Đồng Nai muốn tiên phong thí điểm dự án Nhà máy điện hạt nhân dùng lò phản ứng mô-đun nhỏ

Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg của Thủ tướng về Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, UBND thành phố Đồng Nai mới đây đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn thành phố.
Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành an toàn Trung tâm Nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại xã Hàng Gòn; đảm bảo đồng bộ hạ tầng kết nối (giao thông, điện, nước,...) phục vụ dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học, công nghệ hạt nhân.
Bên cạnh đó, Thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, hoàn thành xây dựng trạm quan trắc phóng xạ tự động đưa vào hoạt động; phát triển các chương trình ngoại khóa kiến thức cơ bản về bức xạ, hạt nhân cho học sinh cho tối thiểu 05 cơ sở giáo dục từ cấp phổ thông trở lên.
Phát triển mạng lưới cơ sở y tế đạt tỷ lệ bình quân 15 máy CT/triệu dân; 0,5 máy xạ hình/triệu dân; 1,1 máy xạ trị gia tốc/triệu dân; bảo đảm hạ tầng tiếp nhận và sử dụng an toàn thuốc phóng xạ.
Mục tiêu đến năm 2035 bảo đảm vận hành các trạm quan trắc phóng xạ môi trường thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố; thực hiện kết nối, cung cấp và chia sẻ dữ liệu của Mạng lưới vào Nền tảng số quốc gia và hệ thống Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của thành phố; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu và cảnh báo sớm ô nhiễm.
Phát triển mạng lưới cơ sở y tế đạt tỷ lệ bình quân 20 máy CT/triệu dân, 10 máy MRI/triệu dân; Ứng dụng đột biến phóng xạ để chọn tạo 01-05 giống cây trồng chủ lực có năng suất cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phát triển chương trình ngoại khóa kiến thức cơ bản về bức xạ, hạt nhân được triển khai tại 100% các cơ sở giáo dục từ cấp phổ thông trở lên, triển khai mở mã ngành/chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật bức xạ, y học hạt nhân và pháp chế môi trường tại Trường Đại học Đồng Nai.
Phấn đấu đưa thành phố Đồng Nai trở thành địa phương tiên phong được Trung ương lựa chọn triển khai thí điểm dự án Nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR).
Đến năm 2050, thành phố Đồng Nai đi đầu cả nước về công nghiệp công nghệ cao, vươn tầm trở thành Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng công nghệ hạt nhân hàng đầu cả nước và khu vực.
Định hình thành phố Đồng Nai trở thành trung tâm năng lượng sạch tích hợp của Vùng Đông Nam Bộ. Hình thành mô hình Hệ thống năng lượng lai kết hợp giữa Nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ (SMR) và Năng lượng tái tạo (điện mặt trời nổi, điện sinh khối, điện rác) nhằm cung cấp nguồn điện nền ổn định, phát thải ròng bằng “0” phục vụ trực tiếp cho các Khu công nghệ số tập trung và Trung tâm dữ liệu của thành phố.
Để hiện thực các mục tiêu, Đồng Nai sẽ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng lưới quan trắc phóng xạ môi trường tự động kết nối liên thông với Trung ương và hệ thống IOC của thành phố.
Nâng cấp Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố đáp ứng các kịch bản sự cố hạt nhân lan rộng ra cộng đồng từ cơ sở hạt nhân; tổ chức diễn tập định kỳ hàng năm có sự phối hợp của lực lượng chuyên ngành trung ương.
Thiết lập các trung tâm y tế có năng lực điều trị chuyên sâu hội chứng bức xạ cấp tính; Quy hoạch quản lý chặt chẽ chu trình xử lý chất thải phóng xạ y tế và công nghiệp.
Mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo về kỹ thuật bức xạ, y học hạt nhân và pháp chế môi trường; đầu tư, nâng cấp các phòng thí nghiệm đạt chuẩn phục vụ giảng dạy thực hành.
Ban hành chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Ưu tiên tuyển dụng và thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù cho các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia pháp luật năng lượng nguyên tử, kỹ sư môi trường về làm việc tại hệ thống quản lý nhà nước theo quy định
Đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại (PET/CT, máy gia tốc tuyến tính) cho các bệnh viện tuyến thành phố; đào tạo nhân lực bác sĩ, kỹ sư vật lý y khoa.
Cải cách thủ tục hành chính, tạo quỹ đất sạch để thu hút các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI đầu tư cơ sở chiếu xạ bảo quản nông sản, khử trùng thiết bị y tế và logistics.
Nghiên cứu áp dụng các chính sách miễn thuế xuất nhập khẩu, đơn giản hóa thủ tục hải quan tại Khu thương mại tự do để biến Đồng Nai thành Hub trung chuyển quốc tế về logistics bức xạ, kiểm dịch nông sản xuất khẩu.
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