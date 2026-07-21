Thủ tướng Chính phủ trao quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ
NNhư Nguyệt
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Chiều 21/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì công bố, trao Quyết định giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ với đồng chí Nguyễn Tiến Hải và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo với đồng chí Nguyễn Hoài Anh.
Tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy
viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên
Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.
Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành các quy
trình, thủ tục về công tác cán bộ.
Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định
giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang và bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ
Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có các quyết định chỉ định
Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ đối với đồng chí Nguyễn Tiến Hải; chỉ định chức danh
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với đồng chí Nguyễn
Hoài Anh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá các đồng chí đều là những
cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực, chuyên môn vững vàng, tư duy khoa học,
giàu kinh nghiệm từ cơ sở và có uy tín cao trong tập thể lãnh đạo các địa
phương.
Thủ tướng nêu rõ năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh tình hình tiếp tục có nhiều biến
động phức tạp, khó lường; nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ rất nặng nề, đòi hỏi
nỗ lực, quyết tâm rất cao. Việc tổ chức triển khai phải thực chất, hiệu quả
theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Chính
phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối
năm".
Thủ tướng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
Theo đó, các đồng chí
cùng tập thể Lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan tăng cường đoàn kết,
phối hợp chặt chẽ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; quan tâm
xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp, tận tụy vì
sự nghiệp chung.
Cùng với đó, nhanh chóng tiếp cận, bắt nhịp với công việc mới,
nhất là tập trung xử lý những việc quan trọng, cấp bách theo chương trình, kế
hoạch; bảo đảm thực hiện tốt những công việc thường xuyên; ứng phó hiệu quả những
vấn đề phát sinh; có lộ trình, kế hoạch và phân công trách nhiệm cụ thể đối với
những công việc trong trung hạn và dài hạn.
Đồng thời, tập trung triển khai những nhiệm vụ chiến lược
quan trọng, nhất là thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng,
các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương
2. Tập trung hoàn thành 100% các đề án trong Chương trình công tác. Tiếp tục đẩy
mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường năng lực thực
thi và kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Thủ tướng đề nghị đồng chí Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt
động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp
với bước chuyển đổi mạnh tư duy từ giai đoạn "sắp xếp bộ máy" sang
giai đoạn "củng cố và vận hành cho thực chất, hiệu quả".
Phát biểu tại sự kiện, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm,
đồng chí Nguyễn Tiến Hải khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là
trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân; nghiêm túc tiếp thu đầy đủ
ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời cam kết sẽ nỗ
lực làm việc với trách nhiệm cao nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất
đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương
thức làm việc hiệu quả, thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải (sinh năm 1965), có hơn 40 năm kinh
nghiệm công tác, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng tại tỉnh Cà Mau
như: Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh ủy Cà
Mau; từ tháng 1/2025 đến nay, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang.
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh (sinh năm 1977) có hơn 26 năm kinh
nghiệm công tác tại cơ sở, giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng
(sau sáp nhập); từ tháng 9/2025 đến nay giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
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