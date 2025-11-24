Đồng Nai đề nghị 17 nhà máy thủy điện kịp thời cung cấp thông tin xả lũ

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu nhằm chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu.

Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai gửi các nhà máy thủy điện: Trị An, Phú Tân 2, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đại Ninh, Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Cần Đơn, Thác Mơ, Đăk U, Srok Phu Miêng, Đăk Glun, Thống Nhất, Đăk Glun 2, Bù Cà Mau, Đăk Kar.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7/11 mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì cho đến ngày 18/11 (mực nước lúc 19 giờ ngày 18/11 tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà là 105,34 m, thấp hơn báo động 2 là 0,16 m), đã làm vỡ và tràn bờ bao (người dân tự đắp) dọc sông La Ngà, gây ngập lụt khoảng 600 ha lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Phú Hòa.

Theo thông tin ban đầu, mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Tuy nhiên, đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai và UBND các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai, đã gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn tăng cường rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp và phân công rõ trách nhiệm cán bộ, nhằm chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven sông Đồng Nai, La Ngà và Sông Bé. Các đơn vị được đề nghị thông báo, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về thời điểm bắt đầu xả nước, lưu lượng về hồ, mực nước hồ và lưu lượng xả dự kiến để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hình thức thông báo qua các hệ thống cảnh báo, loa phát thanh, tin nhắn, mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông khác để người dân ở hạ lưu nhận được thông tin nhanh chóng, chủ động thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Đặc biệt là các nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ở thượng nguồn sông La Ngà, cần phối hợp gửi thông tin kịp thời để phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo giúp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân có phương án ứng phó, sơ tán và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.