Ứng dụng công nghệ số trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 11/5, đại biểu tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận tại các trung tâm của Đại hội.

Tại phiên thảo luận “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Ngô Phương Vũ đã nhấn mạnh hiệu quả của việc triển khai “Mặt trận số”, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Ngô Phương Vũ, Mặt trận cần lắng nghe nhân dân bằng trái tim, bằng hành động và bằng trách nhiệm. Mặt trận phải thật sự gần dân, sát dân, hiểu dân; không chỉ nghe để ghi nhận, mà phải nghe để thấu hiểu, chia sẻ và hành động.

“Mặt trận phải thực hiện tốt phương châm “Tháng nghe dân nói”, đây là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc chính đáng của nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.” ông Ngô Phương Vũ nói.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam khóa X Hà Thị Nga; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam khóa X, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường chủ trì trung tâm thảo luận số 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang cũng nhấn mạnh việc gắn đoàn kết với lợi ích thiết thực của nhân dân. Khối đại đoàn kết chỉ thật sự bền vững khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm, nâng cao.

“Mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của người dân, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của nhân dân làm thước đo. Khi người dân được tham gia, được giám sát, được hưởng lợi từ các chương trình an sinh, sinh kế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng sẽ ngày càng được củng cố”, ông Ngô Phương Vũ nói thêm.

Chia sẻ tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng, cho hay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn đã tập trung hình thành hệ sinh thái số thông qua việc triển khai hiệu quả “Cổng Mặt trận số” và vận hành trang cộng đồng: Fanpage Mặt trận, Zalo OA Mặt trận Đà Nẵng và cổng thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kết nối với các nền tảng của Thành phố.

Ông Nguyễn Phi Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng.

Thông qua các nền tảng số, việc tiếp nhận ý kiến trực tiếp của nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên trên không gian mạng. Tất cả các ý kiến đều được số hóa, cập nhật và theo dõi trên hệ thống, góp phần nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu độ trễ trong xử lý thông tin.

Theo ông Nguyễn Phi Hùng, nếu như trước đây, việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Mặt trận chủ yếu thông qua các hội nghị định kỳ thì nay Mặt trận đã chuyển từ “nghe dân nói theo kỳ” sang “lắng nghe nhân dân theo thời gian thực”.

Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để phản ánh trực tiếp các vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày. Điều này không chỉ mở rộng phạm vi tham gia của người dân mà còn nâng cao trách nhiệm giải quyết của các cơ quan chức năng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Từ thực tế của địa phương, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu tập trung và Bản đồ số ý kiến cử tri toàn quốc. Điều này sẽ giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ nghe dân nói mà còn nhận diện nhanh chóng, chính xác các vấn đề nhân dân bức xúc để tham gia giải quyết hoặc giám sát kịp thời.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X Hà Thị Nga cho biết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là yêu cầu chiến lược lâu dài mà còn là nhiệm vụ cấp bách nhằm tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.