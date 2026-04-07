Trang chủ Kinh tế xanh

Tỷ lệ tái chế bắt buộc cụ thể với các sản phẩm, bao bì

Nhĩ Anh

07/04/2026, 18:52

Từ ngày 25/5/2026, quy định mới về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu chính thức được áp dụng trong đó làm rõ đối tượng phải thực hiện, hình thức tái chế và tỷ lệ tái chế bắt buộc với các nhóm (bao bì; ắc quy và pin; dầu nhớt); săm lốp; điện- điện tử và phương tiện giao thông đường bộ)...

Quy định cụ thể đối tượng và tỷ lệ tái chế bắt buộc với các sản phẩm bao bì. Ảnh minh họa
Quy định cụ thể đối tượng và tỷ lệ tái chế bắt buộc với các sản phẩm bao bì. Ảnh minh họa

Nghị định số 110/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường về trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu vừa được Chính phủ ban hành đã quy định cụ thể về các đối tượng phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì; tỉ lệ tái chế, quy cách tái chế bắt buộc và hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì...

NHỮNG ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM TÁI CHẾ

Theo Nghị định, nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm, bao bì (bao bì; ắc quy và pin; dầu nhớt; săm lốp; điện- điện tử và phương tiện giao thông đường bộ) khi đưa ra thị trường Việt Nam phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc.

Nghị định cũng làm rõ một số trường hợp cụ thể để xác định chủ thể phải thực hiện trách nhiệm tái chế. Trong đó, với sản phẩm, bao bì có cùng nhãn hiệu do nhiều nhà sản xuất khác nhau sản xuất, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa là đối tượng thực hiện trách nhiệm tái chế.

Trường hợp gia công sản phẩm, bao bì thì bên đặt gia công là chủ thể phải thực hiện. Với trường hợp ủy thác nhập khẩu, trách nhiệm tái chế thuộc về tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

Điện- điện tử là một trong các nhóm đối tượng phải thực hiện tái chế. Ảnh minh họa
Điện- điện tử là một trong các nhóm đối tượng phải thực hiện tái chế. Ảnh minh họa

Ngoài ra, công ty mẹ hoặc đơn vị được ủy quyền hợp pháp cũng có thể thực hiện trách nhiệm tái chế cho công ty con hoặc chi nhánh hạch toán độc lập.

Bao bì thuộc diện phải tái chế là bao bì thương phẩm, gồm bao bì trực tiếp và bao bì ngoài, của các nhóm hàng hóa như: thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, xà phòng, chất tẩy rửa, chế phẩm vệ sinh và xi măng.

Cũng theo Nghị định này có một số trường hợp không phải thực hiện trách nhiệm tái chế. Cụ thể, nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì để xuất khẩu, tạm nhập tái xuất hoặc phục vụ nghiên cứu, học tập, thử nghiệm sẽ không thuộc diện phải thực hiện.

Các doanh nghiệp có tổng doanh thu từ các sản phẩm thuộc diện tái chế dưới 30 tỷ đồng/năm cũng được miễn thực hiện trách nhiệm này. Ngoài ra, trường hợp nhà sản xuất đã đưa bao bì ra thị trường nhưng tự thu hồi, đóng gói lại để tiếp tục đưa ra thị trường với tỷ lệ đạt hoặc cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc cũng không phải thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy định chung.

Riêng với nhà sản xuất, nhập khẩu phương tiện giao thông đường bộ có trách nhiệm tái chế đối với phương tiện do mình sản xuất, nhập khẩu và đưa ra thị trường từ ngày 1/1/2027.

TỶ LỆ TÁI CHẾ PIN LITHIUM, PIN NICKEL-METAL HYDRID DÙNG CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG LÀ 0%

Về tỷ lệ tái chế và quy cách tái chế bắt buộc, quy định mới nêu rõ, tỷ lệ tái chế bắt buộc là tỷ lệ khối lượng sản phẩm, bao bì tối thiểu phải được tái chế theo quy cách tái chế bắt buộc trong năm thực hiện trách nhiệm trên tổng khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, nhập khẩu được đưa ra thị trường trong năm có trách nhiệm.

Trường hợp sản phẩm, phương tiện giao thông đường bộ, thiết bị điện- điện tử nếu có linh kiện, thiết bị hợp phần hoặc cấu thành mà linh kiện, thiết bị hợp phần hoặc cấu thành thuộc danh mục sản phẩm phải tái chế đã được nhà sản xuất, nhập khẩu cung cấp linh kiện, thiết bị thực hiện trách nhiệm tái chế theo quy định của Nghị định này thì khối lượng để tính tỷ lệ tái chế bắt buộc của sản phẩm, phương tiện, thiết bị đó được trừ đi khối lượng linh kiện, thiết bị hợp phần hoặc cấu thành tương ứng.

Công đoạn tái chế pin xe điện. Ảnh minh họa
Công đoạn tái chế pin xe điện. Ảnh minh họa

Cụ thể, theo quy định của nghị định này, trong nhóm sản phẩm bao bì, tỷ lệ tái chế bắt buộc với bao bì giấy carton (là 20%), bao bì nhôm (22%); bao bì sắt và kim loại khác (20%); bao bì PET cứng (22%); bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng (15%); bao bì thủy tinh (15%)

Với ắc quy và pin, tỷ lệ tái chế bắt buộc với ắc quy chì (12%); ắc quy các loại khác (8%); Pin sạc nhiều lần là 8% (trừ Pin Lithium, Pin Nickel-Metal Hydrid sử dụng cho phương tiện giao thông là 0%). Theo quy định hiện hành, tỷ lệ tái chế bắt buộc với pin sạc nhiều lần các loại là 8%.

Tỷ lệ tái chế được quy định cụ thể cho từng loại sản phẩm, bao bì và sẽ được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm một lần, mỗi lần tăng không quá 10%; lần điều chỉnh đầu tiên sẽ thực hiện vào năm 2029.

Đối với dầu nhớt cho động cơ (không bao gồm dầu động cơ hai thì), tỷ lệ này là 15%; Săm, lốp cao su là 5%.

Với các sản phẩm điện- điện tử: tủ lạnh, tủ đông, điều hòa không khí, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng (tỷ lệ 5%); Máy giặt, máy sấy quần áo, loa, âm ly (9%); Thiết bị màn hình ti vi, màn hình máy tính để bàn (7%); Máy tính bảng, máy tính xách tay, máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim (9%); điện thoại di động (15%); Máy tính để bàn (không gồm màn hình), máy in, máy photocopy (9%); Bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh quang (8%); Tấm quang năng (pin năng lượng mặt trời (3%).

Riêng đối với phương tiện giao thông đường bộ gồm: ô tô chở hàng, ô tô chở hàng chuyên dùng; ô tô chở người có số người cho phép chở từ 09 người trở lên; xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (loại có niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ), tỷ lệ tái chế bắt buộc là 5%.

Ngành nhựa tái chế cần bài toán minh bạch hóa chuỗi giá trị để bước lên phân khúc giá trị cao

Tái chế pin lithium-ion: Hướng đi xanh cho nền kinh tế năng lượng tuần hoàn

Thiết kế cơ chế EPR theo tư duy kinh tế tuần hoàn, tái chế, biến rác thải thành tài nguyên

bao bì bao bì tái chế dầu nhớt Kinh tế tuần hoàn Kinh tế xanh lộ trình thực hiện tái chế bao bì ở Việt Nam Nghị định 110/2026/NĐ-CP nhà sản xuất nhập khẩu nhà sản xuất Việt Nam phương thức tái chế bao bì phương tiện giao thông pin lithium pin xe điện quy định bảo vệ môi trường tái chế thời gian tái chế trách nhiệm tái chế sản phẩm tỷ lệ tái chế bắt buộc

Trung Quốc kêu gọi xây dựng hệ thống năng lượng mới giữa xung đột Trung Đông

Trung Quốc kêu gọi xây dựng hệ thống năng lượng mới giữa xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới nhằm củng cố an ninh năng lượng và duy trì đà phát triển kinh tế...

VnEconomy

"Nhân lực xanh” và khoảng trống kỹ năng trong quá trình chuyển đổi

Trong tiến trình chuyển đổi sang kinh tế xanh, các yếu tố như vốn, công nghệ và chính sách thường được xem là trụ cột. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một “điểm nghẽn” đang ngày càng rõ rệt nhưng chưa được quan tâm tương xứng đó là nguồn nhân lực...

Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Kích hoạt kết nối 12 cơ sở dữ liệu nông nghiệp, môi trường với hệ thống quốc gia

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết đến nay, 12/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã hoàn thành kết nối, được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” và sẵn sàng vận hành chính thức...

Huế chủ động xây "lá chắn" trước thiên tai ngày càng cực đoan

Huế chủ động xây “lá chắn” trước thiên tai ngày càng cực đoan

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, Huế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ thể chế, công nghệ đến hạ tầng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và an toàn trước rủi ro khí hậu...

Khi doanh nghiệp "xanh" trên giấy và áp lực minh bạch trong "kỷ nguyên" ESG

Khi doanh nghiệp “xanh” trên giấy và áp lực minh bạch trong “kỷ nguyên” ESG

Trước làn sóng chuyển đổi sang kinh tế xanh, ngày càng nhiều doanh nghiệp chủ động công bố các cam kết môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như một phần của chiến lược phát triển. Song hành với xu hướng này là sự gia tăng của hiện tượng “greenwashing” khi các tuyên bố “xanh” không đi kèm bằng chứng xác thực, thiếu dữ liệu kiểm chứng hay bị phóng đại so với thực tế triển khai...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

