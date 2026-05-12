Tăng cường vai trò hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031, các ý kiến nhấn mạnh vai trò của hội đồng tư vấn trong giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện các đột phá chiến lược theo định hướng của Đảng.

Với tham luận với chủ đề “Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của các hội đồng tư vấn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược”, ông Trần Ngọc Đường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật, cho biết các hội đồng tư vấn là nơi tập hợp đội ngũ có trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị và kiến thức chuyên môn trên nhiều lĩnh vực. Phần lớn thành viên đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, nhiệt huyết và tinh thần cống hiến.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong tham gia giám sát, phản biện xã hội – chức năng được Hiến pháp năm 2013 và các văn kiện của Đảng quy định.

Gần hai năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, nhiều dự thảo văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, trong đó có dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, đã được các hội đồng tư vấn góp ý, phản biện và được các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện.

Nhiều cuộc giám sát xã hội việc thi hành chính sách, pháp luật do Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành có sự tham gia của các thành viên hội đồng tư vấn đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của các hội đồng tư vấn được xác định là phương thức quan trọng trong phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Bước vào giai đoạn mới, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng xác định tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế cùng với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là các đột phá chiến lược. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường giám sát, phản biện xã hội với tư cách là cơ chế kiểm soát quyền lực mang tính nhân dân được đặt ra như yêu cầu khách quan.

Định hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hội đồng tư vấn, tham luận đề nghị Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo công tác giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục hoàn thiện thể chế về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức, hoạt động của các hội đồng tư vấn.

Đồng thời, nghiên cứu đổi mới tổ chức, hoạt động để tăng tính chủ động; phát huy vai trò trong giám sát xã hội đối với tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước; tăng cường phối hợp với hoạt động giám sát, thẩm tra của các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.