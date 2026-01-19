Doanh thu bán dẫn toàn cầu có khả năng chạm 1.000 tỷ USD trong năm nay

Doanh thu toàn ngành bán dẫn năm 2026 được dự báo tăng trưởng 30,7% so với năm trước...

Theo phân tích thị trường mới nhất của Omdia, doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu được dự báo sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026. Trước đó, không ít tổ chức nghiên cứu từng cho rằng doanh thu bán dẫn toàn cầu chỉ có thể chạm ngưỡng 1.000 tỷ USD vào khoảng năm 2030. Đây được xem như cột mốc mang tính lịch sử, phản ánh sự phát triển của ngành trong kỷ nguyên AI.

Động lực cốt lõi của đà tăng trưởng đến từ sự bùng nổ doanh thu của các dòng IC nhớ và IC logic do nhu cầu từ các ứng dụng AI gia tăng nhanh chóng. Điều này đẩy dự báo tăng trưởng doanh thu toàn ngành cả năm 2026 lên tới 30,7%.

Về đầu tư, bốn “siêu công ty” công nghệ hàng đầu thế giới được dự báo sẽ chi khoảng 500 tỷ USD cho chi tiêu vốn AI trong năm nay và có khả năng sẽ còn gia tăng trong thời gian tới.

Dòng vốn này đang được phân bổ mạnh mẽ cho hạ tầng AI, phát triển mô hình nền tảng và các ứng dụng AI.

Trong khi đó, theo số liệu sơ bộ của Gartner, doanh thu ngành bán dẫn toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 793 tỷ USD, tăng 21% so với năm trước.

Ông Rajeev Rajput, chuyên gia phân tích cấp cao của Gartner, nhận định rằng các dòng chip phục vụ AI gồm chip xử lý, bộ nhớ băng thông cao (HBM) và các linh kiện mạng, tiếp tục là “đầu kéo” của thị trường.

Riêng nhóm sản phẩm này đã đóng góp gần một phần ba tổng doanh thu bán dẫn toàn cầu trong năm 2025. Xu hướng này được dự báo sẽ còn gia tăng khi chi tiêu cho hạ tầng AI trên thế giới có thể vượt 1.300 tỷ USD vào năm 2026, qua đó kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng chip hiệu năng cao.

Bảng xếp hạng 10 nhà cung cấp bán dẫn lớn nhất năm 2025 cho thấy thứ hạng của một nửa số doanh nghiệp đã biến động so với năm trước.

NVIDIA tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu và trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt doanh thu bán dẫn trên 100 tỷ USD, đồng thời đóng góp hơn 35% mức tăng trưởng của toàn ngành trong năm.

Samsung Electronics giữ vị trí thứ hai với doanh thu bán dẫn đạt 73 tỷ USD. Tăng trưởng của Samsung chủ yếu đến từ mảng bộ nhớ, tăng 13% so với năm trước, trong khi mảng phi bộ nhớ lại giảm 8%.

Ở vị trí thứ ba, SK Hynix ghi nhận doanh thu 61 tỷ USD trong năm 2025, tăng 37% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính đến từ nhu cầu bùng nổ đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM), linh kiện then chốt trong các máy chủ AI.