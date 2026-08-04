Học sinh phổ thông đẩy mạnh ứng dụng AI, IoT vào các bài toán thực tiễn

Vòng sơ khảo Samsung Solve for Tomorrow 2026 ghi nhận gần 2.900 bài dự thi - cao nhất từ trước đến nay, với nhiều ý tưởng ứng dụng AI, IoT và công nghệ giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường...

Đội STE - Sport Tech Evoring, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Nội, quán quân cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025, khối THCS. Ảnh: Samsung Việt Nam cung cấp.

Sau hơn hai tháng triển khai, Vòng sơ khảo cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 ghi nhận gần 2.900 bài dự thi từ học sinh THCS và THPT trên cả nước, mức cao nhất kể từ khi chương trình được tổ chức tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, đến hết tháng 6, chương trình đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với khoảng 1.400 trường THCS và THPT tham gia. Trong tổng số bài dự thi, có hơn 1.600 bài thuộc bảng A (THCS) và hơn 1.300 bài thuộc bảng B (THPT). Chương trình cũng thu hút hơn 36.000 học sinh và trên 2.000 giáo viên đăng ký tham gia.

Kết quả này được hình thành từ chuỗi hoạt động do Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), các địa phương và nhà trường triển khai trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các chương trình phát động tại ba miền, Ban tổ chức đã tổ chức hơn 70 hội thảo trực tiếp và 6 hội thảo trực tuyến nhằm hướng dẫn giáo viên, học sinh về tư duy thiết kế, thể lệ và phương pháp phát triển ý tưởng.

Một trong những điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là xu hướng lựa chọn đề tài. Thống kê từ Ban tổ chức cho thấy, hơn một nửa số đội thi tập trung vào chủ đề ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển xã hội bền vững. Các chủ đề về phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ và kết hợp thể thao với công nghệ nhằm phục vụ giáo dục, phát triển tương lai cũng thu hút nhiều bài dự thi.

Đánh giá chất lượng các dự án ở bảng THCS, TS. Võ Văn Duyên Em, Trưởng bộ môn Sư phạm Khoa học tự nhiên, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Quy Nhơn, cho rằng nhiều bài dự thi thể hiện rõ tính nhân văn, trách nhiệm xã hội, đồng thời ứng dụng linh hoạt các công nghệ mới, tiếp cận theo hướng kinh tế tuần hoàn và được xây dựng theo quy trình nghiên cứu bài bản.

Ở bảng THPT, Ban giám khảo đánh giá cao sự đa dạng và tính bản địa của các ý tưởng. Nhiều dự án tập trung vào nông nghiệp thông minh, bảo vệ môi trường, cảnh báo thiên tai và giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo xuất hiện trong hơn một nửa số đề tài nổi bật. Nhiều đội thi cũng ứng dụng các công nghệ IoT, AIoT, mạng truyền dẫn LoRa và phát triển các nguyên mẫu được thử nghiệm trên dữ liệu thực tế, cho thấy khả năng kết hợp giữa nghiên cứu khoa học với tính khả thi của sản phẩm.

Trong bối cảnh AI tạo sinh ngày càng phổ biến, Ban giám khảo cho biết đã áp dụng quy trình rà soát liêm chính học thuật đối với toàn bộ bài dự thi nhằm bảo đảm các dự án được lựa chọn phản ánh đúng năng lực và quá trình nghiên cứu của học sinh.

Đại diện Ban tổ chức khẳng định những kết quả của vòng sơ khảo tiếp tục cho thấy hiệu quả của mô hình hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ từ bậc phổ thông, với sự phối hợp giữa NIC và Samsung Việt Nam.

Được biết, vào ngày 18/7 vừa qua, Ban tổ chức đã công bố 50 đội thi xuất sắc bước vào Vòng Phát triển sản phẩm. Từ nay đến tháng 9, các đội sẽ được các chuyên gia của Samsung và giảng viên từ các trường đại học hướng dẫn hoàn thiện dự án, đồng thời tham gia các trại huấn luyện (bootcamp) được tổ chức tại ba miền trong tháng 8.

Sau vòng phát triển sản phẩm, 16 đội xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 31/10, nơi các đội sẽ trình bày và bảo vệ giải pháp trước hội đồng chuyên môn.