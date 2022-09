Đóng hàng trăm cửa hàng, doanh thu Bách Hóa Xanh giảm mạnh

Cụ thể, MWG cho biết, mảng kinh doanh thế giới di động (thegioididong.com chuyên kinh doanh mặt hàng công nghệ, gồm cả TopZone – chuỗi kinh doanh sản phẩm Apple) và Điện Máy Xanh đóng góp lần lượt là 24,5 và 48,8 nghìn tỷ đồng, chiếm, 79,5% doanh số MWG. Bách Hóa Xanh mang về 17,6 nghìn tỷ đồng, tương đương 19%, phần còn lại đến từ các mảng kinh doanh khác.

Tháng 8/2022, tổng goanh thu của MWG tăng 60% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 33% từ nền cơ sở thấp vào tháng 8 năm trước do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid. Tổng doanh thu lũy kế của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh 8 tháng đầu năm 2022 tăng 27% so với 8 tháng năm 2021. Riêng tháng 8, doanh thu của các chuỗi bán lẻ điện thoại, điện máy ghi nhận mức tăng trưởng là 118%.

Đi ngược lại tốc độ tăng trưởng chung của MWG, hệ thống Bách Hóa Xanh – chuỗi kinh doanh đang được MWG đặt nhiều tham vọng lại giảm khá mạnh. Lũy kế 8 tháng, doanh số Bách Hóa Xanh giảm 15% theo năm. Doanh số tháng 8 giảm 20% so với mức cao điểm cùng kỳ dù vẫn tăng trưởng dương tháng thứ 6 liên tiếp kề từ tháng 3/2022. Mức giảm của Bách Hóa Xanh có thể xem là một trong những đợt giảm doanh số lớn nhất trong số các chuỗi cửa hàng từ trước đến nay của MWG.

Trước đó, giữa tháng 7/202, chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh có 1.824 cửa hàng hoạt động, trong khi tháng 4/2022, Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động cho biết chuỗi Bách hóa Xanh có 2.140 cửa hàng, tức là giảm 316 cửa hàng chỉ trong hơn 2 tháng. Còn tính tới thời điểm hiện tại, với 1.726 điểm bán đang hoạt, chuỗi bán lẻ này đã giảm tới 414 cửa hàng so với thời điểm tháng 4.

MWG cho biết Bách Hóa Xanh đã kết thúc quá trình thay đổi layout mới và đóng cửa những cửa hàng họa động không hiệu quả. Doanh thu bình quân đạt 1,36 tỷ đồng/cửa hàng trong tháng 8 (chỉ tính các cửa hàng còn tiếp tục hoạt động sau đợt tái cơ cấu), tăng trưởng 5% so với tháng trước đó.

Công ty này cũng cho rằng với 1.726 điểm bán đang hoạt động ổn định sau tái cơ cấu cửa hàng và nâng cấp trải nghiệm khách hàng của chuỗi Bách Hóa Xanh, mặc dù đang trong mùa kinh doanh thấp điểm hàng năm (tháng 8-9 do thời tiết mưa nhiều), doanh thu bình quân trong tháng 8/2022 đạt 1,36 tỷ đồng/cửa hàng, tăng trưởng 33% so với mức doanh thu trung bình trong quý 1/2022, tăng 24% so với tháng 4/2022 (thời điểm bắt đầu tái cấu trúc).

Hướng đến mục tiêu hòa vốn vào cuối năm, Bách Hóa Xanh sẽ tập trung tăng doanh thu trên mỗi cửa hàng, trung bình 3-5%/tháng, chuẩn hóa và tinh gọn vận hành; thử nghiệm và triển khai các giải pháp (bao gồm ứng dụng công nghệ) đã giảm hao hụt, hủy hàng, tối ưu chi phí, nâng cao năng suất hoạt động của cửa hàng.

Đối với mảng kinh doanh online, MWG cho biết doanh thu online lũy kế tăng trưởng 71% so với cùng kỳ, chiếm 14% tổng doanh thu MWG. Trong đó, tỷ trọng đóng góp doanh thu của kênh online đối với Thế Giới Di Động/ Điện Máy Xanh là 17% và Bách Hóa Xanh là 3%.