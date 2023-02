Doanh nghiệp Đài Loan muốn rót vốn xây nhà máy sản xuất phanh đĩa ô tô tại Hải Dương

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đã có buổi trao đổi, làm việc với Công ty TNHH NeoSCM (Đài Loan) về dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phanh đĩa xe hơi.

Tại buổi làm việc, ông Chun Wang, Giám đốc Tài chính của Công ty TNHH NeoSCM, bày tỏ mong muốn được nghiên cứu, tìm hiểu việc triển khai xây dựng nhà máy sản xuất phanh đĩa xe hơi với quy mô 8 ha tại khu công nghiệp An Phát 1. Theo dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án là từ 45-55 triệu USD, sản xuất khoảng 4 triệu sản phẩm/năm để phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ cuối năm 2024. Do đặc thù sản xuất cần sử dụng lượng điện lớn, phía nhà đầu tư đề nghị tỉnh Hải Dương cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng điện. Nguyên liệu sản xuất chủ yếu là thép phế liệu nhập khẩu nên mong nhận được hỗ trợ về thủ tục cấp phép, hạn ngạch nhập khẩu…

Về vấn đề nhân lực, nhà máy có nhu cầu sử dụng khoảng 500-600 lao động chất lượng cao. Vì vậy, công ty TNHH NeoSCM đã đề nghị được phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực.

Trước đề xuất từ phía nhà đầu tư Đài Loan, ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương khẳng định tỉnh có thể đáp ứng tốt các yêu cầu mà doanh nghiệp mong muốn. Hải Dương sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư triển khai dự án, cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất và giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư trên cơ sở tôn trọng pháp luật.

Ông Lưu Văn Bản đề nghị Công ty CP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1 khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp để doanh nghiệp chủ động trong các bước đầu tư. Các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực cùng doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai các bước đầu tư.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin tới nhà đầu tư về điều kiện cơ sở hạ tầng của Hải Dương. Cụ thể, tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp gồm 21 khu công nghiệp và 03 phần mở rộng của khu công nghiệp, với tổng diện tích lên đến 4.507ha.

Hiện nay, tỉnh có 10 khu công nghiệp và 01 phần mở rộng khu công nghiệp Đại An đã được triển khai đầu tư xây dựng và đang vận hành, khai thác kinh doanh với tổng diện tích quy hoạch khoảng 1.470ha. Trong đó, có 09 dự án do chủ đầu tư trong nước thực hiện, 01 dự án do kiều bào nước ngoài đầu tư và 01 dự án có chủ đầu tư là liên doanh giữa Singapore và Việt Nam.

Suất đầu tư bình quân hạ tầng khu công nghiệp khoảng 6,5 tỷ đồng/ha; tỷ lệ lấp đầy trung bình các khu công nghiệp đạt gần 84% trên tỷ lệ đất công nghiệp đã được bàn giao; phần diện tích còn lại có thể cho thuê tại cáckhu công nghiệp đang hoạt động là 140ha.

Hiện tại, tỉnh Hải Dương đang triển khai xây dựng 6 khu công nghiệpmới, trong đó có 3 khu công nghiệp mở rộng. Đó là: Gia Lộc, An Phát 1, Kim Thành, Tân Trường mở rộng, Đại An mở rộng (giai đoạn 2) và Phúc Điền mở rộng với tổng diện tích gần 1.135 ha. Các khu công nghiệp mới này sẽ có 760 ha đất công nghiệp cho thuê, còn lại phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Riêng khu công nghiệp An Phát 1 mà nhà đầu tư Đài Loan lựa chọn để xây dựng nhà máy sản xuất phanh đĩa xe hơi có diện tích là 180 ha, đang hoàn thiện giai đoạn 1 khoảng 100 ha. Tỉnh Hải Dương có nhiều dư địa để thu hút đầu tư nhưng không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến môi trường.