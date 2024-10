Đồng Nai quy hoạch khu đô thị - dịch vụ hơn 2.000ha

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Khu đô thị - dịch vụ Long Thành tại xã Tam An và An Phước, huyện Long Thành có diện tích lập quy hoạch 2.082ha. Trong đó xã Tam An 1.795ha, xã An Phước 287ha. Dân số hiện trạng khoảng 15.534 người; dự kiến đến năm 2030 là 65.000 - 70.000 người, đến 2050 là 130.000 - 15.000 người.

Sau khi hoàn thành, đây là khu phức hợp, đô thị - dịch vụ đồng bộ về cơ sở hạ tầng, tiết kiệm năng lượng, gắn liền với thiên nhiên, gắn kết chặt chẽ với không gian TP.HCM, TP.Biên Hòa và đô thị mới Nhơn Trạch, đô thị Long Thành.

Các khu chức năng chính gồm: khu đô thị và thương mại dịch vụ, phát triển gắn kết, khai thác tối đa địa hình tự nhiên và hệ thống kênh rạch hiện có của khu vực; khu phức hợp giáo dục đào tạo, nghiên cứu – triển khai công nghệ và các dịch vụ tiện ích khác; khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch cấp khu vực; các khu chức năng dịch vụ đô thị khác.

Để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu phải đảm bảo đúng nguyên tắc về việc phân chia các khu chức năng, phù hợp không gian kiến trúc và đầu mối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung được phê duyệt.

Một số nội dung cần triển khai nghiên cứu là: khảo sát hiện trạng, thu thập tài liệu, số liệu, đánh giá hiện trạng; xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất, nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng, mạng lưới các công trình hạ tầng kỹ thuật…

Trong đó, đối với quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, cần xác định nguyên tắc cơ bản phân bố, giải pháp, ranh giới quy hoạch đối với từng khu chức năng trên cơ sở định hướng quy hoạch chung xây dựng Khu phức hợp công nghiệp, đô thị - dịch vụ Long Thành; xác định chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và tầng cao bình quân đối với từng ô phố; xác định hoặc quy định khoảng lùi công trình đối với các trục đường; xác định các yêu cầu sử dụng đất riêng, phù hợp với phân đợt đầu tư và hạng mục đầu tư; xác định vị trí và quy mô khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân (nếu có).