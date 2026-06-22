Doanh nghiệp du lịch Trung Quốc mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch Việt Nam đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong năm 2025 với 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước và vượt xa mức trước đại dịch. Kết quả này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam là một trong những điểm đến du lịch tăng trưởng nhanh nhất thế giới mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường du lịch trong nước.
Trong bối cảnh nhu cầu du lịch tiếp tục gia tăng cùng triển vọng phát triển dài hạn tích cực, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư đầy tiềm năng, thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn du lịch, khách sạn và giải trí quốc tế muốn mở rộng hiện diện, tìm kiếm cơ hội hợp tác và phát triển các dự án quy mô lớn.
Điển hình, ngày 22/6, một trong những nhà cung cấp dịch vụ du lịch quốc tế hàng đầu của Trung Quốc là Tập đoàn Trip.com đã chính thức công bố ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) mới với VinWonders (thuộc Tập đoàn Vingroup) và Sun World (thuộc Tập đoàn Sun Group), khẳng định cam kết đầu tư dài hạn vào ngành du lịch Việt Nam, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp du lịch hàng đầu trong nước.
Các thỏa thuận được ký kết với khối giải trí và nghỉ dưỡng của hai tập đoàn du lịch lớn nhất Việt Nam là Vingroup và Sun Group, dựa trên nền tảng hợp tác sẵn có giữa Trip.com với hai doanh nghiệp này. Việc hợp tác mở rộng cho thấy những mối quan hệ này đã đạt được thành công bền vững, đồng thời nhấn mạnh niềm tin ngày càng mạnh mẽ của Trip.com Group vào tiềm năng ngành du lịch của Việt Nam.
Biên bản ghi nhớ mới ký với VinWonders nhằm nâng tầm hợp tác giữa Tập đoàn Trip.com và hệ sinh thái giải trí của Tập đoàn Vingroup. Trip.com sẽ ưu tiên quảng bá các sản phẩm du lịch và giải trí của VinWonders tại các thị trường quốc tế trọng điểm, giới thiệu những trải nghiệm đặc sắc tại các điểm đến như Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Nam Hội An, Phú Quốc và TP. Hồ Chí Minh tới du khách toàn cầu. VinWonders cũng sẽ hỗ trợ kế hoạch mở rộng thị trường của Trip.com Group tại Việt Nam thông qua các chương trình xúc tiến được thiết kế riêng và các sản phẩm tùy chỉnh.
Đồng thời, Đồng thời, thỏa thuận với Sun World sẽ mở rộng phạm vi hợp tác trong việc quảng bá hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí của Sun Group, bao gồm các điểm tham quan nổi bật như Bà Nà Hills, Fansipan Legend, Hòn Thơm, Núi Bà Đen, Hạ Long, Sầm Sơn và Hà Nam, cùng với các dịch vụ lưu trú, hàng không, du lịch và công nghệ của tập đoàn này.
Hợp tác lần này cũng hướng tới các thị trường nguồn trọng điểm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Ấn Độ và Nhật Bản, đảm bảo mức giá cạnh tranh và trải nghiệm đặt dịch vụ liền mạch thông qua các nền tảng của Tập đoàn Trip.com.
Theo ông Chase Liu, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trip.com, Việt Nam vẫn là một thị trường chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn cầu của Trip.com. Việc củng cố mối quan hệ đối tác với VinWonders và Sun World không chỉ phản ánh niềm tin của tập đoàn vào tương lai ngành du lịch Việt Nam, mà còn cho thấy những thành công thực tế mà Tập đoàn đã cùng đạt được.
“Thông qua việc tận dụng năng lực phân phối toàn cầu, chúng tôi đang đưa nhiều du khách quốc tế hơn đến trải nghiệm đất nước tuyệt vời này, đồng thời hỗ trợ các đối tác trong chuyển đổi số và tăng trưởng quốc tế”, ông Liu nói.
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