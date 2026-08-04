Sân bay Cà Mau đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành tháng 11/2026
TThanh Thủy
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Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau với tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác trở lại vào đầu tháng 11/2026…
Theo kế hoạch, các hạng mục đường cất hạ cánh Cảng hàng không Cà Mau sẽ hoàn thành trong tháng 9/2026. Thời gian còn lại sẽ được dành cho công tác nghiệm thu, cấp phép và hoàn tất các thủ tục, dự kiến đưa sân bay vào hoạt động trở lại vào đầu tháng 11/2026.
Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng mức đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, được khởi công ngày 19/8/2025. Dự án gồm hai gói thầu chính: gói thầu số 20 thi công nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ; gói thầu số 12 thi công đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay cùng các hạng mục phụ trợ.
Trong đó, gói thầu số 12 do Lữ đoàn 470 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) thi công. Hiện, đơn vị huy động hơn 200 công nhân, gần 120 máy móc trang thiết bị phục vụ thi công các hạng mục chính của công trình như cấp phối đá dăm, bê tông đường cất hạ cánh, cống… Song song đó, các hạng mục phụ trợ như hệ thống thoát nước, hàng rào, đường tuần tra cũng được thi công đồng bộ với hạng mục chính.
Tại gói thầu số 20, nhà thầu đã chủ động tăng cường máy móc, nhân lực làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ theo phương thức cuốn chiếu.
Theo quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, Cảng hàng không Cà Mau đạt cấp 4C, công suất thiết kế 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng khai thác các dòng máy bay Code C như A320, A321 hoặc tương đương. Đến năm 2050, sân bay được định hướng nâng công suất lên 3 triệu hành khách và 3.000 tấn hàng hóa mỗi năm.
Đây là công trình có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh, đồng thời là cửa ngõ giao thông hàng không kết nối vùng cực Nam của Tổ quốc với các trung tâm kinh tế, chính trị lớn trên cả nước.
Mới đây, UBND tỉnh Cà Mau đã làm việc trực tuyến với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các hãng hàng không về kế hoạch khôi phục khai thác sân bay.
Tại buổi làm việc, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, cho biết nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa của địa phương ở mức cao.
Theo ông Lâm Văn Bi , việc đưa vào khai thác các đường bay bằng tàu bay lớn kết nối với TP. Hồ Chí Minh, sau đó mở rộng đến Hà Nội và các địa phương khác sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị phối hợp triển khai dự án, đồng thời đề nghị ACV và các hãng hàng không sớm khảo sát thực tế, xây dựng phương án khai thác phù hợp nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của công trình.
Sân bay Cà Mau được xây dựng từ thời Pháp, có đường băng dài 1.500 m, rộng 30 m, chỉ đủ khai thác các loại máy bay nhỏ như ATR72 (90 khách) và Embraer E190 (124 khách). Nhà ga hiện tại công suất 200.000 khách mỗi năm.
Trước khi nâng cấp mở rộng, sân bay chỉ khai thác đường bay Cà Mau - TP. Hồ Chí Minh bằng ATR72 với tần suất một chuyến mỗi ngày. Đường bay Hà Nội - Cà Mau bằng Embraer E190 do Bamboo Airways khai thác từ giữa năm 2023 nhưng đã tạm dừng sau thời gian ngắn.
Ngày 30/10/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã có thông báo đóng cửa tạm thời Cảng hàng không Cà Mau để thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp. Theo đó, Cảng hàng không Cà Mau sẽ đóng cửa từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026.
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