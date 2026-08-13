Kết nối hệ sinh thái tài chính - năng lượng với thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và năng lượng, đồng thời cụ thể hóa việc kết nối hệ sinh thái tài chính của BIDV với hệ sinh thái năng lượng và dịch vụ của Petrolimex. Việc ra mắt bộ thẻ mang đến các tiện ích tài chính gắn với nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của khách hàng, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao trải nghiệm số.
Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa gồm các dòng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, được thiết kế nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu thanh toán, quản lý tài chính và tối ưu chi tiêu của từng phân khúc khách hàng. Khi sở hữu thẻ đồng thương hiệu, khách hàng được hưởng đồng thời các ưu đãi từ BIDV, Visa và hệ sinh thái Petrolimex. Chủ thẻ tín dụng được hưởng thời gian miễn lãi tối đa 45 ngày khi thanh toán đầy đủ dư nợ đúng hạn.
Đối với khách hàng cá nhân, bộ thẻ hướng tới những người thường xuyên sử dụng phương tiện cá nhân, có nhu cầu mua xăng dầu định kỳ, mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có các tài xế công nghệ và khách hàng mong muốn gia tăng lợi ích từ các khoản chi tiêu hàng ngày.
Chủ thẻ cá nhân được tích điểm 1% giá trị giao dịch khi mua xăng dầu tại Petrolimex và 2% đối với giao dịch mua sắm trực tuyến bằng thẻ tín dụng, với tổng giá trị tích điểm lên đến 250.000 Petrolimex ID/tháng (tương đương 250.000 đồng/tháng). Khách hàng mở thẻ được miễn phí thường niên năm đầu và miễn phí phát hành thẻ vật lý theo điều kiện chương trình. Toàn bộ điểm thưởng được ghi nhận trên hệ thống Petrolimex ID (PLX ID), giúp khách hàng thuận tiện tích lũy và sử dụng trong hệ sinh thái Petrolimex và các đối tác liên kết.
Đối với khách hàng doanh nghiệp, bộ thẻ là giải pháp hỗ trợ quản lý chi phí nhiên liệu và vận hành, phù hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, logistics, xây dựng, sản xuất, dịch vụ và các đơn vị sở hữu đội xe. Với các tiện ích thanh toán tập trung, quản lý hạn mức chi tiêu theo từng phương tiện hoặc lái xe, theo dõi giao dịch mua nhiên liệu theo thời gian thực, thanh toán công nợ và tra cứu, lưu trữ hóa đơn điện tử, bộ thẻ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị chi phí và dòng tiền.
Bên cạnh các tiện ích quản lý, chủ thẻ tín dụng doanh nghiệp được tích điểm 1,5% khi mua xăng dầu tại Petrolimex và 2% đối với chi tiêu tại nhà hàng, khách sạn bằng thẻ tín dụng. Khách hàng được miễn phí thường niên năm đầu tiên; miễn phí thường niên các năm tiếp theo nếu đạt doanh số giao dịch từ 50 triệu đồng/năm trở lên.
Đặc biệt, Petrolimex dành thêm ưu đãi miễn phí thường niên năm thứ hai và thứ ba đối với chủ thẻ doanh nghiệp có doanh số giao dịch chỉ từ 5 triệu đồng/năm. Đối với khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ doanh nghiệp được miễn phí phát hành thẻ vật lý và miễn phí thường niên trọn đời theo chính sách ưu đãi hiện hành.
Sự kết hợp giữa năng lực tài chính - ngân hàng của BIDV và hệ sinh thái năng lượng, bán lẻ của Petrolimex được kỳ vọng sẽ mang đến một trải nghiệm thanh toán liền mạch, gia tăng giá trị trên mỗi giao dịch và mở ra thêm nhiều tiện ích cho khách hàng. Việc ra mắt bộ thẻ còn thể hiện cam kết của các đơn vị trong việc thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hiện đại, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế số tại Việt Nam.
* Khách hàng có thể đăng ký sử dụng Thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa (Thẻ Petrolimex Pay) tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của BIDV trên toàn quốc; ứng dụng BIDV SmartBanking; website: https://www.petrolimex.com.vn/petrolimexcard.
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