Doanh nghiệp Hoa Kỳ cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam

Theo Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), đây là phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từ trước tới nay đến Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius kiêm Chủ tịch và Tổng giám đốc của USABC chia sẻ: “Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường chiến lược trong khu vực và phái đoàn của chúng tôi năm nay đến đây tái khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam”.

NHỮNG DẤU ẤN TẠI VIỆT NAM

Từ năm 1995, một số công ty Hoa Kỳ đã đến Việt Nam để đặt nền móng ban đầu cho các cơ hội phát triển lâu dài. Tính đến cuối năm 2022, các nhà đầu tư Hoa Kỳ có hơn 1.223 dự án tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 11,4 tỷ USD, đứng thứ 11/142 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong quí 1/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và vốn góp mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư đạt 54,63 triệu USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó bao gồm 20 dự án đầu tư vào các dự án mới được cấp phép với tổng vốn hơn 15,15 triệu USD, 21 dự án góp vốn 39,48 triệu USD để mua cổ phần.

Hoa Kỳ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam. Giá trị thương mại song phương đạt mức cao nhất mới là 123,86 tỷ USD vào năm 2022, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông qua chuyến thăm, USABC tái khẳng định cam kết hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì sự ổn định và khả năng phục hồi kinh tế vĩ mô cũng như hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số và chuyển đổi năng lượng xanh của đất nước. Các thành viên trong phái đoàn đã đề xuất các lĩnh vực hợp tác mới và nêu bật các sáng kiến ​​đang diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm nông nghiệp, hàng không vũ trụ, năng lượng, y tế, hậu cần, du lịch, nền kinh tế kỹ thuật số, dịch vụ tài chính, quốc phòng, đổi mới và nền kinh tế sáng tạo.

Là một trong những công ty hàng đầu của Hoa Kỳ trong phái đoàn, Citi là một trong những tổ chức tài chính Hoa Kỳ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam và đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ đất nước hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu trong suốt 29 năm qua và tiếp tục cam kết gắn kết với Việt Nam. “Với chiến lược mới, chúng tôi có thể tăng cường tập trung vào lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức, phát huy thế mạnh của mình. Bất chấp những bất ổn trong ngắn hạn, Việt Nam vẫn vững mạnh và chúng tôi lạc quan về triển vọng dài hạn của mình. Việt Nam nắm giữ một số lợi thế đặt ở một vị trí vững chắc và ổn định”, ông Ramachandran A.S., Giám đốc Quốc gia của Citi tại Việt Nam, chia sẻ.

Ông Ramachandran A.S cho biết lợi thế đầu tiên mà Việt Nam đang có là lực lượng lao động trẻ, có động lực cao, ham học hỏi và tập trung vào việc xây dựng sự nghiệp thành công. Thứ hai, môi trường chính trị xã hội trong nước ổn định là yếu tố quan trọng được các nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc. Thứ ba là khả năng tiếp cận thương mại tự do, vì Việt Nam đã ký kết một các hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP, RCEP, FTA với Anh và EU, cùng nhiều hiệp định khác. Thứ tư là lĩnh vực kỹ thuật số của nó mang lại tiềm năng to lớn.

Cùng quan điểm, ông Rafael Frankle, Giám đốc Chính sách công khu vực Đông Nam Á và Nam Á của Công ty Meta, cho rằng đối với gã khổng lồ này, Việt Nam không chỉ là thị trường có dân số 100 triệu người mà còn là thị trường có sự kết nối mạnh mẽ và dân số trẻ và sáng tạo. “Meta cam kết và là đối tác tích cực trong việc phát triển kinh tế số Việt Nam”, ông Frankle cho biết.

Meta (Facebook trước đây) đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc xây dựng Chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, góp phần phát triển nền kinh tế số và xã hội số đến năm 2025. Từ năm 2017, Meta hợp tác với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các đối tác khác đã đào tạo cho 85.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ về chuyển đổi kỹ thuật số. Meta đã cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động cuộc thi “Thách thức Đổi mới Sáng tạo Việt Nam” vào năm ngoái, một sự kiện thường niên nhằm tìm kiếm các giải pháp đổi mới sáng tạo toàn cầu nhằm giải quyết các vấn đề quốc gia của Việt Nam và Meta cam kết tiếp tục hợp tác trong những năm tới.

Theo quan điểm của UPS, một trong công ty chuyển phát lớn nhất thế giới của Mỹ, Việt Nam có vị trí thuận lợi để tăng giá trị thương mại với 11 thị trường hàng đầu châu Á từ 326 tỷ USD vào năm 2020 lên 465 tỷ USD vào năm 2030. “UPS đã và đang giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam nắm bắt các cơ hội trong suốt 4 thập kỷ qua,” ông Squall Wang, Giám đốc Điều hành UPS Việt Nam, chia sẻ. “Chỉ trong ba năm qua, chúng tôi đã bổ sung nhiều chuyến bay vào mạng bay tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận nhiều khách hàng hơn trên toàn thế giới. Với tốc độ hiện đại hóa nhanh vượt bậc và tính tin cậy cao của lĩnh vực sản xuất, cùng với sự tin tưởng của nhà đầu tư và hàng loạt Hiệp định Tự do thương mại song phương và đa phương được ký kết, đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp nhìn thấy sự tích cực và tìm kiếm các cơ hội trên thị trường Việt Nam.

MỞ RỘNG CÁC CƠ HỘI MỚI

Trong thời gian qua, Việt Nam luôn được các tổ chức quốc tế đánh giá tốt về triển vọng tăng trưởng cũng như là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với GDP năm 2023 dự báo ở mức 6,2%, trong khi đó Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo GDP Việt Nam trong năm nay tăng 6,3%...

Nội dung bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2023 phát hành ngày 10-04-2023. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây :

