Tăng cường vai trò hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội

Dũng Hiếu

12/05/2026, 16:53

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, các ý kiến nhấn mạnh vai trò của hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện các đột phá chiến lược theo định hướng của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031. Ảnh: TTXVN

Với tham luận với chủ đề “Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của các hội đồng tư vấn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược”, ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, cho biết các hội đồng tư vấn là nơi tập hợp đội ngũ có trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và kiến thức chuyên môn trên nhiều lĩnh vực. Phần lớn thành viên đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong tham gia giám sát, phản biện xã hội – chức năng được Hiến pháp năm 2013 và các văn kiện của Đảng quy định.

Gần hai năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhiều dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, trong đó có dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, đã được các hội đồng tư vấn góp ý, phản biện và được các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện.

Nhiều cuộc giám sát xã hội việc thi hành chính sách, pháp luật do Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành có sự tham gia của các thành viên hội đồng tư vấn đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các hội đồng tư vấn được xác định là phương thức quan trọng trong phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Bước vào giai đoạn mới, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế cùng với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là các đột phá chiến lược. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường giám sát, phản biện xã hội với tư cách là cơ chế kiểm soát quyền lực mang tính nhân dân được đặt ra như yêu cầu khách quan.

Định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn, tham luận đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục hoàn thiện thể chế về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức, hoạt động của các hội đồng tư vấn.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới tổ chức, hoạt động để tăng tính chủ động; phát huy vai trò trong giám sát xã hội đối với tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước; tăng cường phối hợp với hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.

Đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận trong điều kiện mới

Ứng dụng công nghệ số trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giải pháp đột phá để tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh đóng góp của cộng đồng người Việt tại châu Âu và đề xuất giải pháp phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong học tập suốt đời, đóng góp xây dựng, phản biện chính sách và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

