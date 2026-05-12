Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận trong điều kiện mới

Dũng Hiếu

12/05/2026, 16:23

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (diễn ra từ ngày 11–13/5/2026) đã tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh thực tiễn sinh động từ các địa phương và tổ chức thành viên, qua đó khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong tập hợp sức mạnh toàn dân, chăm lo an sinh xã hội và tạo đồng thuận xã hội trong bối cảnh mới...

Đại biểu tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: TTXVN
Đại biểu tham dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Ảnh: TTXVN

Từ thực tiễn Thủ đô, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cho biết chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu chiến lược nhằm đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng “vận động xã hội”, đồng hành và lan tỏa.

Chuyển đổi số được xác định là công cụ giúp Mặt trận đến gần dân hơn, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của Nhân dân.

Theo bà Bùi Huyền Mai, thông qua các nền tảng số, phản ánh của người dân được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, góp phần tăng cường minh bạch, củng cố niềm tin từ cơ sở. Chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là sự thay đổi về tư duy, nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và giữ vững ổn định từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đang tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như xây dựng hạ tầng số thống nhất “một trục, đa kênh”, vận hành không gian làm việc số dùng chung đến cấp xã, phường; phát triển kho dữ liệu đồng bộ và thí điểm mô hình “thôn, tổ dân phố số”, qua đó phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, giảm thủ tục trung gian và nâng cao hiệu quả quản trị xã hội.

Ở góc độ tổ chức thành viên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Giai đoạn 2020–2025, thông qua các chương trình trọng tâm, gần 2,8 triệu sáng kiến đã được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn, mang lại giá trị làm lợi ước đạt gần 103 nghìn tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trình bày tham luận. Ảnh: TTXVN

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thời gian tới, tổ chức Công đoàn tiếp tục triển khai đồng bộ các phong trào thi đua theo hướng thực chất, có tiêu chí và khả năng đo lường cụ thể; đồng thời gắn chặt phong trào thi đua với nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp được xác định là nền tảng để nâng cao năng suất lao động bền vững.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quan điểm lấy sự thụ hưởng của Nhân dân làm nền tảng cho mọi hoạt động của Mặt trận.

Các phong trào, cuộc vận động và chương trình an sinh xã hội đều được đánh giá trên cơ sở mức độ người dân được thụ hưởng, qua đó tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh toàn dân.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, Mặt trận Thành phố đã phối hợp rà soát, đề xuất nhiều chính sách an sinh thiết thực; triển khai hiệu quả các quỹ hỗ trợ và mô hình chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Hoạt động giám sát từng bước chuyển từ diện rộng sang chiều sâu, tập trung vào những vấn đề dân sinh, bảo đảm các quyết sách hướng tới lợi ích cao nhất của người dân.

Từ thực tiễn đó, các địa phương thống nhất xác định việc bám sát chủ trương của Trung ương, tăng cường phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân là những yếu tố then chốt để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031.

Ứng dụng công nghệ số trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

15:28, 12/05/2026

Ứng dụng công nghệ số trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Giải pháp đột phá để tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

14:23, 12/05/2026

Giải pháp đột phá để tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thuỷ điện mở rộng: Giải pháp chiến lược hướng tới Net Zero

14:23, 12/05/2026

Thuỷ điện mở rộng: Giải pháp chiến lược hướng tới Net Zero

Chủ đề:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031

Đọc thêm

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh đóng góp của cộng đồng người Việt tại châu Âu và đề xuất giải pháp phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong học tập suốt đời, đóng góp xây dựng, phản biện chính sách và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI

Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

2

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

3

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

4

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Tiêu điểm

5

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy