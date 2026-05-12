Đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận trong điều kiện mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ ngày 11–13/5/2026) đã tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh thực tiễn sinh động từ các địa phương và tổ chức thành viên, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp sức mạnh toàn dân, chăm lo an sinh xã hội và tạo đồng thuận xã hội trong bối cảnh mới...

Từ thực tiễn Thủ đô, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cho biết chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu chiến lược nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng “vận động xã hội”, đồng hành và lan tỏa.

Chuyển đổi số được xác định là công cụ giúp Mặt trận đến gần dân hơn, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của Nhân dân.

Theo bà Bùi Huyền Mai, thông qua các nền tảng số, phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, góp phần tăng cường minh bạch, củng cố niềm tin từ cơ sở. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi về tư duy, nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và giữ vững ổn định từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như xây dựng hạ tầng số thống nhất “một trục, đa kênh”, vận hành không gian làm việc số dùng chung đến cấp xã, phường; phát triển kho dữ liệu đồng bộ và thí điểm mô hình “thôn, tổ dân phố số”, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giảm thủ tục trung gian và nâng cao hiệu quả quản trị xã hội.

Ở góc độ tổ chức thành viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Giai đoạn 2020–2025, thông qua các chương trình trọng tâm, gần 2,8 triệu sáng kiến đã được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thời gian tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục triển khai đồng bộ các phong trào thi đua theo hướng thực chất, có tiêu chí và khả năng đo lường cụ thể; đồng thời gắn chặt phong trào thi đua với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp được xác định là nền tảng để nâng cao năng suất lao động bền vững.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quan điểm lấy sự thụ hưởng của Nhân dân làm nền tảng cho mọi hoạt động của Mặt trận.

Các phong trào, cuộc vận động và chương trình an sinh xã hội đều được đánh giá trên cơ sở mức độ người dân được thụ hưởng, qua đó tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh toàn dân.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Mặt trận Thành phố đã phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực; triển khai hiệu quả các quỹ hỗ trợ và mô hình chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Hoạt động giám sát từng bước chuyển từ diện rộng sang chiều sâu, tập trung vào những vấn đề dân sinh, bảo đảm các quyết sách hướng tới lợi ích cao nhất của người dân.

Từ thực tiễn đó, các địa phương thống nhất xác định việc bám sát chủ trương của Trung ương, tăng cường phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân là những yếu tố then chốt để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031.