi này tạo điều kiện để các lợi thế phát triển bổ trợ lẫn nhau, mở ra dư địa bứt phá trong giai đoạn tới; đồng thời đặt ra yêu cầu về những không gian đô thị hiện đại, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, người dân và lực lượng lao động chất lượng cao.

Những chuyển động đó cũng đang được phản ánh rõ trên thị trường. Việc T&T Group lựa chọn phát triển khu đô thị tích hợp đồng bộ tại phường Phước Hậu với sự đồng hành của Hilton là một chỉ dấu rõ ràng cho thấy địa phương này đang bắt đầu thu hút những mô hình theo chuẩn mực mới. Xa hơn câu chuyện một dự án hay sự hiện diện của một thương hiệu quốc tế, điều đó phản ánh xu hướng chuyển dịch của thị trường sang các khu đô thị tích hợp, nơi nhà ở, thương mại, dịch vụ và lưu trú được quy hoạch trong một chỉnh thể thống nhất.

Những vấn đề này sẽ tiếp tục được các chuyên gia đầu ngành phân tích tại Hội thảo “Vĩnh Long trong không gian phát triển mới: Động lực đô thị hóa và cơ hội kiến tạo chuẩn sống thế hệ mới”. Hội thảo do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam và Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) phối hợp tổ chức ngày 3/7 tới đây tại Vĩnh Long.