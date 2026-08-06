Doanh nghiệp Nga hướng đến hợp tác sản xuất và phát triển các dự án dài hạn tại Việt Nam

Các doanh nghiệp Nga đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất và mở rộng sang ASEAN…

Bà Olga Vladimirovna Starikova, Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Xuất khẩu Công nghiệp Moscow, phát biểu tại Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Liên bang Nga diễn ra ngày 5/8 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Quỳnh

Việt Nam đang ngày càng được các doanh nghiệp Nga xem là thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á, không chỉ thúc đẩy xuất khẩu mà còn tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất và phát triển các dự án dài hạn.

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị kết nối giao thương Việt Nam - Liên bang Nga diễn ra ngày 5/8 tại TP.HCM, do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Xuất khẩu Moscow (MEC) và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Xuất khẩu Công nghiệp Moscow (Mosprom) tổ chức.

HƯỚNG ĐẾN HỢP TÁC SẢN XUẤT DÀI HẠN

Theo ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Liên bang Nga tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương). Ảnh: Như Quỳnh

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,77 tỷ USD, tăng 4% so với năm trước. Riêng bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch hai chiều đạt 1,72 tỷ USD, tăng tới 92% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, quy mô thương mại dưới 5 tỷ USD hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng cũng như khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện của hai nước.

Hội nghị lần này mở ra cơ hội để doanh nghiệp trao đổi nhu cầu, tìm kiếm đối tác và từng bước hình thành các dự án hợp tác cụ thể thông qua các phiên kết nối B2B. "Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và các đối tác của Liên bang Nga nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho hoạt động kết nối giao thương, đồng thời đề xuất các cơ chế phù hợp để thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", ông Chiến nhấn mạnh.

Nếu trước đây các chương trình xúc tiến chủ yếu tập trung đưa hàng hóa Nga ra thị trường nước ngoài, phía Mosprom cho biết sắp tới sẽ là thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển sản xuất với các đối tác quốc tế như Việt Nam.

Theo bà Olga Vladimirovna Starikova, Tổng giám đốc Mosprom, thủ đô Moscow hiện có gần 4.700 doanh nghiệp công nghiệp, hoạt động trong các lĩnh vực như dược phẩm, thiết bị y tế, xe điện, công nghệ lưu trữ năng lượng, ví điện tử, điện tử vô tuyến và công nghiệp thực phẩm. Đây cũng là những ngành được thành phố ưu tiên trong chiến lược đưa sản phẩm công nghiệp ra thị trường quốc tế.

Bà Olga Vladimirovna Starikova, Tổng Giám đốc Mosprom cho biết ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp là xây dựng các dự án sản xuất liên doanh với các đối tác nước ngoài như Việt Nam. Ảnh: Như Quỳnh.

"Thương mại và xuất khẩu chỉ có thể tăng trưởng khi nền công nghiệp phát triển. Vì vậy, chúng tôi luôn coi phát triển công nghiệp là nền tảng cho tăng trưởng thương mại", bà Starikova nhấn mạnh.

Bên cạnh thúc đẩy xuất khẩu, Mosprom cũng hỗ trợ thu hút đầu tư vào Moscow thông qua cơ chế "một cửa", đồng hành cùng doanh nghiệp từ lựa chọn địa điểm đầu tư, nội địa hóa sản xuất đến hỗ trợ mở rộng thị trường quốc tế.

DOANH NGHIỆP NGA CẦN THAY ĐỔI CÁCH TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Theo ông Ilya Olegovich Koltygin, Trưởng đại diện Trung tâm Xuất khẩu Nga (REC) tại Việt Nam, Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng nhờ quy mô và chất lượng ngày càng cao của thị trường hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, đây cũng là thị trường có tính cạnh tranh rất cao.

Ông Ilya Olegovich Koltygin, Trưởng đại diện Trung tâm Xuất khẩu Nga tại Việt Nam. Ảnh: Như Quỳnh

"Việt Nam đang phát triển nhanh và quy tụ rất nhiều thương hiệu quốc tế. Doanh nghiệp Nga sẽ phải cạnh tranh với các thương hiệu đến từ châu Á, châu Âu và nhiều quốc gia khác tại đây. Cơ hội là rất lớn nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào khả năng thích ứng của từng doanh nghiệp Nga", ông nhấn mạnh.

Ông Ilya khuyến nghị các doanh nghiệp Nga cần hiểu rõ văn hoá kinh doanh và linh hoạt tối đa trong quá trình đàm phán với đối tác Việt Nam. "Nhiều doanh nghiệp Nga vẫn áp dụng những mô hình kinh doanh quen thuộc tại thị trường trong nước khi làm việc với Việt Nam. Những cách làm đó không hẳn sai, nhưng chưa phải là cách hiệu quả nhất để xây dựng quan hệ hợp tác tại đây", ông nhận định.

Để hỗ trợ doanh nghiệp Nga vào thị trường Việt Nam, REC đang cung cấp hai nhóm dịch vụ cốt lõi là tìm kiếm, xác minh đối tác tiềm năng và đồng hành trong quá trình đàm phán, từ kết nối với đúng người có thẩm quyền ra quyết định đến hỗ trợ doanh nghiệp hai bên thiết lập quan hệ hợp tác.

Y TẾ SẼ LÀ LĨNH VỰC TIỀM NĂNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Theo ông Ivan Sergeevich Gumnikov, Trưởng Chi nhánh Thương vụ Liên bang Nga tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam đang được ngày càng nhiều doanh nghiệp Nga lựa chọn làm điểm hiện diện lâu dài và là cửa ngõ để mở rộng hoạt động sang ASEAN.

"Nhiều doanh nghiệp Nga đã hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, logistics, nông nghiệp và công nghiệp, với sự hiện diện của các doanh nghiệp như Zarubezhneft, Aeroflot, Miratorg cùng nhiều tập đoàn vận tải và sản xuất khác", ông Gumnikov cho biết.

Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Nga xem TP. Hồ Chí Minh không chỉ là địa điểm để đầu tư và phát triển lâu dài mà còn là cửa ngõ để mở rộng hoạt động sang toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

Ông kỳ vọng rằng sau hội nghị, danh sách các doanh nghiệp Nga hoạt động tại thành phố sẽ tiếp tục được mở rộng, bao gồm cả những doanh nghiệp tham dự sự kiện.

Một trong những điểm mới từ chuyến công tác lần này là sự quan tâm đối với dược phẩm và thiết bị y tế. Theo Tổng giám đốc Mosprom, sau buổi làm việc với Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, phía Moscow đánh giá đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác.

“Mosprom sẽ phối hợp với các cơ quan liên bang của Nga nhằm thúc đẩy công nhận lẫn nhau đối với thuốc và sản phẩm y tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn để doanh nghiệp Nga tiếp cận thị trường Việt Nam”, bà Starikova nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà cũng mong muốn mời các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn Công nghiệp Moscow diễn ra từ ngày 21-24/10 tại Đặc khu kinh tế Technopolis Moscow nhằm tìm hiểu hệ sinh thái công nghiệp của thành phố, gặp gỡ các doanh nghiệp quốc tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao.