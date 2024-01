Đồng Nai: Duyệt khu tái định cư 31,5 ha cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

UBND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư tại phường Tam Phước để phục vụ dự án đường cao tốc Biên Hòa (Đồng Nai) - Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo đó, dự án có diện tích hơn 31,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 717 tỉ đồng, thực hiện trong thời gian tối đa 4 năm. Quy mô dân số từ 6.000 - 6.500 người.

Dự án gồm các khu nhà ở liền kề phục vụ tái định cư có diện tích hơn 11,2 ha với khoảng 1.280 lô đất và bố trí quỹ đất dự trữ phát triển nhà ở trong tương lai với diện tích khoảng 1,1 ha.

Trong dự án, còn bố trí quỹ đất đầu tư xây dựng các công trình an sinh xã hội khác nhằm phục vụ dân cư trong nội khu và dân cư của các khu vực xung quanh như công trình giáo dục, thương mại - dịch vụ, công viên cây xanh..., xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; xây dựng trường mầm non phục vụ cho con em các hộ dân được hỗ trợ tái định cư trong dự án, dự kiến quy mô khoảng 340 trẻ.

Để phục vụ tái định cư cho 3.436 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai phải thực hiện thu hồi hơn 289 ha đất và quy hoạch xây dựng 04 khu tái định cư trên địa bàn TP. Biên Hòa và huyện Long Thành cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong năm 2023, 02 khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành (tại xã Long Đức và xã Long Phước) đã được khởi công xây dựng.

Đầu tiên là khu tái định cư Long Đức có quy mô gần 30 ha. Khi hoàn thành, dự án phục vụ cho khoảng 3.372 người (tương đương khoảng 843 hộ) với hạ tầng kỹ thuận hoàn chỉnh và đồng bộ, tuân thủ quy hoạch chung được duyệt và gắn kết với hạ tầng chung trong khu vực.

Tiếp theo là dự án khu tái định cư Long Phước vừa được xây dựng trên diện tích gần 34 ha, với tổng vốn đầu tư trên 364,7 tỷ đồng. Khu tái định cư này sẽ xây dựng tối đa bốn tầng với 1.048 lô (mỗi lô có diện tích từ 80 m2 đến 125 m2) để bố trí chỗ ở cho 4.000 - 4.500 người. Theo thiết kế, dự án có trường học, công viên, trung tâm thương mại, bãi xe...

Trước đó, tại buổi đối thoại với hàng trăm người dân đại diện cho hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu vào ngày 26/10/2023, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đã đề nghị sớm chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trước ngày 31/12/2023, đến đầu năm 2024 tiến hành cho người dân bốc thăm nhận đất tái định cư.

Theo ông Lĩnh, thực hiện tái định cư đảm bảo chất lượng, vị trí tái định cư phù hợp bằng hoặc cao hơn chỗ ở cũ, hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị tốt hơn, đường sá khang trang hơn chứ không chấp nhận yếu hơn chỗ cũ.

Ngoài ra, ông Lĩnh cũng yêu cầu minh bạch công khai thông tin dự án, có phương án chuyển đổi trường học cho học sinh, tạo điều kiện học hành nơi ở mới. Xây dựng tái định cư phải làm nhanh hơn, rút kinh nghiệm những vướng mắc tại tái định cư Lộc An – Bình Sơn (sân bay Long Thành)…

Được biết, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài hơn 53 km đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu với 03 dự án thành phần. Riêng đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 34 km, được chia làm 2 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 17.800 tỷ đồng.

Trong đó, dự án thành phần 1 (Km0 - Km16) do UBND tỉnh Đồng Nai là chủ đầu tư với chiều dài khoảng 16 km. Dự án thành phần 2 (Km16 - Km 34+200) do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản (Ban Quản lý dự án 85 đại diện chủ đầu tư) với chiều dài khoảng 18,2 km. Dự án thành phần 3 (Km 34+200 - Km 53+700) do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư với chiều dài khoảng 19,5 km.

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư với quy mô 04 làn xe theo từng đoạn tuyến. Giai đoạn hoàn thiện, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng bảo đảm quy mô 6-8 làn xe. Theo kế hoạch, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026.