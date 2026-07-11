Doanh nghiệp bảo hiểm 'bắt tay' nhà thuốc triển khai bảo hiểm vi mô cho người thu nhập thấp

Doanh nghiệp không cùng ngành bắt đầu hợp tác xây dựng các giải pháp bảo hiểm tiếp cận nhóm thu nhập thấp và trung bình. Có doanh nghiệp đặt mục tiêu trong 5 năm tới phục vụ 10 triệu khách hàng, doanh thu phí bảo hiểm xấp xỉ 6 nghìn tỷ đồng, thời gian bồi thường chỉ 60 phút...

Mở rộng phân khúc bảo hiểm cho người thu nhập thấp đang được triển khai mạnh mẽ

Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa phát triển khi tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm còn thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, thay vì chỉ mở rộng sản phẩm hay kênh bán hàng, nhiều doanh nghiệp hợp tác để xây dựng hệ sinh thái dịch vụ, giúp người thu nhập trung bình, bình dân tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn.

Bởi lẽ, nhu cầu bảo vệ bản thân thông qua các giải pháp tài chính ngày càng lớn, nhất là khi tỷ lệ người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm hiện mới chỉ ở mức dưới 3%; tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm trên GDP cũng còn thấp so với các nước trong khu vực. Điều này cho thấy một bộ phận lớn người dân, đặc biệt là lao động tự do và nhóm thu nhập trung bình, vẫn chưa tiếp cận được các sản phẩm bảo hiểm phù hợp.

"Trong quá trình phục vụ khách hàng, chúng tôi nhận thấy nhiều người không biết trên thị trường đã có những gói bảo hiểm với mức phí chỉ từ vài trăm nghìn đồng mỗi năm nhưng vẫn có thể hỗ trợ khi gặp rủi ro về sức khỏe hoặc mất thu nhập. Đây là nhóm khách hàng dễ bị tổn thương trước các biến cố trong cuộc sống nhưng lại ít được tiếp cận các công cụ bảo vệ tài chính". (Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch F88)

Chính vì vậy, hiện nay, một số doanh nghiệp đang hướng đến những sản phẩm bảo hiểm vi mô với giá trị hợp đồng nhỏ, thủ tục đơn giản và quyền lợi gắn với những nhu cầu thiết thực như tai nạn, sức khỏe hay trợ cấp thu nhập.

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch F88 cho rằng, để triển khai vấn đề này, doanh nghiệp hướng tới mở các cửa hàng/trung tâm vật lý để tiếp cận khách hàng mặc dù có một số lưu ý việc mở các điểm vật lý sẽ làm tăng cao chi phí và dễ thua lỗ trong giai đoạn đầu.

Bởi theo ông Tuấn, đối với nhóm khách hàng thu nhập thấp và dễ bị tổn thương, sự hiện diện vật lý trực tiếp tại các địa phương giúp doanh nghiệp gặp gỡ, tư vấn, xây dựng mối quan hệ và tạo dựng niềm tin vững chắc so với tiếp xúc trực tuyến. Khách hàng sẽ cảm thấy hoàn toàn yên tâm khi biết rõ nơi mình có thể đến để được hỗ trợ giải quyết các thủ tục, bồi thường nếu không may xảy ra sự cố. Đồng thời, đây cũng là trung tâm đào tạo và phát triển mạng lưới đại lý tại chỗ của công ty.﻿ Thực tế cho thấy, hệ thống chuỗi F88 hiện có mặt khắp cả nước, lên tới gần 1.000 điểm giao dịch và đây là lợi thế khi F88 thâm nhập vào thị trường bảo hiểm vi mô.

Ông Phạm Minh Đạo, Tổng Giám đốc NNX Insurance, thành viên, thuộc hệ sinh thái của chuỗi tài chính bình dân F88 cho rằng phân khúc khách hàng bình dân vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển.

Theo đó, NNX Insurance đặt mục tiêu đến năm 2030 phục vụ 10 triệu khách hàng, hướng tới doanh thu phí bảo hiểm khoảng 4.500-6.000 tỷ đồng. Bên cạnh quy mô khách hàng, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết bồi thường xuống dưới 60 phút và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Một điểm đáng chú ý trên thị trường hiện nay là xu hướng các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau chủ động hợp tác để xây dựng hệ sinh thái phục vụ người tiêu dùng, thay vì phát triển các dịch vụ một cách độc lập.

Theo mô hình này, khách hàng có thể tiếp cận sản phẩm bảo hiểm thông qua cả nền tảng số và các điểm tư vấn trực tiếp, thay vì chỉ mua tại các công ty bảo hiểm truyền thống.

Trong chiến lược thâm nhập thị trường, NNX cho biết doanh nghiệp một mặt dựa vào mạng lưới gần 1.000 cửa hàng của F88, cùng đó, sẽ mở rộng hợp tác với nhiều đối tác để đa dạng hóa kênh phân phối.

'Trong khi nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tập trung vào các sản phẩm có giá trị lớn hoặc khách hàng doanh nghiệp, phân khúc lao động phổ thông và lao động tự do vẫn còn nhiều dư địa để phát triển". (Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Minh)

Một trong những đối tác đầu tiên được công bố là chuỗi nhà thuốc Pharmacity. Theo ông Deepanshu Madan, Tổng Giám đốc Pharmacity, sự kết hợp giữa dịch vụ y tế và bảo hiểm vi mô có thể góp phần hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn cho người dân.

Đánh giá về thương vụ "bắt tay" nêu trên, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo Minh, cho rằng trong khi nhiều doanh nghiệp bảo hiểm vẫn tập trung vào các sản phẩm có giá trị lớn hoặc khách hàng doanh nghiệp thì phân khúc lao động phổ thông và lao động tự do vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Đây được xem là một trong những hướng đi mới của thị trường, khi cạnh tranh không còn chỉ diễn ra giữa từng sản phẩm riêng lẻ mà ngày càng chuyển sang cạnh tranh giữa các hệ sinh thái dịch vụ, nơi người dân có thể tiếp cận nhiều giải pháp tài chính, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe trong cùng một mạng lưới kết nối.