Ứng dụng công nghệ số trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Như Nguyệt
12/05/2026, 15:28
Các đại biểu thảo luận về giải pháp nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 11/5, đại biểu
tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận tại các trung tâm của Đại hội.
Tại phiên thảo luận “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp xây dựng và củng cố vững chắc khối đại
đoàn kết toàn dân tộc”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang Ngô
Phương Vũ đã nhấn mạnh hiệu quả của việc triển khai “Mặt trận số”, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác
tuyên truyền, vận động, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo ông Ngô Phương Vũ, Mặt trận cần lắng nghe nhân dân bằng
trái tim, bằng hành động và bằng trách nhiệm. Mặt trận phải thật sự gần
dân, sát dân, hiểu dân; không chỉ nghe để ghi nhận, mà phải nghe để thấu hiểu,
chia sẻ và hành động.
“Mặt trận phải thực hiện tốt phương châm “Tháng nghe dân
nói”, đây là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức
xúc chính đáng của nhân dân, nhất là ở địa bàn vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo.”
ông Ngô Phương Vũ nói.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang cũng nhấn
mạnh việc gắn đoàn kết với lợi ích thiết thực của nhân dân. Khối đại đoàn kết
chỉ thật sự bền vững khi đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan
tâm, nâng cao.
“Mọi hoạt động của Mặt trận phải xuất phát từ nhu cầu chính
đáng của người dân, hướng mạnh về cơ sở, lấy sự hài lòng và thụ hưởng của nhân
dân làm thước đo. Khi người dân được tham gia, được giám sát, được hưởng lợi từ
các chương trình an sinh, sinh kế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì
niềm tin, sự đồng thuận và sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng sẽ ngày càng được
củng cố”, ông Ngô Phương Vũ nói thêm.
Chia sẻ tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Đà Nẵng, cho hay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp trên địa bàn đã tập trung hình thành hệ sinh thái số thông qua việc triển
khai hiệu quả “Cổng Mặt trận số” và vận hành trang cộng đồng: Fanpage Mặt trận,
Zalo OA Mặt trận Đà Nẵng và cổng thông tin điện tử của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố kết nối với các nền tảng của Thành phố.
Thông qua các nền tảng số, việc tiếp nhận ý kiến trực tiếp của
nhân dân, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên trên không gian mạng.
Tất cả các ý kiến đều được số hóa, cập nhật và theo dõi trên hệ thống, góp phần
nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu độ trễ trong xử lý thông tin.
Theo ông Nguyễn Phi Hùng, nếu như trước đây, việc nắm bắt
tâm tư nguyện vọng của Mặt trận chủ yếu thông qua các hội nghị định kỳ thì nay
Mặt trận đã chuyển từ “nghe dân nói theo kỳ” sang “lắng nghe nhân dân theo thời
gian thực”.
Người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để phản ánh trực tiếp
các vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày. Điều này không chỉ mở rộng phạm
vi tham gia của người dân mà còn nâng cao trách nhiệm giải quyết của các cơ
quan chức năng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.
Từ thực tế của địa phương, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc TP Đà Nẵng kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ
trì nghiên cứu xây dựng Hệ thống dữ liệu tập trung và Bản đồ số ý kiến cử tri
toàn quốc. Điều này sẽ giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp không chỉ nghe dân
nói mà còn nhận diện nhanh chóng, chính xác các vấn đề nhân dân bức xúc để tham
gia giải quyết hoặc giám sát kịp thời.
Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch
- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X Hà Thị Nga cho
biết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, việc củng cố và
phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là yêu cầu chiến lược
lâu dài mà còn là nhiệm vụ cấp bách nhằm tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng
phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
16:46, 11/05/2026
Hơn 1.000 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI
16:45, 11/05/2026
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Nòng cốt chính trị trong tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò của nhân dân
Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết
Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh đóng góp của cộng đồng người Việt tại châu Âu và đề xuất giải pháp phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.
Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết
Chiều 12/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh vai trò của đội ngũ doanh nhân trí thức trong học tập suốt đời, đóng góp xây dựng, phản biện chính sách và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.
Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động
Theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, thi đua trong giai đoạn mới phải khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự học hỏi, tự đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám cải tiến, để mỗi người lao động trở thành chủ thể sáng tạo tham gia trực tiếp vào nâng cao năng suất lao động.
Hiệp thương cử 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI
Đại hội đã thông qua số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 405 nhân sự; hiệp thương cử ra 397 nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
