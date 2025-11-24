Đồng Nai đề nghị 17 nhà máy thủy điện kịp thời cung cấp thông tin xả lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 24/11/2025
Thanh Thủy
24/11/2025, 15:21
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu nhằm chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất....
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng vừa ký văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện đề nghị phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu.
Cụ thể, UBND tỉnh Đồng Nai gửi các nhà máy thủy điện: Trị An, Phú Tân 2, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đại Ninh, Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi, Cần Đơn, Thác Mơ, Đăk U, Srok Phu Miêng, Đăk Glun, Thống Nhất, Đăk Glun 2, Bù Cà Mau, Đăk Kar.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7/11 mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì cho đến ngày 18/11 (mực nước lúc 19 giờ ngày 18/11 tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà là 105,34 m, thấp hơn báo động 2 là 0,16 m), đã làm vỡ và tràn bờ bao (người dân tự đắp) dọc sông La Ngà, gây ngập lụt khoảng 600 ha lúa và hoa màu của người dân trên địa bàn xã Phú Hòa.
Theo thông tin ban đầu, mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Tuy nhiên, đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai và UBND các xã vùng hạ lưu đập thuộc tỉnh Đồng Nai, đã gây khó khăn trong công tác ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các nhà máy thủy điện trên địa bàn tăng cường rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp và phân công rõ trách nhiệm cán bộ, nhằm chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven sông Đồng Nai, La Ngà và Sông Bé. Các đơn vị được đề nghị thông báo, cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về thời điểm bắt đầu xả nước, lưu lượng về hồ, mực nước hồ và lưu lượng xả dự kiến để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, hình thức thông báo qua các hệ thống cảnh báo, loa phát thanh, tin nhắn, mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông khác để người dân ở hạ lưu nhận được thông tin nhanh chóng, chủ động thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Đặc biệt là các nhà máy thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi ở thượng nguồn sông La Ngà, cần phối hợp gửi thông tin kịp thời để phục vụ công tác tuyên truyền, cảnh báo giúp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và người dân có phương án ứng phó, sơ tán và khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra.
Liên quan đến khắc phục thiệt hại do xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn xã Đak Lua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng giao Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 2 khẩn trương tăng cường lực lượng cho xã Đak Lua để hỗ trợ di dời người dân, tài sản, vật nuôi đến khu vực an toàn trong tình huống nước sông tiếp tục dâng cao, gây ngập các vùng, bảo đảm công tác cứu hộ được kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về tài sản cho người dân.
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương và các đơn vị có liên quan khẩn trương xử lý hỗ trợ ngay 1 xuồng máy (trọng tải 1 tấn) để xã Đak Lua thực hiện biện pháp phòng, chống thiên tai ngập lụt tại địa phương; khảo sát và kiểm tra thực tế, kịp thời có giải pháp kỹ thuật hướng dẫn Ủy ban nhân dân xã Đak Lua thực hiện để tránh gây thiệt hại về tính mạng, tài sản, cây trồng và vật nuôi của người dân tại địa phương.
Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 24/11/2025, thiệt hại về kinh tế do lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã lên tới 13.078 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với báo cáo ngày 23/11. Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang khẩn trương, khu vực này lại có nguy cơ đối mặt với cơn bão mới, dự kiến gây mưa lớn diện rộng từ ngày 28/11…
DOC vừa công bố kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ hai đối với mật ong Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá cho hai công ty bị đơn bắt buộc lần lượt là 6,72% và 21,55%, trong khi 12 công ty khác sẽ chịu mức thuế chung là 14,14%. Như vậy, mức thuế này đã giảm đáng kể so với đợt rà soát lần thứ nhất…
Chi phí logistics của Việt Nam hiện đang ở mức cao, làm giảm năng lực cạnh tranh quốc gia. Để giải quyết vấn đề này, chiến lược phát triển dịch vụ logistics toàn diện lần đầu tiên đã được ban hành, với mục tiêu cốt lõi là giảm chi phí, thông qua việc quy hoạch lại các trung tâm logistics, tăng cường kết nối hạ tầng đa phương thức và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới đưa Việt Nam trở thành một trung tâm logistics của khu vực và thế giới...
Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) vừa khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp xe tải nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan. Trong đó, các nhà sản xuất Việt Nam bị cáo buộc bán phá giá với biên độ 19,59%...
Trái với diễn biến khởi sắc của thị trường quốc tế, xuất khẩu cao su Việt Nam tháng 10/2025 sụt giảm hơn 20% về lượng và gần 30% về trị giá. Dự báo, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới có thể đối mặt với nhiều thách thức khi nhu cầu từ Trung Quốc có dấu hiệu chững lại...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: