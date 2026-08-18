TP.Hồ Chí Minh sẽ đấu giá lô đất 6.446 m2 tại Thủ Thiêm

TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đấu giá lô đất có diện tích 6.446 m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với giá khởi điểm hơn 1.901 tỷ đồng vào tháng 9 tới…

Lô đất đấu giá 1.K3.4.HH, trước đây được biết đến với tên gọi lô 3-5, giá khởi điểm 1.901 tỷ đồng - Ảnh: Xuân Nghi.

Theo quyết định phê duyệt của UBND TP.Hồ Chí Minh, lô đất 1.K3.4.HH, trước đây được biết đến với tên gọi lô 3-5, thuộc nhóm đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ. Trong đó, chức năng nhà ở chiếm 95% và dịch vụ chiếm 5%. Khu đất này đã được đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản như đường sá, cây xanh và hệ thống chiếu sáng, sẵn sàng cho việc phát triển.

Theo phương án được phê duyệt, Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm, tính từ ngày Chủ tịch UBND Thành phố ban hành quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Giá khởi điểm của lô đất được ấn định ở mức hơn 1.901 tỷ đồng, tương đương gần 295 triệu đồng mỗi m2. Đây là mức giá cao hơn khoảng 3,3 lần so với giá khởi điểm trong lần đấu giá không thành công vào năm 2021.

Về quy hoạch, khu đất này có tổng diện tích khoảng 0,64 ha, với chiều cao xây dựng tối đa là 24 m (tương đương 6 tầng), hệ số sử dụng đất tối đa 2,33 lần và quy mô dân số tối đa là 608 người. Với tỷ lệ chức năng ở chiếm 95%, khu đất được định hướng phát triển nhà ở kết hợp một phần thương mại và dịch vụ.

Thành phố dự kiến sẽ tổ chức đấu giá lô đất này trong tháng 9/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND phường An Khánh để xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá. Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố cùng các đơn vị liên quan sẽ tổ chức những bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Để tham gia đấu giá, các tổ chức và cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản, nhà ở và kinh doanh bất động sản. Đối với các tập đoàn kinh tế hoặc công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp trong nhóm phải thỏa thuận để cử một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Người tham gia cũng phải nộp tiền đặt trước và không thuộc trường hợp bị cấm tham gia đấu giá.

Việc đấu giá lô đất 1.K3.4.HH nằm trong kế hoạch đấu giá quỹ đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách Thành phố. Trong năm 2026, TP.Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch đấu giá 50 khu/lô đất, dự kiến thu về khoảng 96.806 tỷ đồng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc đấu giá lô đất tại Thủ Thiêm không chỉ là cơ hội cho các nhà đầu tư mà còn là bước đi chiến lược của TP.Hồ Chí Minh trong việc phát triển đô thị và tối ưu hóa nguồn lực đất đai.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch từ năm 1996, có quy mô 930 ha, trong đó khu đô thị mới chiếm 770 ha và tái định cư 160 ha. Với vị trí đắc địa bên bờ Đông sông Sài Gòn, Thủ Thiêm từ lâu đã được xem là khu vực có tiềm năng phát triển lớn của TP.Hồ Chí Minh. Đây hứa hẹn sẽ là một sự kiện thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.