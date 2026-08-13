Một doanh nghiệp giảm giá mua, bán vàng miếng SJC tới 1,5 triệu đồng/lượng

Trong phiên 13/8, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh nhìn chung đứng im so với phiên hôm qua (12/8). Duy chỉ có một doanh nghiệp phía Nam giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng, gấp 7 lần so với các thương hiệu trong cùng khu vực…

giá vàng miếng SJC đứng im trong phiên 13/8. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Sau khi tăng trở lại gần 1 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (12/8), giá vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống lớn đồng loạt chững lại trong phiên hôm nay (13/8) dù ghi nhận nhiều nhịp điều chỉnh trong nội phiên.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chốt phiên sáng tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/8, niêm yết tại 141,6 triệu – 144,6 triệu đồng/lượng. Mở cửa phiên chiều, doanh nghiệp này lại giảm 300 nghìn đồng/lượng, quay về ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 12/8.

Tính đến 16 giờ, mức giao dịch dịch 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý.

So với giá chốt phiên 12/8, giá vàng miếng SJC tại các DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại khu vực phía Nam đều nằm trong diễn biến giảm.

Tại Mi Hồng, dù ghi nhận liên tiếp nhiều nhịp tăng, giảm đan xen với diễn biến khó lường nhưng giá vàng miếng SJC niêm yết tại đơn vị này vẫn giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Mi Hồng cũng neo giá mua vàng miếng SJC tại ngưỡng 141,3 triệu trong khi giá bán là 142,8 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là đơn vị điều chỉnh giảm giá vàng mạnh nhất, đi kèm giá bán thấp hơn so với mặt bằng chung tới 2 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng, sụt 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 13/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ngược lại, đà giảm bao trùm trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên hôm nay. Ngoại trừ, hai doanh nghiệp vẫn giữ xu thế đi ngang đối với vàng nhẫn, các đơn vị kinh doanh còn lại đều hạ giá giao dịch từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 13/8, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 300 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng, tương đương 0,21% đến 0,4%. Mức giảm này chỉ bằng một nửa so với đà giảm của giá vàng thế giới là 0,8%.

Tính đến 16 giờ, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,4 triệu, còn giá bán là 145,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 12/8, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này sụt 600 nghìn đồng/lượng. Dù ghi nhận mức điều chỉnh giảm cao nhất nhưng giá mua, bán vàng nhẫn niêm yết tại đơn vị này vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường.

Sau nhịp đi ngang trong phiên 12/8, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải đều quay đầu giảm trong phiên hôm nay (13/8) . Cả hai doanh nghiệp này đều niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,2 triệu – 145,2 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 300 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, neo giá giao dịch tại ngưỡng 132,5 triệu – 136,5 triệu đồng/lượng. So với doanh nghiệp ghi nhận giá mua, bán cao nhất thị trường là Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này thấp hơn gần 10 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá thế giới trong phiên 13/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Riêng tại PNJ, giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại doanh nghiệp này đứng im so với phiên 12/8 nhưng giá mua vào tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này neo tại ngưỡng 140,6 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng,

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại công ty SJC tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, đặt tại ngưỡng 141,1 triệu – 144,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.

Sang phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn quay đầu giảm trở lại 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán tại 140,8 triệu – 143,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định, không đổi so với phiên hôm qua.

Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn tại Phú Quý chốt phiên sáng niêm yết ở mức 141,6 triệu – 144,6 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, doanh nghiệp tiếp tục giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đưa giá giao dịch quay về ngưỡng 141,3 triệu – 144,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 12/8, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.