Doanh số bán lẻ trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử tăng trưởng đột phá trong quý 1/2024

Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023. Con số này vượt xa kỳ vọng bởi theo nhiều dự báo rằng doanh số thị trường thương mại điện tử năm 2024 sẽ chỉ tăng khoảng 35% so với 2023.

DOANH SỐ TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC

Đồng thời, Metric đã ghi nhận hơn 766 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra, gần 511.000 gian hàng phát sinh đơn đặt hàng ( tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái) với 13,1 triệu sản phẩm có lượt bán ( tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái) thông qua các sàn thương mại điện tử lớn này. Đặc biệt, số lượng nhà bán cũng phát triển mạnh hơn so với quý 2-2023, ở mức 9,22%. Đây là dấu hiệu tích cực khi chỉ số này luôn ở mức âm trong nhiều quý trước đó.

Trong đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 địa phương có doanh số và sản lượng bán dựa trên địa điểm đặt kho nhiều nhất, với tổng cộng chiếm trên 70% toàn thị trường. Doanh số thương mại điện tử của Hà Nội tại 5 sàn thương mại điện tử nêu trên đạt hơn 20.000 tỷ đồng (tăng 77% so với quý 1/2023), của TP Hồ Chí Minh trên 14.000 tỷ đồng (tăng 65% so với so với quý 1/2023). Hai địa phương này vẫn được xem là những thị trường phát triển mạnh trong thời gian tới.

Ngoài Hà Nội và TP. Hồ Chí Mình, tình hình kinh doanh trên sàn thương mại điện tử tại các địa phương khác cũng cho thấy những tín hiệu tích cực, tổng doanh số và sản lượng bán của các địa phương ngoài top 10 đều tăng trưởng trên mức 50%. Điều này chứng tỏ thương mại điện tử đã không còn là sân chơi riêng cho các doanh nghiệp tại các đô thị lớn mà đã có xu hướng mở rộng ảnh hưởng sang các tỉnh thành.

LĨNH VỰC LÀM ĐẸP TIẾP TỤC DẪN ĐẦU

Với việc mang lại tổng cộng 11,25 nghìn tỷ đồng (tăng 62.53% so với quý 1/2023) cho cả 5 sàn thương mại điện tử trong 3 tháng đầu năm, lĩnh vực Làm đẹp cho thấy sức ảnh hưởng của mình khi tiếp tục duy trì vị trí quán quân trong bảng xếp hạng những ngành hàng có doanh số cao nhất. Tiếp đến là doanh số của lĩnh vực Thời trang nữ ở mức doanh số 9,58 nghìn tỷ đồng (tăng 93.65% so với quý 1/2023) và lĩnh vực Nhà cửa - Đời sống là 9,13 nghìn tỷ đồng (tăng 78.53% so với quý 1/2023)

“Sở dĩ ngành làm đẹp có thể duy trì vị thế từ năm này qua năm khác đến từ 3 đặc trưng ngành hàng: sản phẩm có sức mua lại cao, nhiều chương trình khuyến mại so với cửa hàng offline, khách hàng phần nhiều là nữ - tệp khách hàng chủ yếu của các sàn thương mại điện tử”, ông Phạm Bảo Trung, Giám đốc kinh doanh Metric chia sẻ.

Bên cạnh đó, quý 1/2024 cũng chứng kiến sự phát triển thần tốc của ngành hàng điện gia dụng, với mức doanh số tăng trưởng 146,8% và sản lượng bán tăng tới gần 370%. Top đầu những sản phẩm bán chạy đều có mức giá cao, điển hình như máy chiếu, robot hút bụi... Điều này cho thấy người tiêu dùng đã không còn ngại mua sắm những mặt hàng có giá trị trên sàn online nếu nhà bán chứng minh được uy tín và chất lượng sản phẩm.

QUÝ 2/2024 DỰ BÁO TIẾP TỤC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

Theo dự báo trong quý 2/2024 của Metric, tổng doanh số trên 5 sàn thương mại điện tử bán lẻ trực tuyến lớn nhất Việt Nam sẽ đạt mức 84,87 nghìn tỷ đồng với 882,12 triệu đơn vị sản phẩm được bán ra; tăng lần lượt 19,2% và 13,57% so với quý 1/2024. Đây là mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được khi thị trường đã có bước khởi đầu hết sức tích cực. ​

Mùa cao điểm kinh doanh của thị trường sẽ trên đà tăng tốc từ quý 2/2024, với tốc độ tăng 19,2% so với quý 1-2024, tương đương tăng khoảng 78% so với quý 2/2023. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần có kế hoạch sản xuất - nhập hàng phù hợp ngay từ đầu năm để tránh rơi vào tình trạng không đủ hàng hóa cung cấp cho thị trường, từ đó bị giảm doanh thu và thị phần.

Tuy nhiên, những biến động địa chính trị làm ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, sự xâm nhập từ các nhà bán nước ngoài và thay đổi chính sách từ 1 số sàn thương mại điện tử với trọng tâm đề cao người mua... sẽ là những thách thức mà doanh nghiệp sẽ phải đối mặt nếu muốn phát triển trong phần còn lại của năm 2024.

“Vì vậy, tìm hiểu kỹ thị trường, lựa chọn sản phẩm và sàn thương mại điện tử để kinh doanh, đề ra chiến lược hiệu quả dựa trên những số liệu và phân tích thực tế được đánh giá sẽ là hướng đi đúng cho nhà bán trong giai đoạn hiện nay”, ông Trung nhấn mạnh.